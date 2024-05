A török sajtóban ismét Szalai Attila a téma – a Hoffenheimnek bevételre van szüksége

A nyáron a második Európa-bajnokságára készülő válogatott védő, Szalai Attila jövője kapcsán egyelőre azt jelenthetjük ki biztosan, hogy nem marad a Freiburgnál, amelynél tavasszal kölcsönben szerepelt, de csak három meccsen kapott lehetőséget. A Sallai Rolandot is foglalkoztató klub már el is búcsúzott a magyar játékostól, akinek jelen állás szerint a nyári felkészülést a Hoffenheimnél kell megkezdenie, amely tavaly 12.3 millió euróért szerződtette a Fenerbahcétól és 2027-ig szóló szerződést írtak alá vele. Kérdés azonban, hogy Pellegrino Matarazzo vezetőedző hogyan számol vele, hiszen ősszel nála is csak négy bajnokin kapott lehetőséget, azért is adták kölcsön.

Pénteken a török aksam.com közölt egy cikket a védőről, amiben azt írja, hogy a Fener két nagy isztambuli riválisa, a Galatasaray és a Besiktas részéről van érdeklődés a védő iránt. A cikk szerint már a kapcsolatot is felvették a német klubbal és abban bíznak, 4 millió euró körüli összegért szerződtethető lenne. A török sajtóhíreket azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, mert a védőt már télen is összeboronálták a Galatával, de úgy tudjuk, szó sem volt arról, hogy a Fener egyik fő ellenlábasához szerződjön.

A kicker.de nemrég megjelent cikke a Hoffenheimnél várható nyári játékosmozgások kapcsán ugyanakkor már hitelt érdemlően érvel amellett, hogy a klubnak bevételekre lesz szüksége a nyári piacról ahhoz, hogy erősíteni tudjon. A szerző példaként említi a tavaly nyári átigazolási időszakot, amikor Christoph Baumgartnerért 25.5 millió (RB Leipzig), az Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Stefan Posch (Bologna) kettősért 10.5 millió euró bevételt könyvelhetett el. Ebből tudta szerződtetni Szalai Attilát és további négy játékost, összesen több mint 40 millió euró értékben. A Kicker szerint idén nyáron a 21 éves csatár, Maximilian Beier lehet az, akit jelentős haszonnal eladhat a klub, akinek 30 millió euróban rögzítették a kivásárlási árát. Rajta kívül azonban kevés olyan játékos van a keretben, akikért nagyobb bevételt remélhet a vezetőség. Így előfordulhat, azokon a futballistákon, akik nem szerepelnek Matarazzo elképzeléseiben, akár némi veszteség árán is túladnak, hogy a tavalyihoz hasonló nagyságú forrás állhasson rendelkezésre új játékosok szerződtetésére a csapat további fejlődése érdekében, a bajnokságban elért, mostani 7. helyezést követően.