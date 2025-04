Légióskörkép: Tiefenbach, Sallói és Szalay is gólt szerzett a múlt héten

Az osztrák másodosztályú bajnokságban szereplő Bregenz pénteken a Horn otthonába látogatott, és szenvedett, 3–2-es vereséget. A vendégeknél Tiefenbach Dániel kezdő volt, és végigjátszotta a találkozót – mi több, a 68. percben ő szerezte csapata második találatát a mérkőzésen, ez azonban nem bizonyult elégnek a pontszerzéshez.

Mint arról korábban már hírt adtunk, az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő Sporting Kansas City szombaton a San Jose Earthquakes otthonában aratott 5–3-as győzelmet. A látogatók győzelmében fontos szerepet vállalt Sallói Dániel, aki végigjátszotta a mérkőzést, sőt a 20. és a 73. percben is betalált a hazai csapat kapujába.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA (Sallói Dániel gólja 1.33-tól és 5.02-től)

A szlovén élvonalban (Prva Liga) a több magyar játékost is foglalkoztató Nafta szombaton 2–2-re végzett a Primorje otthonában. A vendég együttes egyik gólját az 59. percben Szalay Szabolcs szerezte, aki végigjátszotta a találkozót.

ÁPRILIS 14., HÉTFŐ

ANGLIA

Premier League

AFC Bournemouth–Fulham 1–0

Bournemouth: Kerkez Milos végig a pályán volt.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Atlético Madrid–Real Valladolid 4–2

Real Valladolid: Nikitscher Tamás a 72. percben állt be.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Malmö 0–0

AIK: Csongvai Áron végig a pályán volt.

ÁPRILIS 15., KEDD

–

ÁPRILIS 16., SZERDA

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Nafta–Maribor 1–1

Nafta: Csóka Dominik a piros lapos eltiltása miatt nem volt a keretben, Dragóner Áron a kispadon ült, Kálnoki-Kis Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, a 62. percben sárga lapot kapott, Klausz Milán ismét nem került be a meccskeretbe, Senkó Zsombor védte a csapat kapuját, Szalay Szabolcs is végig a pályán volt.

Maribor: Komáromi György nem került be a meccskeretbe.

ÁPRILIS 17., CSÜTÖRTÖK

EURÓPA-LIGA

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0–1

Frankfurt: Fenyő Noah és Lisztes Krisztián nem volt a meccskeretben.

KONFERENCIALIGA

Negyeddöntő, visszavágó

Rapid Wien (osztrák)–Djurgarden (svéd) 1–4 – hosszabbítás után

Rapid Wien: Bolla Bendegúz eltiltás miatt nem lépett pályára.

ÁPRILIS 18., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Middlesbrough–Plymouth Argyle 2–1

Plymouth: Szűcs Kornél kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

Blackburn Rovers–Millwall 4–1

Blackburn: Tóth Balázs kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

Coventry City–West Bromwich Albion 2–0

WBA: Callum Styles kezdett, az 51. percben második sárga lap miatt kiállították.

League One (III. osztály)

Bolton Wanderers–Wycombe 0–2

Bolton: Schön Szabolcs nem volt a keret tagja.

AUSZTRIA

2. Liga (II. osztály)

Lafnitz–Voitsberg 1–3

Lafnitz: Hómann Huba és Nagy Nikolasz Ticián nem voltak a keret tagjai.

Horn–Bregenz 3–2

Bregenz: Tiefenbach Dániel végigjátszotta a találkozót, a 68. percben ő szerezte csapata második találatát.

ROMÁNIA

Superliga, alsóházi rájátszás

UTA Arad–Sepsi 1–1

UTA Arad: Zsóri Dániel a kispadról nézte végig a találkozót.

