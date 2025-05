Gólgazdag meccsel zárult a Budafok és a Szeged meccse

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 2–3 (1–1)

Budapest, BMTE Stadion, 350 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Márkus Péter, Dobos Dávid)

BUDAFOK: Ecseri – Fekete M., Lorentz, Oláh B., Kalmár O., Kun B. – Sztojka (Zuigeber, 76.), Németh M. – Szűcs P. (Vasvári, 65.), Merényi, Rehó – Kovács D. (Nándori, 76.). Vezetőedző: Mészöly Géza

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Pejovics, Palincsár (Herczeg B., 79.) – Haris (Erdei C., 68.), Márkvárt – Mohos (Sarr, 68.), Tóth B. (Kotula, 68.), Kurdics (Vogyicska Balázs, 65.) – Borvető. Vezetőedző: Alekszandar Jovics

Gólszerző: Kovács D. (42.), Merényi (63.), ill. Kurdics (10.), Szilágyi Z. (68.), Vogyicska Balázs (83.)

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Elkerülhető gólt is kaptunk, de azért a mezőnyjátékosok is bőven benne voltak abban, hogy nem tudtuk győzelemmel zárni az idényt.

Alekszandar Jovics: – A fordulás után kiegyenlített volt a meccs, egy hibánkat góllal büntette az ellenfél, de a taktikai húzások nekünk jöttek be.

Kovács Dávid gólja szinte a semmiből jött (Fotó: Boros Sándor/Budafok)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagyon érezhető volt az első félidőn, hogy már egyik klubnak sem annyira fontos a győzelem megszerzése. Kurdics Levente tizedik percben szerzett gólja után sokáig kapura lövés sem volt a pályán. Emiatt is nagy meglepetés volt Kovács Dávid találata, amikor a csapatkapitány a félidő vége előtt bátran elvállalt egy kapáslövést, amivel kiegyenlített a Budafok.

A második játékrész is hasonlóan indult. Inkább a Szeged állt közelebb a vezetés megszerzéséhez, ezzel szemben a későbbi gólszerző, Szilágyi Zoltán hibája után Merényi Ádám elé került a labda, ő pedig megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Majd Szilágyi Zoltán egyenlítő fejese után a Tisza-parti csapat tovább próbálkozott a vezetés visszavételével, de Ecseri Máté, ahogy a meccsen többször is, nagyokat védett. A mérkőzés végéhez közeledve aztán megtört a jég: Vogyicska Balázs pár csel után pontos lövéssel megnyerte a szezonzárót a Szegednek. 2–3