Az élvonalba vágyik Szabó Szilárd, az FTC tehetsége

Ígéretes játékos pallérozódik a Ferencváros kötelékében. A 2006-os születésű Szabó Szilárd 2021 augusztusában érkezett a magyar klubhoz, azok után, hogy a Bp. Honvéd akadémiájáról eltanácsolták, miután a kispesti szakemberek nem láttak a szélső támadóban annyit, hogy profi labdarúgó legyen belőle. A Ferencvárosnál a 2023–2024-es idényben tette meg az első lépéseit a felnőttfutballban, 25 NB III-as bajnokin négy gólt szerzett az FTC II-ben, majd a szakmai stáb úgy ítélte meg, érdemes lenne a másodosztályú Soroksárhoz irányítani.

A döntés helyesnek bizonyult, Szabó 18 éves létére a csapat 42 góljából tizenkilencben vállalt szerepet: kilencet szerzett és tízet előkészített, úgyhogy a góllövőlistán tizedikként végzett, valamint ő adta a harmadik legtöbb gólpasszt az NB II-ben. Lipcsei Péter vezetőedző rendre a támadósor jobb oldalán vetette be, átlagosan 75 percet játszott meccsenként. A Cube adatelemző rendszer szerint kiemelkedett kortársai közül, a húsz év alatti szélső támadók közül neki volt a legmagasabb a teljesítményindexe.

A mérések alapján posztján helyzetkialakításban, beadásokban, fegyelmezettségben és támadóharmadbeli jelenlétben a legjobbak közé tartozott az idényben, míg a bajnokság összes jobb oldali szélsőjét figyelembe véve a legveszélyesebb beadásokat ő adta. Kilencven percre vetítve 5.59-szer ívelt középre (ennél csak Nagy Richárd és Bódi Ádám próbálkozott többször), beadásainak 42.1 százaléka talált társat, és éles helyzetekben sem remegett meg, 16-ból 15 kulcspassza pontos volt. Játékának újabb pozitívuma, hogy lövéseinek fele eltalálta a kaput, amint az is, hogy csaknem két lövést készített elő kilencven percre vetítve, ugyanakkor kifejezetten ritkán cselezett (2.66/90) és lövésmennyisége (1.51/90) is átlag alatti maradt a szélsőkhöz képest.

A Ferencváros a télen elvitte spanyolországi edzőtáborába, majd áprilisban új szerződést írt alá. Lapunk megkereste a menedzserét, Kövesdi Viktort, mondja el, hogyan sikerült az utánpótlás-válogatott fiatalnak az idény és mit hozhat a jövő.

„Szilárd ígéretes támadó, aki a fizikai mutatói alapján alkalmas az élvonalbeli futballra, és a nemzetközire is az lesz, mivel rengeteget fut, nem fárad el a meccs végére, és nemcsak a sebességével, hanem magas intenzitású futásai számával is kiemelkedik kortársai közül – mondta lapunknak Kövesdi Viktor, a CMG játékosügynökség társtulajdonosa. – Az NB III-ban, majd az NB II-ben is fokozatosan építette fel őt klubja, megerősödött, és mostanra egyértelműen megvan az első osztályú felnőttfutballhoz szükséges fizikuma és dinamikája. Imponáló, fiatalként milyen statisztikái vannak a Soroksárban. Az ősszel jobban teljesített, mint tavasszal – télen az alapozást két csapatnál végezte, a felkészülés során beteg lett, később kisebb sérülést szenvedett, majd miután utolérte magát, jött az U19-es Eb-selejtező. A bajnokság végére ismét elkapta a fonalat, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk az idényével, hatalmasat lépett előre. A következő hetekben kiderül, mekkora szerepet kaphat a Ferencvárosnál. Hosszabb távon biztosan számolnak vele, kérdés, mennyi lehetőséget kapna a következő idényben. Amennyiben az FTC-ben még úgy látják, hogy kevesebbet, akkor a fejlődése és a meccsrutin szempontjából megfelelő helyet keresünk neki a következő évadra a Ferencvárossal közösen – ebben az esetben kölcsönben valamelyik NB I-es csapatban biztosan játszhat, mivel nagy az érdeklődés iránta, és a fiatalszabálynak is megfelel, tizennyolc évesen bárhol megállná a helyét.”