Sepsi: Sigér Dávid a kispadról nézte végig a találkozót, Tamás Márk nem volt a keret tagja.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Slovan Ljubljana–Aluminij 0–1

Aluminij: Tanyi Barnabás kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Bodrum 2–0

Galatasaray: Sallai Roland eltiltott

ÁPRILIS 19., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Crystal Palace–AFC Bournemouth 0–0

Bournemouth: Kerkez Milos kezdőként végigjátszotta a találkozót

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

Klagenfurt–Grazer AK 0–0

GAK: Jánó Zétény kezdő volt, a 74. percben lecserélték, Kleinheisler László szintén kezdőként lépett pályára, a 68. percben lecserélték

BELGIUM

Jupiler Pro League, Konferencialiga-csoport

Standard Liege–Westerlo 1–1

Standard Liege: Szalai Attila nem volt a meccskeretben

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Columbus Crew–Inter Miami 0–1

Columbus: Gazdag Dániel kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

San Jose Earthquakes–Sporting Kansas City 3–5

Kansas City: Sallói Dániel kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, a 20. és a 73. percben is betalált.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership, felsőház

Dungannon–Glentoran 3–2

Glentoran: Gyollai Dániel kezdő volt és végigvédte a találkozót

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

PSG–Le Havre 2–1

Le Havre: Loic Nego kezdő volt, a 91. percben lecserélték

HOLLANDIA

Keuken Kampionen Divisie (II. osztály)

Vitesse–Roda 3–0

Roda: Vancsa Zalán csereként a 66. percben lépett pályára

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Raków 1–0

Raków: Baráth Péter csereként a 76. percben lépett pályára, a 89. percben sárga lapot kapott

Division 1 (II. osztály)

Wisla Kraków–Pogon Siedlce 1–0

Wisla: Kiss Tamás a 65. percben csereként lépett pályára

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Holstein Kiel 1–1

Leipzig: Gulácsi Péter kezdő volt, a 67. percben sérülés miatt le kellett cserélni, Willi Orbán sérülés miatt nem volt a meccskeretben

Mainz–Wolfsburg 2–2

Wolfsburg: Dárdai Bence kezdőként végigjátszotta a találkozót

Union Berlin–VfB Stuttgart 4–4

Union: Schäfer András kezdő volt, a 92. percben lecserélte edzője

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Kaiserslautern 2–0

Braunschweig: Szabó Levente csereként a 70. percben lépett pályára

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőházi rájátszás

Arges–Csíkszereda 3–0

Csíkszereda: Babati Benjámin és Nagy János nem lépett pályára, Hegedűs János kezdőként végigjátszotta a találkozót, Kelemen Dávid csereként a félidőben lépett pályára, Pintér Bence csereként a 64. percben állt be, Torvund Alexander kezdő volt, a szünetben lecserélték

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Primorje–Nafta 2–2

Nafta: Csóka Dominik kezdő volt, végigjátszotta a mérkőzést, Dragóner Áron kispados volt, a 82. percben állt be, Kálnoki-Kis Zsombor nem volt a keretben, Klausz Milán nem volt a keretben, Senkó Zsombor kispados volt, nem cserélték be, Szalay Szabolcs kezdő volt, az 59. percben gólt szerzett.

ÁPRILIS 20., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Leicester City–Liverpool 0–1

Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdő volt, a 71. percben lecserélték.

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Wolfsberg–Rapid Wien 5–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdő volt, végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

1. FC Köln–Preussen Münster 3–1

Münster: Németh András sérülés miatt nem volt a keretben

Ulm–Hertha BSC 2–3

Hertha: Dárdai Márton kezdő volt, végigjátszotta a mérkőzést, ifj. Dárdai Pál kispados volt, nem lépett páláyra

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Real Valladolid–Osasuna 2–3

Valladolid: Nikitscher Tamás kispados volt, nem cserélték be.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Östers–AIK 0–1

AIK: Csongvai Áron kezdő volt, végigjátszotta a mérkőzést, az 57. percben sárga lapot kapott.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőházi rájátszás

DAC–Kassa 3–2

DAC: Bősze Levente nem volt a keretben, Csinger Márk kispados volt, nem cserélték be, Redzic Damir kispados volt, nem cserélték be, Tuboly Máté kispados volt, a 65. percben becserélték.

Kassa: Bokros Szilárd kispados volt, a szünetben becserélték

Niké Liga, alsóházi rájátszás

Besztercebánya–Komárom 0–1

Komárom: Nagy Gergő nem volt a keretben.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Eyüpspor 1–0

Rizespor: Mocsi Attila kezdő volt, végigjátszotta a mérkőzést.