Szoboszlai jó formában – Thury Gábor jegyzete

A labdarúgó Premier League harmadik fordulójában a Liverpool az Old Traffordban 3–0-ra verte meg a Manchester Unitedet, a fölényes vendéggyőzelemből Szoboszlai Dominik is aktívan kivette a részét, leginkább a „vörösök” harmadik gólja előtt vétette észre magát, gólpasszt adott Mohamed Szalahnak. Talán ha kevésbé önzetlen és az első félidő végén nem az átadást választja, hanem ballal kapura lő, gólt is szerezhetett volna. Vagy ha a második játékrészben Diogo Jota nem önző… Vagy ha nem szöszmötöl nem sokkal a vége előtt a 16-oson belül…

Nekünk, magyaroknak a válogatott csapatkapitányának játéka sokkal fontosabb, mint hogy nyert-e a Liverpool vagy sem. Abból a szempontból persze nem mindegy, hogy a Jürgen Klopp edzőt váltó Arne Slotnál Szoboszlai szerepköre megváltozott. A holland szakvezetőnél a magyar középpályás végigjátszotta az Ipswich és a Brentford ellen egyaránt 2–0-ra megnyert bajnokit, ahogyan a Manchester ellenit is. Még a harmadik forduló előtt Slot azt nyilatkozta, elégedett Szoboszlai játékával. Tény, stílusának jobban megfelel a jelenlegi szerepkör, testhezállóbb – ha úgy tetszik, jobban fekszik neki a csatársor mögötti pozíció –, amelyben jobban kiteljesedhet. Persze felvetődik a kérdés, mit profitálhat ebből a magyar válogatott, amely szeptember 7-én Németország ellen Düsseldorfban, három nappal később Bosznia-Hercegovina ellen itthon lép pályára a Nemzetek Ligájában, amelyben az A-liga 3. csoportjában még Hollandia az ellenfél?

Ide Marco Rossi válaszát citálom, aki a kerethirdetés után arra a kérdésre, hogyan befolyásolhatja a válogatottban Szoboszlai játékát a Liverpoolban esetlegesen betöltendő új szerepkör, lényegében azt válaszolta: sehogy, mert a csapatkapitány a kötelezettségei ellátása mellett szabadon futballozhat a nemzeti mezben.

Egy hét múlva már túl leszünk a németek elleni találkozón, roppant fontos lenne a jó kezdés. Miben bízhatunk Szoboszlai részéről? Remélhetőleg az Eb-n jelentkező sérülése végleg a múlté. Arról se feledkezzünk meg, Rossi a kontinensbajnokság után némiképpen átalakuló együttesében is övé a vezérszerep.

Ehhez jó alapot ad a PL első három fordulójában mutatott játék.

Nyugodtak lehetünk.

