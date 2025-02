Az első félidei hengerrel győzött a Békéscsaba a Soroksár ellen

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SOROKSÁR SC 4–2 (4–1)

Békéscsaba, 620 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Márkus Péter)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Csató M., Viczián, Mikló (Pelles, 87.)– Gyenti (Hursán, 65.), Tóth M., Hodonicki (Kovács K., 66.), Kővári – Harsányi I. (Ferencsik, 87.), Czékus (Kóródi, 90.). Vezetőedző: Csató Sándor.

SOROKSÁR: Mergl – Nagy O., Chyreme, Csemer, Németh E. – Vass Á., Köböl (Somfalvi, a szünetben)– Manner (Dragoner, 82.), Halmai (Korozmán, a szünetben), Kundrák (Dobos Á., a szünetben) – Lovrencsics B. (Bagi, 82.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Gólszerző: Harsányi I. (1.), Czékus (5., 35.), Mikló (18), ill. Lovrencsics B. (38.), Németh E. (52.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Senki nem számított ilyen kezdésre! Nem telt még el 20 másodperc, amikor Harsányi István szabadrúgása után a kapus szempontjából szerencsétlenül megpattant a labda és érintés nélkül a hálóba került. Még fel sem ocsúdtak a soroksáriak, Czékus Ádám fejesével máris kettővel vezetett a Békéscsaba. A vendégek kétszer is szépíthettek volna, de ehelyett a 18. percben jött a harmadik gól, a középpályás Mikló Roland szemfülessége és gyorsasága révén. Nem állt vissza az Előre, az alacsony termetű Czékus Ádám már a második fejes gólját szerezte. És ezzel még nem volt vége a gólok sorának, csak a következőt már a fővárosiak jegyezték, a hórihorgas Lovrencsics Balázs szépségdíjas bombagóljával.

A szünetben rögtön hármat is cserélt Lipcsei Péter a vendégeknél és egy korai góllal fel is csillant a remény, hogy esetleg az egyik pontot még akár meg is mentheti csapata. A továbbra is nagy iramú, eseménydús mérkőzésen azonban már egyik oldalon sem született újabb gól, így a lila fehérek az idei háromból a második győzelmüket is megszerezték és továbbra is veretlenek 2025-ben.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az évet még kieső helyről kezdő, de tavasszal még veretlen Békéscsaba a 2025-ben még nyeretlen Soroksár ellen. Ha a hazaiak nyernek, egy ponttal megelőzik a fővárosiakat.