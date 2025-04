NB II: vége a Barcika 14 meccses veretlenségének; idegenben nyert a Kisvárda és a Honvéd

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BUDAPEST HONVÉD 1–2 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 1323 néző. Vezette: Derdák Marcell (Belicza Bence Péter, Nagy Viktor)

BVSC: Erdélyi B. – Székely K. (Kovács D., 80.), Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á. – Tóth K., Hidi P. – Nwachukwu (Tóth Á., 66.), Kocsis B. (Szilágyi M., 80.), Pekár L. (Mucsányi Miron, 66.) – Batai (Kelemen P., 80.). Vezetőedző: Csábi József

HONVÉD: Tujvel – Csonka B., Szabó A., Csontos D., Hangya – Bévárdi, Pekár I. (Csilus T., 73.), Szamosi Á. (Kovács E., 82.) – Keresztes N. (Vernes, 73.), Kántor K. (Farkas B., 60.), Medgyes Z. (Sigér Á., 82.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Kocsis B. (1–0) a 16., Medgyes Z. (1–1) a 32., Medgyes Z. (1–2) az 51. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Nagyon jó első félidőt produkáltunk, vezetést szereztünk, párharcerősek voltunk, de a Honvéd egy jól eltalált lövéssel egyenlített. A szünet után gyorsan újabb gólt kaptunk, ez megfogott mjnket. A párharcokban ekkor már fölénk kerekedtek a kispestiek, széttördelték a játékunkat, mi pedig az adódó lehetőségeinkkel nem tudtunk élni. Több volt ebben a meccsben.

Feczkó Tamás: – A helyzetek mennyisége és minősége alapján ennél is nyugodtabb győzelmet arathattunk volna, de a hajrában a hazaiak mindent egy lapra feltettek az egyenlítés érdekében. Örülök, hogy nem esünk kétségbe akkor, amikor az ellenfél vezetést szerez – már a negyedik meccsünket nyertük meg hátrányból, ami nem lehet véletlen! Sok játékos szívéről nagy kő esett le azután, hogy a vonal fölé kerültünk, de nem dőlünk hátra, szeretnénk minél feljebb kúszni a tabellán. Szurkolóink ma újra hazai pályát teremtettek nekünk.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–KISVÁRDA MASTER GOOD 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Pintér Csaba (Mohos Milán, Szabó Dániel)

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Pál B., Karacs, Varga B. – Farkas A., Dencinger (Gazdag, 76.), Dusinszki (Menyhárt, 89.) – Mondovics (Szakály D., 76.), Nagy Z., Haragos (Szabó B., 66.). Vezetőedző: Tóth Balázs

KISVÁRDA: Popovics – Jovicic, Matic (Lippai, 85.), Chlumecky, Soltész D. – Popoola, Soltész I. – Cipetic, Bíró (Gyurkó, 70.), Matanovics (Molnár G., 70.) – Mesanovic (Puclin, 87.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Soltész I. (0–1) a 68. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Nagyon jó csapat ellen játszottunk, a meccset szerencsés találat döntötte el a listavezető javára. Mindkét csapat játékosait dicséret illeti, hogy ilyen körülmények között is megpróbáltak futballozni.

Révész Attila: – Játékra alkalmatlan időjárási körülmények között sikerült begyűjtenünk a három pontot. Ilyen szélben egyik csapat játékosai sem tudták megmutatni valós tudásukat.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, 400 néző. Vezette: Katona Balázs (Máyer Gábor, Topálszki Szabin)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter, Vajda R., Gajág, Turi – Rácz L. (Horváth D., 84.), Major (Kozics, 84.) – Cipf, Átrok (Kócs-Washburn, 76.), Kirchner – Horváth P. (Pesti, 66.). Vezetőedző: Pinezits Máté

