Szűcs Kornél: Erőt meríthetünk a Liverpool legyőzéséből

– Felfogta már, hogy kiejtették a Premier League listavezetőjét, a Liverpoolt az FA-kupából?

– Hihetetlen tettet vittünk véghez, még most is nehezen találom a szavakat rá – mondta lapunknak Szűcs Kornél, a Plymouth védője, miután csapata vasárnap 1–0-ra legyőzte az FA-kupában a Szoboszlai Dominik nélkül felálló „vörösöket”. – Abban bíztunk meccs előtt, hogy meg tudjuk nehezíteni a dolgukat, ám a győzelem minden várakozásunkat felülmúlta. Nem sokan gondolták a mérkőzést megelőzően, hogy továbbjutunk, nagy a boldogság a klubnál, bízom benne, hogy a bravúr hatalmas lökést ad a bajnokság folytatására.

– Nemrégiben épült fel csípősérüléséből, így még nem került be a vasárnapi keretbe. Gyanítom, bánja, hogy csak a lelátóról nézhette végig a meccset.

– Sajnáltam, hogy legalább a kispadra nem ülhettem le, de a sérülésemből felépülve csupán csütörtöktől edzettem a csapattal, így számítottam rá, hogy kimaradok a keretből. A kispad mögött ültem, onnan is hatalmas élmény volt, ez a siker még jobban összehozta a szurkolókat, a klubot és a játékosokat. A Liverpool a jelenlegi formája alapján a világ egyik, ha nem a legjobb csapata, a Premier League és a Bajnokok Ligája esélyese, hogy le tudtuk győzni, a klub legnagyobb sikerei közé tartozik. Azonban az elsődleges célunk, hogy bent maradjunk a másodosztályban, ehhez pedig erőt merítünk az olyan meccsekből, mint a Liverpool elleni volt.

– Vélhetően hatalmas volt az öröm a lefújás után az öltözőben. Bement a többiekhez?

– Mondanom sem kell, hogy micsoda hangulat uralkodott az öltözőnkben… Szólt a zene, mindenki táncolt, ünnepelt és fotózkodott, természetesen én is csatlakoztam a társaimhoz. Arról beszéltünk a többiekkel, olyan élmény volt ez mindenkinek, amelyre örökké emlékezni fogunk. Hogy folytatódott-e az ünneplés az éjszaka folyamán? Ami engem illeti, voltak nálunk családtagok, velük töltöttem az estét, vacsoráztunk, majd ezt követően találkoztam még néhány csapattársammal, de hajnalig tartó ünneplés nem volt. Hétfőn már keményen edzettünk, készülünk a szerdai, Millwall elleni bajnokira, amely nagyon fontos lesz. A felépülésem után egyre jobban érzem magam, egyre magabiztosabb vagyok, százszázalékos edzésmunkát tudok végezni, remélem, mihamarabb ott lehetek a pályán.

– A mérkőzés előtti interjújában lapunknak elmondta, hogy a csapatból többen is Liverpool-szurkolók. Nekik még különösebb volt ez a siker?

– Egyértelműen. Callum Wright személyében van egy liverpooli születésű csapattársam, neki különösen nagy élmény volt a mérkőzés. Többen mezt cseréltek a sztárokkal, s jó volt látni, hogy a meccs után a vereség ellenére mennyire korrektek és rendesek voltak, hiszen kedélyesen elbeszélgettek mindenkivel.

– A hajrában hatalmas volt a nyomás a Plymouth kapuján, ám a szurkolók gyakorlatilag belehajszolták a csapatot a győzelembe.

– Fantasztikus hangulat uralkodott a stadionban. A szurkolóink valóban hatalmas pluszt adtak, ez korábban a bajnokságban és most, a Liverpool ellen is sokat segített – főleg a hajrában. Nem hittem a szememnek, amikor megláttam, hogy kilenc perc a hosszabbítás, akkor nagyon elkezdtem izgulni. Folyamatosan jöttek a lövések és beadások, ám kiválóan teljesítettünk védekezésben, s ki kell emelni Conor Hazard kapust, aki többször bravúrral védett. Alig vártam, hogy a játékvezető lefújja a mérkőzést, büszke vagyok a csapattársaimra!

– A hétfői sorsoláson kiderült, hogy a Plymouth a Manchester City otthonában lép pályára a következő körben. Jöhet az újabb bravúr?

– Amikor láttam, mely együttesek lehetnek az ellenfeleink, úgy voltam vele, hogy valamelyik manchesteri csapatot lenne jó kapni. Hát megkaptuk a Cityt! Bár jobban örültem volna, ha hazai pályán játszanánk vele, az növelné az esélyeinket. Hatalmas élmény lesz az Etihad Stadionban pályára lépni, bízom benne, hogy ismét helytállunk. A Liverpool elleni meccs előtt is azt mondtam, hogy egy mérkőzésen bármi megtörténhet, és nem feltett kézzel megyünk Manchesterbe sem. A Liverpoollal szemben is megmutattuk, hogy történhet meglepetés a futballban… Azonban bárhogy is alakul, már két Premier League-csapatot kiejtettünk az FA-kupából, ami elképesztő teljesítmény. A kupameccsig sűrű lesz a programunk, sok bajnokit játszunk, bízom benne, hogy visszanyerem a formám, valamint az erőnlétem, és a pályán segíthetek a társaimnak a Manchester City ellen.