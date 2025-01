Légióskörkép: Szoboszlai újra a pályán, magyar gól Törökországban, ketten megsérültek

Kezdjük a jó hírekkel heti összefoglalónkat! Varga Kevin gólt szerzett a török másodosztályú Ankargücüben a harmadosztályú Iskenderunspor elleni, 1–1-es döntetlennel záruló kupameccsen. 16 méterről lőtt a jobb alsó sarokba, a szeptemberben igazolt szélsőnek a 18. tétmeccsén ez volt a harmadik gólja a török csapatban.

Jó hír, hogy a decemberi, egymecccses eltiltása, majd az év eleji betegsége után visszatért a Liverpoolba Szoboszlai Dominik, aki az Accrington Stanley ellen 4–0-ra megnyert FA-kupa meccsen kezdőként egy félidőt játszott (ebben az évben először lépett pályára), és az ő lekészítése után lőtt nagy gólt a meccsen Trent Alexander-Arnold. Szoboszlai ezzel 25 tétmeccsnél, három gólnál és öt gólpassznál tart a Liverpoolban ebben az idényben.

Ami még mindenképp jó hír a múlt hétről, hogy a nyáron Fehérvárról szerződtetett kapus, Tóth Balázs az FA-kupában bemutatkozott a másodosztályú Blackburnben és nem kapott gólt a Middlesbrough vendégeként 1–0-ra megnyert meccsen.

És akkor lássuk a rossz híreket! Az olasz élvonalbeli Parma idénybeli összes bajnokiján szerepet kapó Balogh Botond a Genoa ellen megsérült, le kellett cserélni, ami után csapata szinte rögtön gólt kapott a Genoa elleni bajnokin.

„Balogh izomsérülés miatt esett ki. Hat hónapnyi folyamatos játék után előfordul az ilyesmi. Fel kell mérnünk a sérülést, utána derülhet ki, mennyit kell kihagynia, reméljük, nincs nagy baj” – nyilatkozta a magyar védő kapcsán edzője, Fabio Pecchia.

Egy másik válogatott védő, Lang Ádám is megsérült a napokban, bicepszhúzódást szenvedett, ami után nem is játszott a ciprusi Omonia vasárnapi bajnoki meccsén, és mivel távozhat a klubtól, lehet, hogy már nem is a szigetországiak játékosa lesz, mire két-három héten belül felgyógyul a sérülésből.

JANUÁR 6., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyta Championship

Pafosz–AEL Limassol 4–0

AEL: Kecskés Ákos végigjátszotta a mérkőzést.

JANUÁR 7., KEDD

CIPRUS

Cyta Championship

Omonia–Anorthoszisz 0–2

Omonia: Lang Ádám nem volt a meccskeretben.

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám nem volt a meccskeretben.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Ligakupa, negyeddöntő

Ballymena–Glentoran 2–0

Glentoran: Gyollai Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, csoportkör

Ankaragücü–Iskenderunspor 1–1

Ankaragücü: Varga Kevin kezdőként 62 percet játszott, és szerzett egy gólt.

Karagümrük–Rizespor 1–0

Rizespor: Mocsi Attila a meccskeretben volt, de nem lépett pályára.

JANUÁR 8., SZERDA

ANGLIA

Ligakupa, elődöntő, 1. mérkőzés

Tottenham Hotspur–Liverpool 1–0

Liverpool: Szoboszlai Dominik nem volt a meccskeretben.

GÖRÖGORSZÁG

Görög Kupa, nyolcaddöntő, visszavágó

Panathinaikosz–Atromitosz 2–1

Továbbjutó: Panathinaikosz 4–2-es összesítéssel.

Panathinaikosz: Kleinheisler László nem volt a meccskeretben.

SKÓCIA

Premiership

Kilmarnock–Motherwell 0–0

Motherwell: Hegyi Krisztián a meccskeretben volt, de nem lépett pályára.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, csoportkör

Galatasaray–Istanbul Basaksehir 2–2

Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt.

JANUÁR 9., CSÜTÖRTÖK

SZAÚD-ARÁBIA

Saudi Pro League

Al-Fateh–Al-Vehda 1–2

Al-Fateh: Szappanos Péter végigvédte a mérkőzést.

JANUÁR 10., PÉNTEK

–

JANUÁR 11., SZOMBAT

ANGLIA

FA-kupa, 3. forduló

Middlesbrough–Blackburn Rovers 0–1

Blackburn: a kapuban Tóth Balázs állt.

Liverpool–Accrington Stanley 4–0

Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdett, adott egy gólpasszt, a szünetben lecserélték.

Brentford–Plymouth Argyle 0–1

Plymouth: Szűcs Kornél kispados volt.

AFC Bournemouth–West Bromwich Albion 5–1

Bournemouth: Kerkez Milos a 77. percben lépett pályára.

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

League One, 16. forduló

Rotherham–Bolton Wanderers 3–1

Bolton: Schön Szabolcs végigjátszotta a mérkőzést.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership

Ballymena–Glentoran – a fagyott játéktér miatt elhalasztva

Glentoran: Gyollai Dániel

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Hoffenheim–Wolfsburg 0–1

Hoffenheim: Szalai Attila nem volt tagja a keretnek.

Wolfsburg: Dárdai Bence kezdett, a 79. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

Heidenheim–Union Berlin 2–0

Union: Schäfer András kispados volt.

St. Pauli–Eintracht Frankfurt 0–1

Frankfurt: Fenyő Noah és Lisztes Krisztián nem volt tagja a keretnek.

SKÓCIA

Premiership

Hibernian–Motherwell 3–1

Motherwell: Hegyi Krisztiánt visszarendelte a West Ham United.

TÖRÖKORSZÁG

Süperlig

Hatayspor–Rizespor 1–2

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

JANUÁR 12., VASÁRNAP

BELGIUM

Jupiler Pro League

Dender–Gent 0–0

Gent: Vancsa Zalán a meccskeretben volt, de nem lépett pályára.

CIPRUS

Cyta Championship

AEL–Omonia 0–4

AEL: Kecskés Ákos kezdő volt, a 73. percben cserélte le edzője.

Omonia: Lang Ádám sérült, nem volt a meccskeretben.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Lens 1–2

Le Havre: Loic Nego kezdő volt, a 83. percben lecserélte edzője.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Panszerraikosz–Panathinaikosz 2–2

Panathinaikosz: Kleinheisler László nem volt a meccskeretben.

PAOK–Volosz 1–2

Volosz: Kovács Dániel a meccskeretben volt, de nem lépett pályára, Koszta Márk végigjátszotta a találkozót.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Werder Bremen 4–2

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdő volt, mind a ketten végigjátszották a találkozót.

OLASZORSZÁG

Serie A

Genoa–Parma 1–0

Parma: Balogh Botondot a 60. percben sérülés miatt lecserélték.

Serie B

Spezia–Juve Stabia 1–1

Spezia: Nagy Ádám kezdő volt és végigjátszotta a találkozót, a 34. percben sárga lapot kapott.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Istanbul Basaksehir–Galatasaray 1–2

Galatasaray: Sallai Roland csere volt, a 75. percben küldte pályára edzője.

1. Lig (II. osztály)

Amedspor–Ankaragücü 1–0

Ankaragücü: Varga Kevin végigjátszotta a mérkőzést.

JANUÁR 13., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyta Championship

18.30: Anorthoszisz–Ahnasz

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

17.00: OFI Kréta–Levadiakosz

Levadiakosz: Gróf Dávid