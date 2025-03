Nőtt a Kisvárda előnye, 0–2-ről mentett pontot a Barcika, már nem áll kieső helyen a Honvéd – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 2–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Bozsik Aréna, 2573 néző. Vezette: Káprály Mihály (Máyer Gábor, Kovács Gábor)

HONVÉD: Tujvel – Csonka B. (Pauljevics, 68.), Szabó A., Csontos D. – Bévárdi, Pekár I. (Csilus, 68.), Szamosi (Somogyi Á., 68.), Hangya – Keresztes N. (Sigér Á., 87.), Kántor (Farkas B., 75.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P., Pál B., Dencinger (Karacs, 57.), Varga B. – Major M., Mészáros D. (Szakály D., 69.), Dusinszki – Szabó B. (Ominger B., 69.), Gazdag V. (Mondovics, 57.), Haragos. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Haragos (0–1) a 10., Csontos D. (11-esből, 1–1) a 32., Medgyes Z. (2–1) a 48. percben

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Nagy öröm, hogy tavasszal négy meccsből hármat megnyertünk itthon! Az első félidőben nagyon jól játszottunk, nem voltam ideges akkor sem, amikor hátrányba kerültünk, de az bosszant, hogy kettő-egy után nem döntöttük el végleg a meccset. A Csákvár bizonyította, hogy nem véletlenül áll a tabella közepén, mi pedig a hajrában megmutattuk, hogy ha csúszni-mászni kell a sikerért, azt is tudjuk. Ezzel a győzelemmel tartoztunk tavaly elhunyt vezérszurkolónknak, Bordinak és családjának.

Tóth Balázs: – Mindig nagy élmény számunkra egy ilyen stadionban játszani! Jól kezdtünk, de a gyorsan szerzett gólunk után érthetetlen módon visszaestünk, miközben a Honvéd egyre nagyobb önbizalommal játszott és fordítani tudott. Ezt követően váltottunk, hátul „magasítottunk” és előre is érkeztek játékosok, de nem tudtunk egyenlíteni, azonban hozzátenném, hogy bizonyos szituációkban nem éreztem az egyenlő mércét. Büszke vagyok a csapatra, és arra, hogy a hajrában már négy fiatalunk játszott!

KISVÁRDA MASTER GOOD–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1110 néző. Vezette: Kovács Imre (Aradi József, Topálszki Szabin)

KISVÁRDA: Popovics – Jovicic (Stefan, 63.), Matic, Chlumecky – Cipetic, Bíró B. (Gyurkó, 77.), Soltész I. (Szőr L., 63.), Soltész D. (Lippai T., 89.) – Matanovics – Szpaszics (Puclin, 63.), Mesanovic. Megbízott vezetőedző: Révész Attila

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Kojnok, Keresztes B., Bora, Vajda S. – Zvekanov (Cseri, 84.), Bertus (Zachán, 77.) – Cibla (Gresó, 55.), Lőrinczy, Szendrei Á. – Szalai J. (Doktor, 77.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Cipetic (11-esből, 1–0) a 45., Cibla (1–1) a 48., Szőr (2–1) a 66. percben

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Nagyon jó csapattal játszottunk, a Mezőkövesdnek az első három helyezett között lenne a helye. Az első félidő közepétől átvettük az irányítást, megszereztük a vezetést, ami kicsit elaltatott bennünket, és jött egy nagy hiba. Nehezen álltunk talpra, a cseréink szerencsére jól szálltak be.

Csertői Aurél: – Kikaptunk, de jól játszottunk. Három nagy lehetőségünk volt, azokat sajnos nem tudtuk értékesíteni. Az ilyen teljesítmény után általában pontot vagy pontokat szerez a csapat, most ez nekünk nem sikerült.

BUDAFOKI MTE–FC AJKA 1–2 (0–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Ring Kevin, László István Nándor)

BUDAFOK: Dúzs – Szerető (Lorentz M., 83.), Kálnoki-Kis D., Kalmár O., Oláh B. (Németh M., a szünetben) – Sztojka, Kun B. – Szűcs P., Merényi (Zuigeber, 60.), Rétyi R. – Kovács D. (Elek B., 60.). Vezetőedző: Mészöly Géza

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Jagodics B., Kenderes, Garai Z. (Szabó B., 68.) – Tóth G., Sejben V. (Kovács B., 79.) – Doncsecz (Pantovics, 90+1.), Zsolnai R., Borsos F. (Major G., a szünetben) – Szarka Á. (Tóth T., 90+1.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

Gólszerző: Szarka (0–1) a 26., Doncsecz (0–2) a 38., Rétyi (1–2) a 72. percben

Kiállítva: Kálnoki-Kis D. (reklamálásért) a 87. percben

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Rutinos játékosunk hibázott, és ez a sokk kihatott a második kapott gól előtti helyzetre is. A második félidőben mindent megtettünk, de az egyenlítés nem sikerült.

Gaál Bálint: – Fortuna is mellénk állt, és a vezető gólunk után már bátrabban is játszottunk. Bár a vége nehéz volt, sikerült megszereznünk a nagyon fontos három pontot.

