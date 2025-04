Sallói duplázott, a Sporting nyolcgólos meccsen nyert, míg Gazdagék Lionel Messiék ellen szenvedtek vereséget – videók

COLUMBUS CREW–INTER MIAMI

Gazdag Dániel másodszor kezdett új csapatában, a Columbus Crew-ban, amely az MLS-ben egyedül veretlen Inter Miamit fogadta. Az első helyzet pont a kezdőként lehetőséget kapó Gazdag előtt adódott, aki négy védő közül ugrott ki és kapott remek labdát, lövése azonban nem sokkal kapu fölé szállt a 24. percben.Tíz perccel később újabb hazai helyzet következett, egyérintős játék végén ezúttal Maximilian Arftsen lőtt fölé.

A kihagyott helyzeteket megbosszulta az Inter Miami, Marcelo Weigandt jobbról gyönörűen kanyarintotta középre a labdát, Benjámin Cremaschi pedig az ötösről a jobb felső sarokba fejelt. A félidő hajrájában Lionel Messi is villant, három ember között tartotta meg a labdát, majd 25 méterről ballal a jobb kapufa mellé tekert. A szünetet követően már a Columbus dominált, a hazaiak a második félidőben 12-szer veszélyeztettek, Gazdag a 74. percben az ötösről fejelt fölé, majd a 93. percben egy beadást próbált jobb külsővel a kapu felé sodorni. A gól végül sem a magyar támadónak, sem csapatának nem sikerült, így a Columbus elszenvedte első vereségét az idényben, az Inter Miami pedig győzelmével megelőzte a Columbust.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

SAN JOSE EARTHQUEKES–SPORTING KANSAS CITY

A forduló előtt négypontos Sporting Sallói Dániellel a soraiban a tízpontos San Joséhoz látogatott. A vendégek már a 18. percben vezetést szereztek: Sallói tette tovább Dejan Joveljicsnek, aki Logan Ndenbét hozta helyzetbe, a belga pedig éles szögből ballal a bal alsóba tüzelt. Két perccel később duplázta előnyét a Sporting. John Pulskamp kapus volt szemfüles, és szabadrúgásból megindította Sallói Dánielt, a magyar játékos a tizenhatoson belül jobbal levette, majd ballal a kapus mellett a hálóba talált.

Chad Smith, a Kansas Cityhez közel álló újságíró az X-oldalán azt írta, hogy Sallói elmondta, Pulskamp azért nem ünnepelte a gólpasszát, mert nem akart elfáradni abba, hogy felfut a másik kapuig, ezért inkább csak visszakocogott. Ezt megosztotta maga Pulskamp is, hozzátéve: „Ezt meg tudom erősíteni. Bocsi, D, most már ünnepelhetünk!”

Újabb négy perccel később jött Manu García révén harmadik vendéggól, így 24 perc játék után már hárommal vezetett a Sporting Kansas City, a szünetre egyre olvadt az előny, ugyanis előbb Josef Martínez, majd Cristian Arango is betalált.

A második játékrész elején többször is közel volt az egyenlítéshez a San Jose, de Pulskamp bravúrjainak köszönhetően maradt az előny a Sportingnál. A 73. percben García kapott labdát a jobb oldalon, majd a középen teljesen üresen érkező Sallóit hozta helyzetbe, aki hét méterről nem hibázott. A hajrában Erik Thommy lőtt gólt egy szép támadás végén, majd a 94. perrcben Arango büntetőből állította be a 3–5-ös végeredményt. A Sporting Kansas City idénybeli második győzelmét szerezte, Sallói kezdőként végig a pályán volt, három gólban is szerepet vállalt. A mérkőzésén végén egy kihagyott helyzet miatt bosszankodott: „Mérges vagyok magamra, amiért nem sikerült a triplázás. Biztosra veszem, hogy van egy új üzenetem apámtól. Soha nem szereztem még mesterhármast.”

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA (Sallói Dániel gólja 1.33-tól és 5.02-től)

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Columbus Crew–Inter Miami 0–1

Columbus: Gazdag Dániel kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

San Jose Earthquakes–Sporting Kansas City 3–5

Kansas City: Sallói Dániel kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, a 20. és a 73. percben is betalált.