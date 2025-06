Címlapsztori a világbajnoki selejtezőkről; NB I-es értékelés: ZTE

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Címlapsztorinkban ez alkalommal a világbajnoki selejtezőkkel foglalkozunk. A magyar labdarúgó-válogatott még el sem kezdte a kvalifikációs sorozatot, több nemzeti együttes viszont már kiharcolta a vb-szereplést. Dél-Amerikából a címvédő Argentína és a rekordgyőztes Brazília már biztosan ott lesz a 48 szereplős tornán, ahogy Ecuador is. A hajrához közeledve Ázsiában, Afrikában, a CONCACAF-zónában (Észak- és Közép-Amerika) és Óceániában is akadnak már biztos kijutók, nagy visszatérők, történelmi esély előtt álló kiscsapatok, valamint néhány kontinentális nagyágyú, amelynek sorsa még nem dőlt el. Ázsiában a legnagyobb szenzációt Üzbegisztán és Jordánia szolgáltatta: mindkét ország története során először lesz ott a világbajnokságon, új színt hozva a tornára. A CONCACAF-zónában a végső, 12 csapatos körben olyan válogatottak is ott vannak, mint Curacao, Nicaragua, Guatemala, Suriname és Bermuda.

Vasárnap tölti be 75. életévét az ötszörös világbajnok, olimpiai ezüst- és bronzérmes kajakos, Szabó István. Az egykori klasszis meglehetősen aktív. Óbudán él, családi házban, rengeteg időt tölt a műhelyében, barkácsol, motorokat szerel az ismerősei kerékpárjára, akkumulátorokat forraszt hozzájuk, és még az elektronikát is intézi. Élsportolói pályafutását követően mérnöki diplomáját és tapasztalatait felhasználva olyan, a kajakozók edzésmunkáját segítő eszközöket fejlesztett, mint az ergométer elődjének tekinthető húzógép. Mégis úgy véli, kevesebbet adott vissza a sportágnak annál, mint amennyit ő kapott tőle: „Elvégeztem a szakedzőit, egy-két évig próbálkoztam is az edzőséggel, de rájöttem, hogy alkalmatlan vagyok rá, mert nem tudok jól bánni az emberekkel. Eléggé visszahúzódó vagyok.”

Az élvonal csapatainak szereplését értékelő sorozatunkban a ZTE FC-vel foglalkozunk. A zalaegerszegiek nehéz idényen vannak túl, de a legfontosabb: ismét sikerült kiharcolniuk a bennmaradást. Amióta a klub a 2018–2019-es idényben megnyerte az NB II-t, folyamatosan tagja az élvonalnak, így a nyáron sorozatban a hetedik évadát kezdheti el a legjobbak között. A bajnokságot Márton Gábor vezetőedzővel indította a csapat, ám az utóbbi évek tapasztalata alapján megszokhattuk, hogy a tavasszal az új lendület jegyében jött a „kötelező” edzőcsere. A Zalaegerszeg idényét nézve feltűnő, hogy rengeteg gólt kapott a 90. perc után – 10 pontot így veszített el, ami nagyon hiányzott a végelszámolásnál.

