Femke Bol versenycsúccsal nyitott Rabatban

Az 5000 és a 10 000 méter olimpiai bajnoka, Beatrice Chebet vasárnap 3000 méteren brillírozott. A Gyémánt Liga negyedik fordulójának Rabat adott otthont, a kenyaiak hosszútávfutója bebizonyította, hogy a sebessége is fantasztikus. Csak a kínai Vang Csünhszia volt képes nála gyorsabban lefutni ezt a távot, még 1993-ban (8:06.11). A 25 éves Chebet 8:11.56-tal nyerte meg a versenyszámot Marokkóban, ami amúgy a nagy világesemények programjának nem része, ezért a legjobbak kevesebbszer futják.

Femke Bolt most először láthattuk az idén egyéni versenyszámban rajthoz állni, fedett pályán is csupán az Európa-bajnokságon láthattuk, akkor is csak váltóban. Igaz, a holland női és vegyes váltót is aranyéremhez segítette. A szabadtéri bemutatkozása jól sikerült, 52.46-os versenycsúccsal diadalmaskodott fő számában, 400 méteres gátfutásban. A tervek szerint ezen a távon láthatjuk majd őt augusztus 12-én, a Gyulai István Memorialon is a Nemzeti Atlétikai Központban.

Egy héttel azután, hogy Dohában a botswanai Letsile Tebogo közvetlenül a célvonal előtt fékezett be a 200 méter végén, Rabatban nagyjából a 100 méter kétharmadát futotta meg teljes erőből. A fiatal sprinter látszólag nem volt formában a vasárnapi viadalon, a dél-afrikai Akani Simbine a váltó-világbajnokságon bemutatott őrült hajrája után ezúttal sem talált legyőzőre. Továbbra is ő a legjobb formában lévő férfisprinter, de a 9.95-ös eredményét a riválisok is képesek lesznek minimum megközelíteni, amint formába lendülnek.

A vajdasági Világos Adriana a harmadik sorozatban 63.25 méterre repítette a gerelyt, aminél csak a görögök Európa-bajnoka, Elina Tzengko tudott nagyobbat dobni. Az ügyességi számok képviselői közül az amerikaiak súlylökője, Payton Otterdahl nyújtotta a legjobb teljesítményt, 21.97 méteres eredményével átvette a vezetést a 2025-ös ranglistán.

Az este utolsó versenyszáma Rabatban a hagyományoknak megfelelően ismét a férfi 3000 méteres akadályfutás volt, a helyiek nemzeti hőse, Szufian el-Bakkali miatt. A kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok sztáratléta sokáig a kereken nyolc perces tempóra beállított Wavelight-technológia zöld színe előtt járt két másodperccel. Az utolsó két körben már látszott a mozgásán az „idény eleji forma”, így végül 8:00.70-es idővel tudott győzni.

A Gyémánt Liga június hatodikán, Rómában folytatódik, előtte a következő hétvégén a másik elitsorozat, a Grand Slam Track lesz a főszerepben. A Michael Johnson által életre hívott liga harmadik állomása Philadelphiában kerül megrendezésre.

ATLÉTIKA

GYÉMÁNT LIGA, 4. ÁLLOMÁS, RABAT

Férfiak. 100 m (+0.6): 1. Akani Simbine (dél-afrikai) 9.95. 200 m (+0.4): 1. Courtney Lindsey (amerikai) 20.04. 400 m: 1. Jacory Patterson (amerikai) 44.37. 800 m: 1. Tshepiso Masalela (botswanai) 1:42.70. 1500 m: 1. Jonah Koech (amerikai) 3:31.43. 3000 m akadály: 1. Szufian el-Bakkali (marokkói) 8:00.70. Magas: 1. Hamish Kerr (új-zélandi) 225. Súly: 1. Payton Otterdahl (amerikai) 21.97

Nők. 100 m (+0.2): 1. Shericka Jackson (jamaicai) 11.04. 800 m: 1. Tsige Duguma (etióp) 1:57.42. 1500 m: 1. Nelly Chepchirchir (kenyai) 3:58.04. 3000 m: 1. Beatrice Chebet (kenyai) 8:11.56. 100 m gát (+1.2): 1. Tobi Amusan (nigériai) 12.45. 400 m gát: 1. Femke Bol (holland) 52.46. Rúd: 1. Katie Moon (amerikai) 473. Gerely: 1. Elina Tzengko (görög) 64.60