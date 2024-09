A Liverpool Mohamed Szalah révén az 56. percben harmadik gólját is megszerezte a Manchester United vendégeként. A találatban kulcsszerepet vállalt Szoboszlai Dominik, akinek a gólpassz fűződött a nevéhez. Mint ismert, egy ideig úgy tűnt, hogy a magyar játékos góljával szerezte meg a vezetést a Liverpool az Old Traffordon, a lassítások azonban bebizonyították, hogy Luis Díaz fejéről került be a kapuba a labda.

Szoboszlai gólpassza és Szalah befejezése