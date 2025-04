A Mezőkövesd nem engedte feljutó helyre a Vasast

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–VASAS FC 3–0 (2–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Erdős József (Rózsa Dávid, Ring Kevin)

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Kojnok (Zvekanov, 68.), Varjas Z., Bora, Vajda S. – Posztobányi (Horváth K., 85.), Bertus – Szendrei Á. (Bartusz, 77.), Lőrinczy (Zachán, 68.), Gresó (Vidnyánszky, 85.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

VASAS: Kiss Á. – Pávkovics, Otigba (Baráth B., a szünetben), Iyinbor – Grisik A. (Barkóczi, a szünetben), Berecz Zs., Cseke (Hidi M. S., 77.), Doktorics – Urblík J., Németh B. (Deutsch L., a szünetben), Zimonyi (Szánthó, 63.). Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Szalai J. (31., 62.), Szendrei Á. (42.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – A mérkőzés első negyedórája után teljesen kontrolláltuk a meccset, jól játszottunk, néha látványosan, szép gólokat szereztünk, és ezeken kívül is voltak még lehetőségeink. Megérdemelten nyertük meg a találkozót a jó Vasas ellen, gratulálok a fiúknak, nagyszerűen futballoztak.

Pintér Attila: – Gratulálok a Mezőkövesdnek, úgy gondolom, az a csapat, amelyik ilyen rutinos emberekkel van tele, és ilyen gólokat kap, az nem tud nyerni. Irányítjuk a játékot, van is lehetőségünk, és pont a rutinos emberek hibáznak nagyokat, ami számomra érthetetlen. Amelyik csapat fel akar kerülni, annak nem szabad ilyet elkövetnie. Remélem, hogy idejében jött a pofon, menni kell tovább azon az úton, amit helyesnek tartunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy volt a tét a 23. forduló záró mérkőzésén az NB II-ben. Az élvonalból tavaly kieső Mezőkövesd a rendkívül sűrű mezőnyben a másodosztályban maradásért harcol, a Vasas pedig úgy érkezett az összecsapásra, hogy győzelme esetén felkapaszkodik a második, feljutást érő helyre. Mindkét együttesnél volt kényszerből kimaradó futballista, a hazaiaknál a hátvéd Keresztes Bencére, a vendégeknél pedig Tóth Milánra, a gólerős csatárra nem számíthatott a szakmai stáb eltiltás miatt. A kövesdi csapatot irányító Csertői Aurélnak ráadásul közvetlenül a kezdő sípszó előtt is változtatnia kellett, mert Cibla Flórián megsérült a bemelegítésnél, így az eredetileg a cserék közé nevezett Szalai József került be a kezdőbe.

És tessék! Éppen ő szerzett vezetést az első félidőben, kihasználva a fővárosiak védelmi hibáját. Erőre kapott ettől a házigazda, miközben a korábban Mezőkövesden két időszakban is dolgozó Pintér Attila piros-kék együttese igyekezett begyötörni az egyenlítő gólt. Csakhogy a szünet előtt megint a hazaiak találtak be, a vendégvédelem újabb megingását is megbüntették Szendrei Ákos révén, így 2−0-s előny birtokában vonulhattak öltözőbe 45 perc játék után.

A szünetben hármat cserélt Pintér Attila, nyilván abban reménykedve, hogy javul csapata teljesítménye. Mentek is előre az angyalföldiek, de közben a Mezőkövesdnek is voltak helyzetei, Gresó Mátyás lövése nyomán a kapufáról vágódott ki a labda. A lüktető összecsapáson újabb hazai kontra végén Szalai József megszerezte csapata harmadik, saját maga második gólját, ezzel el is dőlt a találkozó. A taktikusan futballozó hazai együttes megérdemelten söpörte be mindhárom pontot, és újabb lépést tett a bennmaradás felé, míg az ezt megelőző három fordulóban egyaránt győzelmet arató Vasas nem tudott élni a lehetőséggel, hogy felkapaszkodjon a tabella második helyére. 3–0