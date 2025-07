Dzsudzsák a 11-esről: Én már túl vagyok azon, hogy a góljaimat gyarapítsam

„Nagyon jól érzem magam, nagyon jó felkészülésen vagyok túl. Nagyon sok minden változott az életemben és a csapat életében is – kezdte az M4 Sportnak adott interjút a DVSC-vel nemrég szerződést hosszabbító, 38 éves Dzsudzsák Balázs. – Aki ismer, az tudja, hogy szerintem nálam motiváltabb ember kevés van Debrecenben. Örülök, hogy itt lehetek a gyerekek és az idősebbek között. Remélem, az ilyen megmozdulásokkal, és a mindennapi hozzáállásommal tudom őket arra inspirálni, hogy a kor tényleg nem számít, ha az ember ennyire szereti ezt az egészet. Gyermeki rajongással tudok a mai napig kifutni a pályára. Ritka pillanat, de ma nagyon izgultam, és amikor megláttam, hogy kezdő vagyok, kellemesen meglepődtem.”

DZSUDZSÁK GÓLJA

„Büszke vagyok a csapatra, hogy idegenben hármat rúgtunk, visszajöttünk. Nagyon sokat kell még fejlődnünk, de büszke vagyok, hogy az öt hét alatt ezt a sok változást a csapat ilyen pozitívan és ilyen mentális erővel végrehajtotta – folytatta Dzsudzsák, aki arra is kitért, miért nem ő végezte el a büntetőt, amelyet aztán Bárány Donát kihagyott. – Én már túl vagyok azon, hogy a góljaimat gyarapítsam. Szeretném, hogy akikkel én játszom, azt éreznék, hogy nálam sosem számított, hogy magamat helyezzem eléjük. Ez így volt az előző szezonban is, sőt, mióta itthon vagyok, azóta így van. Szerettem volna legutóbb is, hogy Bárány gólkirály legyen.”

Dzsudzsák a teljes interjúban a folytatásról, a célokról, az új vezetőedzőről is beszélt.

