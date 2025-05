A Mezőkövesd maradt a jó sorozatában, és szépen zárta a szezont

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–1 (2–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Nagy Norbert (Tőkés Róbert, Szilágyi Norbert)

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Hornyák – Bertus (Cseri, 82.), Vidnyánszky – Oláh B. (Gresó, 67.), Lőrinczy (Szendrei Á., 73.), Cibla (Bora, 82.) – Szalai J. (Bartusz, 73.). Vezetőedző: Csertői Aurél

CSÁKVÁR: Perczel – Murka, Pál B., Gregor (Karacs, 67.), Vitályos (Varga B., 63.) – Mészáros D. (Simon A., 73.), Farkas A. (Dencinger, a szünetben) – Szabó B., Dusinszki, Ominger (Baracskai, 63.) – Nagy Z. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Varjas Z. (24., 26.), Cibla (69.), ill. Nagy Z. (3.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Azt gondolom, végig a kezünkben tartottuk a meccset. Az elején az ellenfél megszerezte a vezetést, de utána kapura lövésük már nem is volt. Megérdemelten fordítottunk, a végjátékban nem is tudtam számolni, hogy mennyi helyzetünk volt. Paprikás összecsapás volt, van ilyen is, de ma mindenképpen rászolgáltunk a három pontra. A tavasz nagyon más volt, mint az ősz, ahhoz, hogy folytatni tudjuk az eredményes munkát, meg kell erősíteni a csapatot a nyáron.

Tóth Balázs: – A meccs képe alapján megérdemelt a Mezőkövesd győzelme. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az történt, amit szerettünk volna, előnyhöz jutottunk, de aztán volt tíz olyan percünk, amikor esélyünk sem volt, úgy felborult a pálya, és folyamatosan nem kaptuk meg a faultok megbüntetését. Az ellenfél két rögzített helyzetet kihasznált, ehhez kellettek az egyéni hibák is. Aztán visszajöttünk a mérkőzésbe, de kapkodtunk a második félidő elején, a tizenhatos környékéig ugyan eljutottunk, de nem voltunk olyan kreatívak, mint az ellenfelünk. Kapusunk jól védett, három ziccert is megfogott, a harmadik hazai gól azonban eldöntötte a meccset.

Cibla Flórián (kékben) gólja zárta le a mérkőzést (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nyugodtan készülődhettek a csapatok az évadzáróra, ugyanis az már korábban eldőlt, hogy mindkét együttes ugyanebben az osztályban, az NB II-ben kezdi meg a következő, 2025–2026-os idényt, mert a Mezőkövesd Zsóry FC és az Aqvital FC Csákvár egyaránt messzire került a kieséstől, a feljutástól pedig még távolabb. A jó tavaszt produkáló kövesdi gárda öt veretlen bajnokival várta az utolsó meccset, a Fejér vármegyei klubról ehhez hasonló szépet nem lehetett elmondani, a legutóbbi fordulóban ugyanis hazai pályán kikapott a Soroksártól.

A találkozó elején gólt szereztek a vendégek, egy kontratámadás végén Nagy Zoárd volt eredményes, ami után a pályaválasztó aktivitása jellemezte a meccset. A félidő derekán rövid idő alatt fordított a Mezőkövesd, pontosabban a belső védő, Varjas Zoltán, aki két percen belül kétszer volt eredményes fejjel. Az előnybe került kék mezesek a folytatásban is kontroll alatt tartották a mérkőzést, a vendégek csak nagyon ritkán értek fel a hazai tizenhatosig.

A második játékrészben sem volt annyi a csákvári gárdában, hogy nyílttá tudja tenni a mérkőzést, játékban a Mezőkövesd akarata érvényesült, a hazai csapatnak volt több lehetősége a gólszerzésre, és a 69. percben született Cibla Flórián-góllal gyakorlatilag eldőlt a bajnoki.

A dél-borsodi csapat teljesen megérdemelten szerezte meg a győzelmet, lelkes, a kedvenceiket az első perctől az utolsóig kitartóan biztató ultratáborának örömet szerezve. 3–1