SZENTLŐRINC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 300 néző. Vezette: Csonka Bence (Mohos Milán, Vad Anita)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi T. (Szolgai, 81.), Szekszárdi M., Poór P., Kiss-Szemán – Rab B., Vingler (Kesztyűs M., 88.) – Hajdú R., Nyári (Novák Zs., 88.), Nagy R. (Samson, 71.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Baranyai N., Varga J., Debreceni Á., Demeter M. – Bódi Á. (Pintér Á., 75.), Lucas, Kártik, Herjeczki (Szabó M., 57.) – Pethő B. (Makrai, 75.), M. Ramos (Katona I., 57.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Rab (1–0) a 45+3., Nagy R. (2–0) az 54., Varga J. (2–1) a 76., Makrai (2–2) a 86. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – A Kazincbarcika nem véletlenül áll a második helyen, a második legtöbb gólt rúgta a mezőnyben, és a legkevesebbet kapta. Teljesen megérdemelten vezettünk kettő nullra, és ezután is voltak óriási helyzeteink, Nyári Patriknak például kettő is, szóval ez könnyen lehetett volna akár négy null is. Sajnos el kell ismerni, hogy amikor kényszerből cseréltem, volt egy figyelmetlenség a vendégek szögleténél, amiből betaláltak. Ezt követően egyébként ki is kaphattunk volna, pedig korábban ez egy teljesen agyonnyert meccs volt. Ilyen a foci, egy másodpercre sem szabad kiengedni, a koncentráció nem hagyhat alább!

Erős Gábor: – Játékban talán mi voltunk jobbak, de tudtuk, fegyelmezett, jó csapat az ellenfelünk, és ez bebizonyosodott.

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 500 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Bertalan Dávid, Márkus Péter)

TATABÁNYA: Lóth – Harsányi D., Jagodics M., Deutsch B. – Eördögh, Szegleti (Vass P., 81.), Derekas, Katona K. (Lapu, 87.) – Csernik (Letenyei, 81.), Kiprich D. (Jelena, a szünetben), Árvai (Vida K., 75.). Vezetőedző: Klausz László

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter, Vajda R., Gajág (Lépő, 85.), Turi – Rácz L., Major S. – Cipf, Átrok (Koszovscsuk, 74.), Kócs-Washburn (Kirchner, 65.) – Pesti (Horváth P., 74.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Gajág (0–1) a 78., Horváth P. (0–2) a 84. percben

MESTERMÉRLEG

Klausz László: – Ikszes meccs volt, de a hajrában nem figyeltünk. Támadásban gyakorolnunk kell a létszámfölényes helyzeteket.

Pinezits Máté: – A védekezésünkben váltani kellett, hogy stabilabbak legyünk. A szerkezetváltás és a cserék is bejöttek, az elmúlt hetek mérkőzései alapján az egyik legjobb formában lévő ellenfelet, a Tatabányát győztük le.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BVSC-ZUGLÓ 2–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 823 néző. Vezette: Kulcsár Katalin (Sinkovicz Dániel, Szabó Dániel)

SZEGED: Veszelinov – Könczey (Vogyicska Balázs, 69.), Horváth M., Tóth B., Kotula – Erdei C. (Varga B., 71.), Haris (Novák Cs., 71.) – Mohos (Sándor M., 69.), Márkvárt, Kurdics (Lamin, 77.) – Borvető. Vezetőedző: Alekszandar Jovics

BVSC: Erdélyi – Benkő-Bíró, Babós, Hesz, Király Á. – Tóth K. (Ureche, 90+2.), Hidi P. – Nwachukwu (Bacsa, 73.), Kocsis B. (Nemes, 88.), Szilágyi M. (Székely M., a szünetben) – Batai. Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Batai (0–1) az 51., Borvető (1–1) az 56., Borvető (öngól, 1–2) a 61., Novák Cs. (11–esből, 2–2) a 82. percben

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – Az első félidőben uraltuk a mérkőzést. A fordulás után hamar hátrányba kerültünk, de cseréinknek is köszönhetően ismét mi kezdeményeztünk többet, és sikerült egyenlítenünk.

Csábi József: – Kétszer is nálunk volt az előny a jó erőkből álló Szeged otthonában. A szünet után jobban játszottunk ellenfelünknél, ezért azt mondom, két pontot veszítettünk.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–GYIRMÓT FC GYŐR 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 680 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Tőkés Róbert)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kovács G. (Kuzma, a szünetben), Viczián, Ferencsik, Albert I. – Hodonicki (Tóth M., 41.), Szabó B., Kovács K. (Márkus A., 56.), Mikló – Vólent (Sármány, 72.), Czékus (Rácz B., 72.). Vezetőedző: Csató Sándor

GYIRMÓT: Kecskés – Kovács D., Hudák D., Papp M., Helembai – Horváth R. (Hudák M., 68.), Madarász M. (Kelemen M., 77.) – Gajdos (Kiss N., 77.), Hajdú Á. (Ugrai, 68.), Kicsun (Adamcsek, 54.) – Piscsur. Megbízott edző: Jäkl Antal

Gólszerző: Viczián (1–0) a 16., Piscsur (1–1) a 43. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Az első félidő egészen jól nézett ki, megszereztük a vezetést, de ezután olyan kapkodást láttam a csapattól – megzavart bennünket a kényszerű csere is –, amelyet nem igazán értettem.

Jäkl Antal: – Ezen a feszült hangulatú mérkőzésen inkább a Békéscsaba akarata érvényesült. A szünet után közelebb álltunk a győzelemhez, két-három óriási ziccert is kihagytunk.

Hétfőn rendezik:

20.00: Vasas FC–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)