Mocsi Attila: Remélem, vasárnap ideges lesz José Mourinho

– Két bajnoki, négy pont – soha rosszabb kezdést. Elégedett?

– A bajnokság előtt elégedettek lettünk volna két forduló után négy ponttal, de utólag nem vagyunk – válaszolta lapunknak Mocsi Attila, a török élvonalbeli Rizespor 24 éves válogatott védője. – A nyári felkészülésünk nagyszerűen alakult, bizakodva vágtunk neki az idénynek. Aki nézte az első fordulóban a Basaksehir elleni mérkőzést vagy csak rápillantott a statisztikára, pontosan tudja, ott elveszítettünk két pontot. Jó csapat volt az ellenfelünk, ám az első félidőben egykapuztunk, négy gólt is szerezhettünk volna, erre egy kaput eltaláló lövésből betalált a Basaksehir… Csalódottak voltunk, ám az örömteli, hogy ezt követően az első idegenbeli mérkőzésünket megnyertük az Adana Demirspor ellen. Tavaly nem szerepeltünk jól vendégként, nem akarunk ugyanígy járni, szóval, fontos győzelem volt.

– Mindkét mérkőzést végigjátszotta, kiemelkedő teljesítményt nyújtott, úgy tűnik, ebben az idényben is alapember a Rizesporban.

– Nekem is nagyszerűen sikerült az alapozás, jól ment a játék a felkészülési mérkőzéseken, bizakodva vártam a rajtot. Már a második évemet kezdtem el légiósként, most kicsit könnyebb, hiszen ismerem a bajnokságot, a környezetet és az ellenfeleket, hozzászoktam a török ligához. Sok változás nem történt a keretben a nyáron, ám Ali Sowe személyében a liga egyik legerősebb támadója érkezett hozzánk. Pazarul teljesít eddig, sokat tesz hozzá a csapat játékához. Az előszezon nagyban hozzájárul a jó formánkhoz, korábban talán még sohasem volt ennyire kemény felkészülésem. Ez megmutatkozik az együttes játékán, gyakorlatilag szétfutjuk az ellenfeleket, mindkét bajnokinkon szembetűnő volt, mennyire jó az állóképességünk. Ez a letámadásoknál és a párharcoknál egyaránt kidomborodik.

– A hétvégén nagy szükség lesz a párharcok megnyerésére és a kiváló forma átmentésére, hiszen a Fenerbahcét fogadják. Hogyan várja a török sztáregyüttes elleni mérkőzést?

– A meccs esélyese a Fenerbahce, ám hazai pályán mindig jók vagyunk, Rizében mindenki Fener-verésre készül. A török élcsapat érdekelve volt a nemzetközi kupaporondon a selejtezőben, kiesett a Bajnokok Ligájából, de főtáblás lesz az Európa-ligában. Befolyásolhatja a mérkőzés kimenetelét, hogy heti két meccset játszott, s ne feledjük, kiváló képességű játékosok alkotják a keretét. Tiszteljük őket, de úgy megyünk ki a pályára, ahogyan kell és ahogyan elvárjuk magunktól. Erőnlétileg és mentálisan egyaránt jó állapotban vagyunk, csak arra összpontosítunk, hogy legyőzzük híres ellenfelünket. Szeretek topcsatárok ellen játszani, szerencsére a török bajnokságban szinte minden hétvégén lehetőségem nyílik erre, talán az isztambuli klubban vannak a legnagyobb nevek. Edin Dzekót és Jusszef en-Neszirit nem kell bemutatni senkinek, jó szintfelmérő lesz nekem ez a meccs.

– A Fenert pedig a nyártól José Mourinho irányítja…

– Óriási név a világfutballban, nálam jelenleg az edzők között ő és Pep Guardiola van a legfelső polcon. Az, hogy ilyen kiváló szakember ebbe a ligába jött dolgozni, a török bajnokság erejét jelzi. Biztos, hogy vele még inkább tekintélyt parancsoló a Fener, de ez is csak motivál. Mindegy, melyik edző irányítja az ellenfelet az oldalvonal mellett, ki kell zárni. Remélem, vasárnap idegesen sétálgat majd José Mourinho a kispadnál…

– Az Európa-bajnokságra nem utazott el, a tartalékok között szerepelt, ezt megelőzően rendszeresen tagja volt a válogatott keretnek. Folyamatosan játszik Törökországban, jó teljesítményt nyújt, minden jel arra utal, hogy számíthat Marco Rossi szövetségi kapitány meghívójára a szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsekre.

– Nekem a válogatott a legfontosabb. Nagyon várom, hogy ismét ott lehessek a keretben, de ehhez úgy kell teljesítenem, hogy kiérdemeljem a meghívót. Nem kérdés, a célom az, hogy jó teljesítményt nyújtsak, és ott legyek a szeptemberi Nemzetek Ligája-keretben. De ezért még sokat kell dolgoznom.