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Baranyai, Polgár, Debreceni, Lajcsik – Lucas, Ternován (Katona I., a szünetben) – Pintér Á. (Makrai G., 64.), Kártik, Bódi Á. (Szabó M., 70.) – Pethő B. (M. Ramos, 70.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Debreceni (0–1) a 70., Pesti (1–1) a 72., Cipf (2–1) a 90+3. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Érdekes mérkőzés volt. Az ötödik percben három góllal vezethettünk volna, tehát jól kaptuk el a meccset, amit az első félidőben sikerült végigvinni, és magas minőségű játékot produkált a csapat. A második félidőben a Kazincbarcika minőségi cseréi után többet volt a mi kapunk előtt is a labda. Jobban örültem volna, ha nem a 93. percben rúgjuk a győztes gólt, de így dramaturgiai és érzelmi szempontból mégis jól alakult.

Erős Gábor: – Nehéz higgadtan értékelni egy ilyen mérkőzés után. Sikerült nagy nehezen megszerezni a vezetést, amiért nagyon sokat tettünk a második félidőben, majd szinte másodpercek alatt visszaajándékoztuk az ellenfélnek. Szerettünk volna utána is előremenni, mert ugyan sokat ér egy döntetlen a Kozármisleny otthonában, de a célunk eléréséhez győzelmekre van szükség. Talán ennek láttuk kárát, hogy az utolsó percben elveszítettük a mérkőzést.

FC AJKA–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Bana Gergely (Huszár Balázs, Király Zsolt)

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Jagodics B., Kenderes (Tar, 20.), Garai Z. – Csizmadia Z. (Pantovics, a szünetben), Tóth G. – Doncsecz (Tóth T., 86.), Zsolnai, Sejben (Borsos, 59.) – Szarka Á. (Bobál G., 59.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

TATABÁNYA: Bese B. – Harsányi D., Jagodics M., Deutsch B. – Eördögh, Szegleti (Soltész B., 64.), Derekas, Varga D. (Lapu, a szünetben) – Csernik, Árvai (Jelena, 77.), Óvári (Katona K., a szünetben). Vezetőedző: Klausz László

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Köszönjük az elnök úrnak az elmúlt tíz évet, nagyon sokat tett érte, hogy ma itt tartsunk, ahol vagyunk. A mérkőzésről: reális a döntetlen. A második félidőben annak is örülhettünk, hogy nem kaptunk ki, de a jövőben viszont sokat fog érni ez az egy pont. A csapatomat az is hátráltatta, hogy kilenc játékosom bakteriális fertőzést kapott a héten, és csak keveset tudtunk együtt edzeni.

Klausz László: – Először is szeretném megköszöni, hogy ilyen messze is elutaztak a szurkolóink, és biztattak minket. A mai mérkőzésben benne lett volna a győzelem. Főleg a második félidőben jók voltak az átmeneteink, de a végjátékba rendre hiba csúszott, igaz, hogy egyik csapatnak sem kedvezett a kombinatív játék a szél miatt. Kevés volt az átlövés is, de a hozzáállással nem volt probléma.

SOROKSÁR SC–BUDAFOKI MTE 3–2 (2–2 ) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Tőkés R., Vad A.)

SOROKSÁR: Holczer Á. – Dhonata (Shadirac, 77.), Króner, Tumma (Vincze Á., 77.), Nagy O. – Vass Á., Németh E. – Szabó Sz. (Bagi Á., 67.), Köböl (Halmai Á., 67.), Kundrák – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

BUDAFOK: Dúzs – Szerető, Lorentz M., Oláh B., Kun B. – Sztojka, Németh M. (Elek B., 85.) – Szűcs P. (Rehó, 77.), Zuigeber Á. (Merényi Á., 64.), Rétyi R. (Kovács D., 77.) – Vasvári. Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Lovrencsics B. (öngól, 0–1) a 4., Kundrák (1–1) a 12., Szabó Sz. (11-esből, 2–1) a 44., Sztojka (2–2) a 45+3., Kundrák (3–2) a 83. percben

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: –Tudtuk , hogy nem lesz könnyű mérkőzés, nem is játszottunk jól. Szerencsénk is volt, de Kundrák Norbert végig extra teljesítményt nyújtott, és a nagyszerű góljával sikerült nyernünk.

