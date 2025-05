Fordulatos meccsen nyert Velencében a Juventus, így ő indulhat a BL-ben

A Serie A utolsó fordulójának záró napja előtt még három csapat is versenyben volt a Bajnokok Ligája-szereplést jelentő negyedik helyért: a pozíciót védő Juventus mellett a két fővárosi csapat, a Lazio és az AS Roma is megelőzhette a torinóiakat. A tabellán elfoglalt helye alapján mindhárom csapat favoritnak számított aktuális ellenfelével szemben, ám egyikük számára sem ígérkezett sétagaloppnak az utolsó meccs: a Lazio a bennmaradásért harcoló Leccét fogadta, a Juve a kiesőzónából elmozdulni kívánó Venezia vendége volt, míg a Roma a kiszámíthatatlan, ám az utóbbi időben gyengélkedő Torinóhoz látogatott.

A velencei mérkőzés igencsak gyors góllal kezdődött: a hazaiak a cseh Daniel Fila révén már a 2. percben vezetést szereztek. Nem tartott azonban sokáig a hazaiak öröme: huszonhárom perccel később Kenan Yildiz szólógóljával egyenlített a Juventus, amely csakhamar a vezetést is megszerezte: Randal Kolo Muani a tizenhatosról talált a Venezia kapujába. Az életükért küzdő hazaiak azonban nem adták fel, és az 53. percben Ridgeciano Haps egyenlített. A „zebrákban” azonban még volt egy kis plusz, s a 73. percben Manuel Locatelli tizenegyesével ismét előnybe kerültek, s innen kezdve leginkább az eredmény tartására törekedtek. Erőfeszítéseiket végül siker koronázta, és 3–2-es győzelmükkel megtartottál a BL-indulást jelentő 4. helyet, s kiejtették a velenceieket.

Leandro Paredes tizenegyesével került előnybe a Roma Torinóban: az argentin középpályás az Ali Dembélé szabálytalansága miatt megítélt büntetőt váltotta gólra a 18. percben. A második félidő elején Alexis Saelemaekers növelte a „farkasok” előnyét, s a győzelem még fölényesebb is lehetett volna, ugyanis a vendégek részéről Bryan Cristante is beatlált, ám az ő gólját elvette a VAR – a 2–0-s siker azt jelenti, hogy ősszel az Európa-ligában vitézkedhetnek.

Lassana Coulibaly révén a 42. percben a Lecce került előnybe az Olimpicóban a Lazio ellen, ám az első félidő hosszabbításában a vendégektől Santiago Pierottit kiállították. A „sasok” az emberelőny dacára nem tudtak mit kezdeni a púliaiakkal, kikaptak 1–0-ra, s mivel a Fiorentina 3–2-re nyert Udinében, a toszkán csapat a Konferencialiga-indulástól is elütötte őket. A Lecce viszont örülhet, mert a következő idényt is a Serie A-ban kezdi.

Serdar és Bradaric góljával 2–1-re nyert a Verona az Empoli otthonában, így az is eldőlt, hogy a már korábban kiesett Monza és a Venezia mellett a toszkánai kék-fehérek is a másodosztályban kezdik a 2025–26-os évadot.

OLASZ SERIE A

38. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Atalanta–Parma 2–3 (D. Maldini 32., 33., ill. Hainaut 49., Ondrejka 71., 90+2.)

Empoli–Verona 1–2 (Fazzini 43., ill. Serdar 4., Bradaric 70.)

Lazio–Lecce 0–1 (L. Coulibaly 42.)

Torino–Roma 0–2 (Paredes 18. – 11-esből, Saelemaekers 53.)

Udinese–Fiorentina 2–3 (Lucca 26., Kabasele 61., ill. Fagioli 46., Comuzzo 57., Kean 82.)

Venezia–Juventus 2–3 (Fila 2., Haps 53., ill. K. Yildiz 25., Kolo Muani 31., Locatelli 73. – 11-esből)

SZOMBAT

Bologna–Genoa 1–3 (Orsolini 64., ill. Vitinha 17., Venturino 26., 43.)

Milan–Monza 2–0 (Gabbia 64., Joao Félix 74.)

PÉNTEK

Napoli–Cagliari 2–0 (McTominay 42., R. Lukaku 51.)

Como–Internazionale 0–2 (De Vrij 20., Joaquín Correa 51.)