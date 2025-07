Kosárlabda: szombaton rajtol a brnói U19-es leány-világbajnokság

Miközben az U18-as lányok és az U20-as fiúk is Európa-bajnokságon szerepelnek, szombaton megkezdődik a nyár talán legjobban várt korosztályos kosárlabda-világversenye, a brnói U19-es leány-világbajnokság, amelyen a magyar csapat is ott lesz a 16 csapatos mezőnyben. (Leányválogatottunk ezt megelőzően legutóbb három évvel ezelőtt, még 2022-ben szerepelt utánpótlás-vb-n – akkor az U17-esek hatodikok lettek a debreceni elitseregszemlén.) A csehországi vb előtt Magyar Gergely együttese a spanyolországi Utebóban járt felkészülési tornán, ahol sorrendben kikapott a franciáktól (57–73) és a spanyoloktól (62–71) is, majd megverte a cseheket (63–59).

Nagyon gyorsan eltelt a mostani felkészülésünk, és tényleg már alig várjuk a torna kezdetét

– nyilatkozta a TFSE-MTK és korosztályos nemzeti csapat bedobója, Gábor Lili az mtk.hu-nak az előkészületekről. – Ezúttal nagyjából három hetet töltöttünk együtt edzőtáborban, és ennek a keretében vettünk részt a rangos spanyolországi felkészülési tornán is. Ott két európai topcsapattal, a házigazda spanyolokkal és a franciákkal, illetve még a csehekkel is megmérkőztünk. Az előbbi két válogatottól ugyan kikaptunk, de nem hatalmas különbséggel.

Felvettük a kesztyűt, voltak jó periódusaink, és akadtak olyan pozitívumok, amelyeket elvihettünk magunkkal, és azokra mindenképpen építhetünk.

A csehek elleni meccsünk kicsit nyögvenyelősre sikerült, de azt végül sikerült megnyerni, aminek persze örülhettünk. A spanyolországi tornáról hazajőve még egy hetet edzettünk itthon, és igyekeztük kijavítani az edzőmeccseken látott hibákat, valamint azon volt a hangsúly, hogy további variációkkal bővítsük a taktikai repertoárunkat."

Gábor Lili Forrás: FIBA

A mieink Izrael mellett az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával szerepelnek közös csoportban. Azt tudni kell, hogy vb-n a csoportkörnek csupán rangsoroló szerepe van, a négyes valamennyi tagja folytathatja majd a nyolcaddöntőben, azonban a lehetséges ellenfelek szempontjából korántsem mindegy, hogy a magyar lányok hányadik helyen jutnak tovább.

„Ezekkel a lányokkal öt-hat éve folyamatosan együtt töltjük a nyarainkat a válogatottban, szóval már nagyon jól ismerjük egymást, éppen ezért az összeszokottság mindenképpen az erősségünk lehet – mondta Gábor. –

Az alapcélkitűzésünk az lesz, hogy bejussunk a legjobb nyolc közé. Szuper lenne, ha ezt sikerülne elérni. Ha pedig ez megvan, és valóban összejön a negyeddöntőbe kerülés, akkor onnantól a határ a csillagos ég.

A legfontosabb, hogy a tudásunk legjavát tudjuk nyújtani, és élvezzük a meccseket. Hiszen például az amerikaiakkal is játszhatunk, ami önmagában óriási élmény. Nekem például mindig is ott szerepelt a bakancslistámon, hogy egy nap pályára lépjek az Egyesült Államok ellen, most pedig ez megadatik.

Rendkívül izgatottan várom azt a meccset, illetve nyilván a többit is.

A felkészülés során az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja a miskolci edzőtáborban meglátogatta a lányokat.

A MAGYAR CSAPAT PROGRAMJA:

Július 12., szombat

19:45 Magyarország–Izrael

Július 13., vasárnap

20:15 Magyarország–Egyesült Államok

Július 15., kedd

14:30 Magyarország–Dél-Korea

Az U19-es leányválogatott kerete a vb-n:

Rátkai Eszter

Gábor Lili

Toman Dóra

Toman Réka

Albert Szidónia

Tózer-Nemes Boglárka

Fárbás Eliza

Szűcs Gréta

Árvai Noémi

Josepovits Kinga

Czirkos Anna Panka

Szikszai Franciska

(Kiemelt kép forrása: FIBA)