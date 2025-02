Jó hír a válogatottnak is: Willi Orbán futballját dicsérik a németek

NEM KÁPRÁZTATTA EL a német sajtót az Union Berlin és az RB Leipzig bajnokija – nehéz is lett volna ódákat zengeni a találkozóról, amely gól nélküli döntetlennel ért véget. Elsősorban a vendégek játéka hagyott kívánnivalót maga után, a Stuttgart vereségét „kihasználva” a negyedik helyre fellépő szászoknak mindössze hat lövési kísérletük volt és csupán kétszer találták el a kaput. A Sport Bild megjegyezte, hogy a lipcseiek teljesítményét legfeljebb átlagon aluli produkcióként lehetne jellemezni, a Kicker pedig a gyenge jelzővel illette. Természetesen a futballisták is érezték, hogy alulmúlták a várakozást, a mérkőzés után a sajtó rendelkezésére álló Willi Orbán sem tért egykönnyen napirendre afölött, hogy csapata támadójátéka kritikán aluli volt.

„Megdöbbentő, miért ilyen nehézkes az előrejátékunk, ahogyan az is, hogy ezen az estén sem tudtunk egyértelmű gólhelyzetet teremteni – nyilatkozta az RB Leipzig magyar válogatott csapatkapitánya, utalva arra, hogy együttese a legutóbbi két mérkőzésén nem talált a kapuba. – El kellene kezdenünk kicsit felszabadultabban futballozni, mert az az érzésem, hogy túlságosan sokat agyalunk – ennek oka valószínűleg többtényezős. Néha azt érzem, túl sokat akarunk mutatni, máskor pedig túl gyorsan akarjuk lerendezni a mérkőzést. Rengeteg ragyogó képességű játékosunk van, ám ahhoz, hogy kihozzák magukból, amit tudnak, nyugodtabban kellene pályára lépniük. Meg kell találnunk a módját, hogy a srácok felszabadultabbak legyenek, csak így lehetünk veszélyesebbek. Persze, a pontszerzésünkkel negyedik helyen állunk a tabellán, ami szép pillanatfelvételt tükröz az idényről, de nem az a célunk, hogy ilyen teljesítményt nyújtsunk. A küzdeni akarásunkat nem érheti kritika, a párharcok többségéből mi kerültünk ki győztesen. Elhoztunk egy pontot idegenből, nem volt könnyű érvényesülni ezen a fizikailag megerőltető bajnokin. Meg kell hagyni, ellenfelünk alaposan felkészült belőlünk, keményen védekezett, jó tervet eszelt ki, de a döntetlennek egyáltalán nem örülünk. Magabiztosabb és nyugodtan játékra lett volna szükség tőlünk. Intenzív januáron vagyunk túl, a következő időszakban több edzéslehetőségünk lesz, ezért ki kell használnunk az alkalmat, hogy kiaknázzuk a bennünk rejlő potenciált.”

A német újságírók megjegyezték, a 32 éves belső védő játékán nem látszik, hogy nyomná a vállát a teher. Szombat este lapunk szerint a mérkőzés legjobbja volt, de az adatalapon értékelő Sofa­score is a meccs emberének választotta 7.8-as értékeléssel. Az Opta statisztikái alátámasztották, rendkívüli védőmunkával rukkolt ki: tizenhétből tizenhárom párharcot nyert meg, míg tizennégy fejpárbajból tizenegyszer került ki győztesen. A vegyes zónában a helyi sajtómunkatársak arra voltak kíváncsiak, hogy sokat megélt csapatkapitányként hogyan tud hatni a társaira, akik láthatóan nehezen küzdenek meg a formahanyatlással.

„Azt kell folytatnunk, amit az elmúlt hetekben és napokban csináltunk, azaz rengeteget kell beszélgetnünk – válaszolta Willi Orbán. – Sok a fiatalunk, akik ambiciózusak, nagy nyomást helyeznek magukra, nekünk, rutinosabbaknak támogatnunk, istápolnunk kell őket, ha éppen nehéz időszakon mennek keresztül. Akár Lois Opendát vagy Xavi Simonst is említhetném, hiszen jelentős elvárásokat támasztanak magukkal szemben, ezért bátorítani kell őket. Már elindultunk az úton, amely most kicsit rögösebb, de bízunk a fiúkban – mérget mernék rá venni, hogy hamarosan olyan meccseik következnek, amelyeken villannak és lőnek két-három gólt. Marco Rose vezetőedző is mindent megpróbál, hogy fejlődjünk, rendkívül sokat gondolkodik, mindig aprólékosan felkészít minket a következő mérkőzésekre. Arra kell törekednünk, hogy megháláljuk az erőfeszítéseit, egy győzelem megerősítené a hitünket. Kellemetlen ellenfelek várnak ránk a következő fordulókban, de le kell győznünk őket, ha valóban az a célunk, hogy az új idényben is a Bajnokok Ligájában szerepeljünk.”

Marco Rose vezetőedző a bajnokit követő sajtótájékoztatón önkritikusan nyilatkozott, ugyanakkor felmentő körülményt is keresett.