Mészöly Géza: – A második félidőben, sajnos, voltak olyan fordulópontok, amelyekből nem jöttünk ki jól. Amikor a játékosomat szájon vágták, reklamált, és ő kapott sárga lapot. Nem érdemeltünk vereséget.

GYIRMÓT FC GYŐR–SZEGED-CSANÁD GA 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 415 néző. Vezette: Kovács Imre (Kulman Tamás, Dobos Dominik)

GYIRMÓT: Kecskés – Csörgő, Hudák D., Papp M., Hajdú Á. – Katona M. – Horváth R., Hudák M. (Kovács D., a szünetben), Madarász (Kicsun, 74.), Gajdos (Ugrai, 55.) – Piscsur. Asszisztens edző: Jäkl Antal

SZEGED: Veszelinov – Márkvárt, Szilágyi, Tóth B., Kotula – Haris – Mohos, Varga B. (Palincsár, 85.), Erdei C. (Horváth M., 80.), Vogyicska Balázs (Kurdics, 80.) – Borvető (Novák Cs., 85.). Vezetőedző: Jovics Alekszandar

Gólszerző: Szilágyi (0–1) a 73. percben

MESTERMÉRLEG

Jäkl Antal: – A gyenge támadójátékunk miatt nem tudtuk itthon tartani a pontokat. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de nem adjuk fel.

Alekszandar Jovics: – Az egész mérkőzésen sok kapura lövésünk volt, és nagyon fontos győzelmet arattunk.

SZENTLŐRINC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Pillók Ádám (Szalai Dániel, Halmai Kristóf)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Szekszárdi M., Poór (Szekszárdi T., 78.), Kiss-Szemán – Rab B., Vingler – Hajdú R. (Papp Cs., 80.), Nyári (Samson, 68.), Nagy R. – Tóth-Gábor (Novák Zs., 68.). Vezetőedző: Waltner Róbert

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Albert I., Ferencsik – Gyenti, Viczián (Pelles, 84.), Szabó B. (Márkus, 76.), Kóródi – Czékus, Vólent (Tóth M., 76.), Harsányi (Sármány, 76.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Novák Zs. (69.), ill. Tóth M. (77.)

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Kellemetlen ellenféllel találkoztunk, a Békéscsaba tördelte a játékot, ívelgette a labdát, így nehéz volt kombinatív futballt mutatni ellene. A helyzeteket tekintve győzelmet érdemeltünk volna.

Csató Sándor: – Feszült hangulatú összecsapáson megdolgoztunk az egy pontért. Jól kezdtünk, és ha nálunk volt, magabiztosan birtokoltuk a labdát, úgyhogy igazságosnak érzem a döntetlent.



A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda 23 15 3 5 45–31 +14 48 2. Kazincbarcika 23 11 8 4 42–21 +21 41 3. Vasas FC 22 12 3 7 35–25 +10 39 4. Kozármisleny 23 11 6 6 36–31 +5 39 5. Szentlőrinc 23 9 9 5 30–22 +8 36 6. Szeged-Csanád GA 23 8 10 5 26–21 +5 34 7. Csákvár 23 8 5 10 32–35 –3 29 8. Budapest Honvéd 23 8 4 11 31–35 –4 28 9. FC Ajka 23 7 7 9 28–34 –6 28 10. BVSC-Zugló 23 6 10 7 19–22 –3 28 11. Mezőkövesd 22 7 6 9 28–27 +1 27 12. Soroksár SC 23 7 5 11 31–37 –6 26 13. Gyirmót FC Győr 23 6 8 9 32–36 –4 26 14. Békéscsaba 23 6 7 10 21–26 –5 25 15. Budafoki MTE 23 6 6 11 31–43 –12 24 16. Tatabánya 23 6 3 14 21–42 –21 21