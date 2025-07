Múltidéző: így áll az FTC a lehetséges kupaellenfeleivel szemben

A Ludogoreccel valamelyest közelebbi az ismeretség, s sikeresebb is. A 2019–20-as idényben ráadásul két különböző sorozatban is találkozott egymással a két csapat. Előbb a Bajnokok Ligája selejtezőjének első körében randevúzott a magyar és a bolgár bajnok, s a Ferencváros kettős győzelemmel jutott tovább: az első meccsen a Groupama Arénában 2–1-re, Szófiában 3–2-re győzött Szerhij Rebrov csapata.

A hat évvel ezelőtti nyári európai kupaselejtező-sorozat végül úgy alakult, hogy a Ferencváros nem jutott be a BL-csoportkörébe. A második fordulóban a máltai bajnok Valletta nem jelentett akadályt, s a harmadik fordulóban a Dinamo Zagreb otthonában elért 1–1-es döntetlen sem számított rossz eredmények, aztán a visszavágón jött a Rebrov-éra egyik legrosszabb egy félidős teljesítménye, a zágrábiak 4–0-ra nyertek, a Fradi meg mehetett az Európa-liga rájátszásába.Ott aztán a litván Suduva legyőzésével felkerült a főtáblára, s ott volt a bolgár csapat is. Az FTC és a Ludogorec végül a H-jelű négyesben ismét egymásra akadt, s itt aztán visszavágott a bolgár brigád: előbb a második fordulóban 3–0-ra nyert a Groupamában, majd az utolsó fordulóban 1–1-et játszott a zöld-fehérekkel hazai pályán, s azzal kiharcolta a továbbjutást – éppen a Ferencvárost elütve a folytatástól.

A Ferencvárosban hat éve is ott volt Dibusz Dénes mindkét meccsen, a kispadon pedig Gróf Dávid ült, aki azóta egy-egy debreceni és görögországi kétéves kitérő után már visszatért a zöld-fehérekhez. A bolgároknál is akad játékos, aki emlékezhet a zöld-fehérek elleni összecsapásokra, Georgi Terziev, Anton Nedaljkov és Ivan Yordanov már akkor is tagja volt a razgradiak keretének, igaz, utóbbi nem kapott lehetőséget. Terziev három meccsen játszott, az első BL-selejtezőn ő szerezte csapata egyetlen gólját, Nedaljkov mind a négy meccset végigjátszotta.

AZ FTC MÉRLEGE A LUGORECCEL SZEMBEN

4 mérkőzés, 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, 6 rúgott, 7 kapott gól