„Nem túl jó, amit a pályára viszünk, ezzel együtt meg kell dicsérnem a csapatot, hogy egy-két angol hetet, azaz sűrű versenyidőszakot követően mindent beleadott – mondta a 48 éves német szakember. – Megint nem voltunk gólveszélyesek, túl sokszor veszítettük el a labdát, és túl sok ki nem kényszerített hibát követtünk el. Vállalom a felelősséget az első félidőért, mert arra számítottam, hogy az Union más felállást választ, ellenfelünk edzőjének nagy szerepe van abban, hogy úgy játszottunk, ahogy. Kettőt is cseréltem a szünetben, ez is jelzi, valami nem működött ezen a mérkőzésen.”

Ellenben az Union Berlin támadójátékát (Schäfer András kispados volt) nem érhette kritika – hacsak azért nem, mert nem szerzett gólt. Az együttes huszonegy lövéssel próbálkozott, a helyzetek minőségéből levezetett várható gólok mutatója alapján (xG) 1.27 gólra volt jó, míg a lipcseiek csak 0.27-re, ami beszédes különbség. A találkozót végigjátszó Bénes László a pontosztozkodás ellenére kedélyesen nyilatkozott lapunknak.

„Az első perctől kezdve jól játszottunk, mindvégig meccsben voltunk, rengeteg energiát beletettünk – mondta a harmincszoros szlovák válogatott magyar középpályás. – Sok lehetőséget alakítottunk ki mindkét fél­időben, ami nagy szó egy olyan csapat ellen, mint a BL-főtáblás RB Leipzig. Ellenfelünk nem tudott kibontakozni, egyetlen nagy helyzetet sem dolgozott ki, ami minket dicsér. Ennek tükrében úgy érzem, mi álltunk közelebb a győzelem megszerzéséhez, mondhatom, több volt ebben a meccsben. Kissé csalódott vagyok, hogy nem nyertük meg, jelenlegi helyzetünkben fontos lett volna begyűjteni a három pontot, de az egyet is meg kell becsülni, később még lehet jelentősége. Így kell játszanunk a következő bajnokin is, s meglesz az eredménye.”

Rákérdeztünk: ha az Union Berlin semlegesíteni tudja az egyik legerősebb német csapat támadásait és csak a balszerencsének tudhatja be, hogy nem tartotta otthon a három pontot, hogyhogy a bennmaradásért küzd?

„Hazai pályán a szurkolóinknak köszönhetően erősebbek vagyunk, idegenbe is át kellene mentenünk ezt a teljesítményt – válaszolta Bénes László. – Nyilvánvaló, csak akkor tudunk előrelépni, ha mindenki kihozza magából a maximumot. Steffen Baumgart vezetőedző kicsit változtatott a csapat összetételén, ami jól sült el. Olyanok is a kezdő tizenegybe kerültek, akik az idény során alig kaptak szerepet – mint például én. Elképesztő motiváltság dolgozott bennünk, ezért is volt energikus a futballunk. Rettentően sokat vártam erre a napra. Az első fél évben alig játszottam, érthetetlen, hogy korábban nem kaptam meg az esélyt. Elképesztően örülök, hogy a Leipzig ellen pályára léphettem, remélem, bizonyítottam, hogy lehet rám számítani. Azért jöttem el Hamburgból, hogy az offenzív játékommal, a kreativitásommal, a góljaimmal és a gólpasszaimmal segítsek az Unionnak. Örülök, hogy megmutattam, helyem van a csapatban. Eddig sem adtam fel a munkát, továbbra is keményen dolgozom, hogy hasznára legyek az együttesnek.”

Gulácsi Péter biztos pont az RB Leipzig kapujában, az ellenfeleknek nem könnyű túljuttatniuk rajta a labdát – az idényben négyszer szerepelt a forduló válogatottjában (Fotó: Árvai Károly)

A Kicker álomtizenegyében hétszer is volt már magyar az idényben

Ahogy a Nemzeti Sport az NB I, a Kicker a Bundesliga álomtizenegyét készíti el minden fordulót követően. Az idény nagyszerűen kezdődött ebből a szempontból a magyar játékosoknak, Gulácsi Péter az első tíz mérkőzéséből négyszer (a második, a negyedik, az ötödik és a tizedik fordulóban), míg Willi Orbán az első 13 mérkőzéséből háromszor (a hetedik, a nyolcadik és a tizenharmadik fordulóban) került be a legjobbak közé. Már a huszadik fordulóban járunk a német bajnokságban, tehát egy ideje egyikük nevével sem találkozhatunk a hét elején közzétett csapatban. Igaz, a lipcseiek eredménysora nem impozáns az azóta eltelt időszakban, két győzelem és három döntetlen mellett kétszer kikaptak, hálójuk csak szombaton az Union Berlin ellen maradt érintetlen (0–0). Ugyanakkor elképzelhető, hogy Willi Orbánnak a berliniek elleni kitűnő játékával ismét lesz magyar futballista a Bundesliga aktuális fordulójának álomtizenegyében.

M. D.