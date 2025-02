Kétgólos hátrányból győzött a Kisvárda, behúzta a kiesési helyosztót a Honvéd – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–4 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 200 néző. Vezette: Derdák Marcell (Aradi József, Halmai Kristóf)

BUDAFOK: Dúzs – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Horváth O. (Kalmár O., 57.) – Sztojka (Kun B., 66.), Németh M. (Nándori, 57.) – Szűcs P., Zuigeber (Merényi, 57.), Rétyi (Kovács D., 84.) – Vasvári. Vezetőedző: Nikházi Márk

KISVÁRDA: Popovics – Jovicic (Stefan, 25.), Matic, Chlumecky (Szőr, a szünetben) – Cipetic, Bíró B., Soltész I., Soltész D. – Molnár G. (Pap Zs., 86.) – Szpaszics (Gyurkó, a szünetben), Mesanovic (Matanovics, 69.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Vasvári Z. (11-esből, 1–0) a 33., Vasvári Z. (2–0) a 45+3., Bíró B. (2–1) a 49., Mesanovic (2–2) az 59., Matic (2–3) a 79., Matanovics (2–4) a 90+1. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Nehéz higgadtnak maradni, de továbbra is azt mondom, nagyon jó csapatom van. Agyonnyert mérkőzés volt az első félidőben, ekkor mi is szerezhettünk volna négy gólt, mint ahogy az ellenfél a másodikban. Szünet után gyorsan jött a szépítés, a Kisvárda szerkezetet váltott, és bár az egyenlítés után is voltak lehetőségeink, a végén ellenfelünk erőnlétileg fölénk kerekedett.

Révész Attila: – Örülök, hogy végre nyerni tudtunk Budafokon. A meccs elején többször helyzetbe kerültünk, de a kimaradt lehetőségek visszavetették a csapatot. Tudtuk, hogy az átmenetekben nagyon jó a Budafok, ezekből harcolta ki a tizenegyeseket is. A cseréinkkel javult a támadójátékunk, négy játékos révén négy különböző játékhelyzetből szereztük a gólokat, és ismét kiderült, hogy erőnlétileg rendben vagyunk.

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–BUDAPEST HONVÉD FC 1–4 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 1500 néző. Vezette: Jakab Árpád (Máyer Gábor, Topálszki Szabin)

TATABÁNYA: Bese Balázs – Buna (Vass P., 61.), Harsányi, Jagodics M., Katona K. (Árvai, 71.) – Eördögh (Vida K., 61.), Szegleti (Jelena, 71.), Derekas, Lapu – Csernik, Kiprich D. (Óvári, 61.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csonka B. (Pekár I., 56.) – Bévárdi, Somogyi Á. (Szamosi, 71.), Csontos D., Hangya – Pinte (Keresztes N., 81.), Ihrig-Farkas (Farkas B., 71.), Medgyes Z. (Szabó Á., 81.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Jagodics M. (1–0) a 23., Bévárdi (1–1) a 37., Harsányi (öngól, 1–2) a 42., Csontos D. (1–3) az 50., Pinte (1–4) a 78. percben

MESTERMÉRLEG

Gyürki Gergely: – A játékvezető a téves döntéseivel amortizálta a csapatomat, de magunkra is haragudnunk kell, hiszen elemi hibákat követtünk el. A harmadik gól eldöntötte a meccset.

Feczkó Tamás: – A hazaiak gólja felébresztett minket, ez is kellett ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. A második félidőben jól játszottunk, küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk. Annak külön örülök, hogy minden játékosom hozzá tudott tenni a győzelemhez.

SZEGED-CSANÁD GA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 564 néző. Vezette: Farkas Tibor (Nagy Viktor, Dobos Dominik)

SZEGED: Veszelinov – Tóth B., Horváth M., Szilágyi Z. – Papp Á. (Kurdics, 72.), Márkvárt, Palincsár, Mohos (Herczeg, 87.), Varga B. (Kotula, 86.) – Erdei C. (Biben, 90+2.). – Novák Cs. (Borvető, 72.). Vezetőedző: Alekszandar Jovics

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Lacza, 80.), Vajda R. (Horváth P., 86.), Rácz L., Turi – Horváth D. (Kozics, 74.), Major S. (Kócs-Washburn, 74.) – Cipf, Kirchner, Debreceni Z. (Átrok, 74.) – Pesti. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Mohos (1–0) az 59., Herczeg (2–0) a 90+3. percben

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – Természetesen minden győzelem fontos, de a mai különösen az volt, hiszen egy nagyon jó, szervezett csapattal találkoztunk – nem csoda, hogy a Kozármisleny lett az őszi első. Az első félidőben szinte végig domináltunk, irányítottuk a játékot, sok helyzetet dolgoztunk ki, szégyenletes, hogy ekkor még nem sikerült betalálnunk. Azt gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk, bár az utolsó tíz percben beszorított minket az ellenfél. Kemény, sok párharccal tarkított meccset vívtunk, és még tanuljunk az új játékunkat, úgyhogy ma ki kell ünnepelnünk ezt a sikert.

Pinezits Máté: – A Szeged másképp néz ki, mint az ősszel! Két jó, focizni akaró csapat találkozott ma, sok helyzetet láthattak a nézők. Mind a két félidőt jól kezdtük, viszont az első játékrészben öt-tíz perc után a sok ki nem kényszerített hibával magunkra húztuk az ellenfelet. A szünet után kétszer álltunk a kapuval szemben, mégis a hazai csapat szerezte meg a vezetést. Nemcsak az egyenlítéshez, hanem a fordításhoz is megvoltak a helyzeteink, de az első félidő sok hibája miatt azt gondolom, megérdemelten nyert a Szeged. A második félidei lehetőségeink miatt akkor sem szólt volna senki, ha hazaviszünk egy pontot.

