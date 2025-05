Aron Pálmarsson bejelentette a visszavonulását – hivatalos

A Veszprém honlapján olvasható tájékoztatás szerint az izlandi válogatott Aron Pálmarsson először 2015 és 2017 között volt az Építők játékosa, aztán tavaly október végén edzőnk, Xavier Pascual kérésére visszatért a klubunkhoz, miután Yehia Elderaa súlyos sérülése miatt nagy szükségünk volt a poszton egy nemzetközi szinten is tapasztalt balátlövőre.

A 34 éves játékos azonban az idény végén megkereste a klubvezetést, és igazi sportemberi magatartásról tanúbizonyságot téve jelezte, úgy érzi, hogy fizikai állapota miatt nem tud olyan mértékben segíteni a csapatnak a jövőben, amire a céljaink eléréséhez szükség van. A csapat érdekét előtérbe helyezve ezért kezdeményezte szerződése felbontását, kérését pedig a klub tiszteletben tartotta.

„Egy sportoló karrierjét nemcsak a játéktudása határozza meg, hanem a személyisége is. Azt gondolom, játékosunk, Aron Pálmarsson igazi emberi nagyságról tett tanúbizonyságot, mikor az elmúlt napokban megkeresett és jelezte, hogy az egészségügyi helyzetét figyelembe véve nem áll készen arra, hogy a jövőben a sportág legmagasabb szintjén, maximálisan tudja segíteni a csapatot. A szerződése még egy évig szólt, de kérte ennek felbontását, és bármennyire is nehéz volt, azt gondolom, hogy Aron helyes döntést hozott. Szívből kívánom neki, ahogy sportolói karrierje során mindet elért, úgy a civil életben is találja meg a számításait, de ismerve az ő személyét, efelől egy szemernyi kétségem sincsen” – idézte a klub hivatalos honlapja Bartha Csabát, a Veszprém vezérigazgatóját.