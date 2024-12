Valóra válhat Szoboszlai Dominik gyerekkori álma: a Real Madrid figyeli a Liverpool középpályását – sajtóhír

Az átigazolási hírekkel foglalkozó spanyol fichajes.net információja szerint a Real Madrid kiszemeltjei között van Szoboszlai Dominik, és elképzelhető, hogy a királyiak a közeljövőben szerződtetik a 24 éves futballistát. A lap megjegyzi, hogy a tavaly nyáron az RB Leipzigtől igazolt magyar középpályás hamar a Liverpool egyik meghatározó játékosává vált, akire Jürgen Klopp után Arne Slot is alapemberként számít. Mint írják, elsősorban a dinamikus futballjával hívta fel magára a figyelmet Angliában, és a védekezésben, illetve a támadásban egyaránt hasznos, amivel felkeltette a Real Madrid érdeklődését. A patinás spanyol klub a közeljövőben állítólag szívesen szerződtetné, az egyetlen akadály a viszonylag magas ára lehet.

A Liverpool 70 millió eurót fizetett érte, a becsült értéke jelenleg 75 millió euró, de a lap szerint a Liverpool ennél többért, körülbelül százmillió euróért lenne hajlandó őt elengedni. Ami érthető, mivel a bajnokságot és a Bajnokok Ligája alapszakaszát vezető csapat hosszú távon számol vele, és már most rendkívül népszerű a szurkolók körében. Az egyelőre kérdés, hogy mennyire komoly a madridiak érdeklődése, és hogy hajlandóak lennének-e kifizetni ennyi pénzt a magyar középpályásért. És persze azt is érdemes hozzátenni, hogy a hírek szerint a királyiak rajta kívül Trent Alexander-Arnoldot és Ryan Gravenberchet is figyelik a Liverpoolból. A nagyobb madridi sportlapok, a Marca és az As egyelőre nem írtak a Real Madrid érdeklődéséről, ám ettől még könnyen lehet, hogy valóban Szoboszlai Dominik az egyik kiszemeltjük a középpályára, ahonnan az előző idény végén távozott Toni Kroos, és előbb-utóbb a 39 éves Luka Modricot is pótolni kell.

Szoboszlai Dominik egyébként két évvel ezelőtt elárulta, hogy gyerekként a Real Madridnak szurkolt – így bizonyára nem lenne ellenére, ha egyszer ott futballozhatna.

„Sokan álmodoztak arról, hogy a Bajnokok Ligájában játszanak a Real Madrid ellen a Bernabéuban, szóval ennél jobbat nem igazán tudok elképzelni. Gyermekkoromban Real-szurkoló voltam, de most már nem lehetek, viszont most játszhatunk velük, szóval mindent megteszünk” – mondta korábban az RB Leipzig YouTube-csatornáján.

Hat évvel ezelőtt, 2018-ban pedig a következőt mondta a lapunknak adott interjúban: „Az álmom, hogy egy nap a Real Madridban futballozzak, de ehhez rengeteget kell dolgoznom, emellett szerencse is kell hozzá. A spanyolos, technikás foci áll hozzám a legközelebb, és amióta az eszemet tudom, a madridiaknak szurkolok. ”