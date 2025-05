Csak döntetlent játszott Kisvárdán, de feljutott és történelmet írt a Kazincbarcika!

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 1–1 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2950 néző. Vezette: Antal Péter (Horváth Zoltán, Aradi József)

KISVÁRDA: Popovics – Jovicic (Gyurkó, 69.), Matic, Chlumecky, Cipetic (Lippai T., 82.), Körmendi (Szőr, 69.) – Soltész I. (Popoola, 69.), Soltész D. – Mesanovic, Molnár G. (Matanovic, 69.), Bíró B. Vezetőedző: Révész Attila

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Lajcsik, Polgár, Varga J., Baranyai – Lucas, Kártik, Csatári – Bódi (Herjeczki, 78.), M. Ramos (Pethő, 62.), Makrai (Szabó M., 62.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Mesanovic (85.), ill. Baranyai (61.)

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – A becsületünk megmaradt, az utolsó percig küzdöttünk, és sikerült is kiegyenlítenünk a jól játszó Kazincbarcika ellen. Hozzáteszem, a csapatunk mostani teljesítményére sem lehetett panasz, és kétség sem férhetett ahhoz, hogy megérdemelt a bajnoki címünk és a feljutásunk. A Kazincbarcikának is jár az elismerés!

Erős Gábor: – Csodálatos ez a nap, történelmet írtunk, megvalósítottuk, amit csak a legszebb álmainkban reméltünk. Aztán persze, ahogy teltek a meccsek, úgy kerültünk egyre közelebb a feljutáshoz. Ez a meccs sokáig a terveink szerint alakult, a végén nem bírtuk el a nyomást, de nem lehet azt mondani, hogy ne megérdemelten végeztünk volna a második helyen. Ahogy a játékosaimat, a kisvárdaiakat is elismerés illeti!

A Kisvárda az NB II bajnoka 2025-ben, a trófeát is átvehette a klub (Fotó: Kovács Péter)

ÖSSZEFOGLALÓ

A nagy tét ellenére sem változtatott a taktikáján a Kolorcity Kazincbarcika SC, amely a kezdő sípszó után azonnal támadólag lépett fel a Kisvárda Master Good ellen. A várdaiak később nagyobb helyzetekig jutottak, mint ellenfelük, ám gólt nem tudtak szerezni az első félidő végéig, miközben mezőnyben továbbra is a vendégek uralták a jó iramú találkozót.

A fordulás után felgyorsultak az események mindkét párhuzamos mérkőzésen: amíg Angyalföldön elkezdtek potyogni a gólok, jó egy óra játékot követően a Vegyész is megszerezte a vezetést. Lajcsik beadása a hazaiak kapuja előtt levágódott, a lecsorgóra pedig az egyedül érkező Baranyai Nimród csapott le, aki egyet tolt a labdán, majd a jobb felsőbe ágyúzta.

A hajrában rákapcsolt a bajnokcsapat, aminek több eredménytelen beadás és átlövés után csak meglett az eredménye, Jasmin Mesanovic hozta lövőhelyzetbe magát, és 18 méterről, ballal kilőtte a jobb felső sarkot, amihez kellett Polgár lába is, amelyen megpattant a labda.

A hazaiak egyenlítése azt is jelentette, hogy elég lett volna egyetlen további gól a Vasastól vagy a Kisvárdától ahhoz, hogy forduljon a kocka a feljutást illetően, ám ez a találat már nem született meg. A két döntetlennel változatlan maradt a tabella állása, és a Kazincbarcika története során először feljutott az élvonalba! 1–1



Így vette át a trófeát a bajnok Kisvárda