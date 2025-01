Mocsi Attila: Szeretnek és megbecsülnek Törökországban

ÍGY KELL ÜNNEPELNI! Mocsi Attila 2023 nyarán a ZTE FC-től szerződött a Rizesporba, a múlt hétvégén pedig már az ötvenedik tétmérkőzésén szerepelt török élvonalbeli csapatban, amely 3–2-re legyőzte az Adana Demirsport. A magyar védő Törökországba igazolása óta 49 Süper Lig- és egy kupameccsen kapott lehetőséget.

„Boldog vagyok, hogy győzelemmel tettük emlékezetessé a jubileumomat – mondta lapunknak az egyszeres válogatott hátvéd, aki alapember a Rize­sporban. – Úgy látszik, ebben az idényben nincs egy könnyű meccsünk sem, a legtöbbször saját magunknak tesszük nehézzé, most is így történt. Az Adana ellen már rég lezárhattuk volna a kérdéseket. Persze azzal nem tudunk mit kezdeni, ha valaki élete gólját rúgja nekünk a felső sarokba… Mindegy, a lényeg, hogy győztünk. Nagyszerűen érzem magam Törökországban. Néhány hónapja volt az esküvőnk, immár a feleségemmel és a kutyánkkal élünk Rizében, szeretünk itt lenni. Tetszik a török életvitel, sokat jelent nekem, hogy bármerre megyünk, mindenhol érzem a megbecsülést. Sokszor megismernek az emberek az étteremben vagy az utcán, és mindig van egy-két jó szavuk hozzám. Sőt, amikor a reptéren elkérik az útlevelemet, akkor is szólnak néhány jó szót, sosincs semmilyen pluszellenőrzés. Érzem ezeken az apró, de fontos részleteken, hogy szeretnek és megbecsülnek Törökországban. Ami a nyelvet illeti, az alapokat megértem, nem vagyok profi, de nyilván ragadt rám valami. A masszőrök és a fizioterapeuták nem tudnak angolul, velük törökül beszélek, és a konyhán is tudok magamnak ételt kérni. Egy-két mondat megy, ám van még hova fejlődnöm. Ha elmegyünk étterembe, tudok magunknak teát és ételt rendelni, a feleségemnek nagyon tetszik a nyelv, ő órákat is vesz, jól halad vele. És ha már tea: Törökországon belül Rizében van a leghíresebb és legfinomabb.”

A 24 éves hátvéd elmondta, Rize városa kissé le van maradva a fejlesztéseket tekintve, ettől függetlenül kedves és barátságos település. A klub viszont teljesen európai szintű, minden adva van a profi munkához, tökéletes körülmények között dolgoznak. Mocsi Attila autóval közlekedik, a lakásától öt percre van az edzőközpont. De vajon mi a helyzet a török konyhával?

„Hiányzik az otthoni… Az első fél évben nagyon jó volt a török konyha, mindent kipróbáltunk, de az az igazság, itt semmi mást nem találni. Tíz étteremből tízben ugyanaz a török étel van, maximum pizzát vagy hamburgert lehet még kapni. A gasztronómiában lehet leginkább érzékelni a lemaradást, nincs semmilyen választék, csak török. Szokott a feleségem főzni, és ha muszáj, én is segítek a konyhában… Hogy mi a kedvencem? Mindenevő vagyok. Itt a bárányborda és a marha nagyon népszerű, és a halak is finomak. Volt már rá példa, hogy a feleségem gulyáslevest csinált, és áthívtuk néhány csapattársamat, mondanom sem kell, nagyon ízlett nekik.”

Mocsi Attila hozzátette, kutyával nehézkes a repülés, így ritkán jönnek haza, inkább kint töltik a szabadnapjaikat, és járják a természetet. Nemrégiben Rize környékén túráztak, ha van rá mód, szeretnek új helyeken barangolni. A hétvégén ismerős környezetbe érkezik, második alkalommal lép pályára a Fenerbahce otthonában – ez lesz az ötvenedik török élvonalbeli bajnokija.

„Hatalmas élmény azon a pályán játszani, a Fenerbahce, a Galatasaray és a Besiktas stadionjában mindig elképesztő a hangulat. Mindenesetre nem nézelődni megyünk, szeretnénk meglepetést szerezni. Tudjuk, hogy nehéz meccs lesz, de a végsőkig harcolunk.”