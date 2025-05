Erős: Elképesztően boldogok vagyunk, a többi a jövő zenéje. Otigba: A Vasas célja nem változik

A Kazincbarcika gólját Kisvárdán az a Baranyai Nimród szerezte, aki télen kölcsönbe került Újpestről Barcikára, és ezen a tavaszon már a második gólját szerezte, és mindkettő pontszerzést ért csapatának (korábban az Ajkával játszottak 1–1-es döntetlent a góljával).

„Ezekben a pillanatokban nehéz mit mondanom – kezdte az M4 Sport kamerája előtt a jobbhátvéd, aki először is a gólját idézte fel, majd a jövőjéről is beszélt. – A tizenhatoson belül jött egy kipattanó labda felém, és belsővel sikerült visszarúgnom a hosszúba egy jó átvétel után. Elképesztő, amit csináltunk ebben a fél évben, hiszen én télen érkeztem, kalandos szezonom volt. Le a kalappal mindenki előtt. Könnyen ment a beilleszkedés, mert több játékossal együtt futballoztam korábban Debrecenben. Nagyon büszke vagyok a srácokra. Az Újpesttel van szerződésem még két évig, ott kezdem a nyári felkészülést, mindent megteszek, hogy ott játszhassak a következő idényben, de ha ide kell jönnöm, itt is mindent megteszek a csapat sikereiért.”

Ezután a barcikaiak sikeredzője, Erős Gábor vette át a szót.

„Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk, ahogy arra számítani lehetett, a Kisvárda is mindent megtett a győzelem megszerzéséért. Le a kalappal a csapat, a stáb és minden alkalmazott előtt, akik hozzájárultak ehhez a történelmi sikerhez. Büszkék vagyunk mindenkire. Amikor tavaly nyáron a csapathoz kerültem, abszolút nem volt cél a feljutás. Mindenki tudta, hogy mi a Diósgyőr fiókcsapata vagyunk, voltunk. Az idény felénél gondoltak egy merészet, és elképesztően boldogok vagyunk, hogy ez sikerült. A többi a jövő zenéje, most ennek örülünk” – fogalmazott a szakvezető.

A Nemzeti Sport úgy tudja, Erős Gábor hétfőn még egyeztet a kazincbarcikai vezetőkkel a jövőjéről, de nem biztos, hogy marad a klubnál az NB I-ben is.

A Vasas részéről Otigba Kenneth értékelt, aki a 96. percben kapu mellé fejelt egy helyzetet a Honvéd ellen.

„Nagy csalódást érzünk, hiszen egész évben a feljutás volt a cél, ami nem sikerült. Ilyenkor kell még pár hét, hogy ezt meg tudjuk emészteni. Nyilván lesz értékelés az idényről. A célunk nem változik, fejlődnünk kell, hogy ezt el tudjuk érni, előre kell tekinteni, persze ez nem könnyű most. Emberpróbáló időszak ez, de megyünk előre. Van mit bizonyítanunk a jövőben” – mondta Otigba.