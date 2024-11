Légiósok: elismerik a magyar válogatott játékos teljesítményét – 2028-ig hosszabbított!

„Mocsi Attila teljesítményével nagyon elégedettek a török Rizespornál, amit mi sem jelez jobban, mint hogy a napokban 2028-ig szerződést hosszabbított vele a klub, pedig az eredeti megállapodása csak 2026 nyarán járt volna le, illetve az abban szereplő opcióval együtt 2027-ben, de már most szerettek volna vele új szerződést kötni, amiről sikerült is megállapodnunk” – tájékoztatta a Nemzeti Sportot a védőt képviselő World In Motion ügynökség részéről Lucza Gábor.

Mocsi Attila tavaly nyáron igazolt Zalaegerszegről a Rizesporhoz, melynél alapembernek számít, 41 mérkőzésen futballozott már a török élvonalban, két gólt is szerezett, a tavasszal pedig egy meccsen pályára léphetett a magyar válogatottban is. A mostani idényben a Rizespor mind a 12 bajnokiját kezdőként végigjátszotta. Nemrég egy statisztika is megjelent arról Törökországban, hogy az első nyolc forduló után neki volt a legtöbb pontos passza a ligában (419), és kiemelte a helyi sajtó, hogy a védelem vezéreként a játékszervezésben, a támadások elindításában is fontos szerepet tölt be, alighanem ennek is köszönhető a szerződéshosszabbítás.

„Ami a legfontosabb, hogy az edző bízik Attilában, ez pedig hozzájárulhat a fejlődéséhez. Fontos szempont volt ugyanis a hosszabbításnál, hogy szakmai téren kiszámíthatóság jellemzi a klubot, hiszen amióta Attila odaszerződött, nem volt trénerváltás, azóta Ilhan Palut irányítja a gárdát. A csapat formája ugyan kicsit ingadozó, de így is lehet esélye arra, hogy a meglehetősen erős török bajnokságban kiharcolja a nemzetközi kupaindulást, ezért is döntött Attila a hosszabbítás mellett” – tette hozzá a játékosügynök, aki Zombori Zalánnal közösen képviseli a védőt.

A Nemzeti Sport kérdésére Mocsi Attila is arról beszélt, hogy az eddigi teljesítménye elismeréseként értékeli a hosszabbítást.

„Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy a klub felkínált egy új szerződést, amivel a jó teljesítményemet szerették volna viszonozni, ezért boldogan fogadtam el az ajánlatot, hiszen jól érzem magam itt. Szerencsére most már a csapat is kiegyenesedett és nagyon remélem, az új évben a pozíciónk is sokkal jobb lesz a tabellán. Bizakodó vagyok a jövőmmel kapcsolatban, hiszen eddig az összes percet a pályán töltöttem, és úgy érzem, sikerült meghálálnom a bizalmat, úgyhogy nagyon optimista vagyok a folytatást illetően és az új szerződés alapján is úgy gondolom, nagyon szép időszak elé nézek még itt a Rizespornál” – nyilatkozta Mocsi Attila.

A Rizespor az előző idényben 9. lett az akkor 20 csapatos (most 19) török élvonalban, és jelenleg is a 9. helyen áll. Az idényt ugyan rosszul kezdte, mert volt egy ötmeccses vereségsorozata, de azóta a legutóbbi öt bajnokijából négyet is megnyert.