SOROKSÁR SC–SZENTLŐRINC 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Kovács Gábor, Vrbovszki Pál)

SOROKSÁR: Mergl – Nagy O., Kékesi, Lakatos Cs. (Dhonata, 66.), Csemer (Németh E., 66.) – Vass Á., Köböl – Dobos (Szabó Sz., 66.), Manner (Korozmán, 79.), Kundrák – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Szekszárdi M., Dinnyés, Kiss-Szemán (Kesztyűs M., 86.) – Vingler (Nyári P., a szünetben), Rab – Bőle (Ábris, 86.), Nagy R., Papp Cs. (Hajdú R., 60.) – Tóth-Gábor (Novák Zs., 82.). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Kundrák (1–0) a 33., Nagy R. (1–1) a 64. percben

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Tudtam, hogy jó csapat jön hozzánk. Az első félidőben mindkét félnek voltak helyzetecskéi, egy ilyenből sikerült megszereznünk a vezetést. A második játékrész elején jobbak voltak a vendégek, majd az egyenlítő gólt követően már mindkét együttes a győzelemért futballozott, és szerencsénk volt, hogy a 93. percben büntetőt hibázott az ellenfél. Nehéz mérkőzés volt, de az egy ponttal elégedettek lehetünk.

Waltner Róbert: – Fájdalmas meccs volt, nem ilyenre számítottam. Az első félidő nagyon nem tetszett, ráadásul egy gólpasszt adtunk az ellenfélnek. A másodikban ritmust váltottunk, voltak helyzeteink, a végén tizenegyesünk, amit ki is tudtunk hagyni. Ha berúgjuk, akkor én most nagyon boldog lennék, így viszont nagyon mérges vagyok.

BVSC-ZUGLÓ–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 156 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Márkus Péter)

BVSC: Megyeri I Gábor – Ureche (Benkő-Bíró, 69.), Hesz, Vinícius, Király Á. – Kocsis B. – Székely K. (Bacsa, 79.), Szilágyi M. (Nemes M., 69.), Pekár L. – Nwachukwu (Kelemen P., 69.), Tóth Á. (Batai, 79.). Vezetőedző: Csábi József

CSÁKVÁR: Zelizi – Murka (Szalai P., 32.), Pál B., Karacs D., Varga B. – Farkas A., Mészáros D. (Dencinger, 72.) – Szabó B. (Ominger B., 90.), Dusinszki (Szakály D., 90.), Haragos – Nagy Z. Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Dusinszki (0–1) a 41., Kocsis B. (1–1) az 58., Dusinszki (1–2) a 62. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Sajnos ugyanaz a forgatókönyv zajlott le, mint a múlt héten. Amikor kiegyenlítettünk, úgy éreztem, meg is nyerhetjük a mérkőzést, de gyorsan újabb gólt kaptunk, és ebből már nem tudtunk visszajönni. Úgy érzem, nem a jobbik csapat nyert ma, ettől függetlenül gratulálok a Csákvárnak.

Tóth Balázs: – Biztosra vettük, hogy kemény találkozó lesz, ez így is történt. Igyekeztük a saját játékunkat játszani, megpróbáltuk jó helyeken megszerezni a labdát, és azokból támadást építeni. Elégedett voltam az első félidei játékkal, de erre rátettünk még egy lapáttal a másodikban. A pontrúgásokban nagyot javult a csapat, s a két szélsőnk mellett kiemelném Dusinszki Szabolcsot, akinek második gólja akár a forduló találata is lehet.

FC AJKA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Iványi Gábor (Kulman Tamás, Király Zsolt)

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Tar, Jagodics B., Szabó B. – Kopácsi (Csizmadia Z., 73.), Tóth G. – Doncsecz (Major G., 62.), Sejben (Babos, 73.), Borsos (Kenderes, 52.) – Szarka Á. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Viczián, Fazekas L., Kővári (Ferencsik, 85.) – Gyenti, Hodonicki, Tóth M. (Kovács K., 70.), Mikló (Kóródi, 70.) – Harsányi I. (Vólent, 79.), Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Czékus (11-esből, 0–1) a 76. percben

Kiállítva: Tar az 50. percben

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – Tudtuk, hogy élet-halál meccs vár ránk. Az első félidő nagy részében a mezőnyben folyt a játék, de megvoltak a helyzeteink, tudatosan engedtük át a területeket. A második játékrészben a kiállítás átrendezte a mérkőzést, és egy újabb hiba után egy büntetővel kikaptunk. Azt látjuk hétről hétre, hogy ez kevés az NB II-ben, és most szerencsénk sincs, mert rendre rosszul jövünk ki a kétes szituációkból.

Csató Sándor: – Nagyszerűen küzdöttünk, amit elterveztünk, azt sikerült megvalósítani, gyorsak voltunk az átmenetekben és gyorsan oda tudtunk érni az ellenfél kapuja elé. Elégedett voltam a mai teljesítményünkkel, örülünk a három pontnak, az Ajkától másra számítottam, és ezzel nem megbántva a hazaiakat.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–GYIRMÓT FC GYŐR 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Takács János (Sinkovicz Dániel, Ring Kevin)

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Csirmaz, Varjas Z., Zachán, Vajda S. – Posztobányi, Krausz (Zvekanov, 62.) – Szendrei Á. (Oláh B., 87.), Bertus (Cseri, 87.), Cibla (Gresó, 62.) – Szalai J. (Bartusz, 76.). Vezetőedző: Csertői Aurél

GYIRMÓT: Hársfalvi – Lányi, Hudák D., Papp M., Hajdú Á. (Helembai, 76.) – Katona M. – Horváth R. (Kovács D., 79.), Madarász M. (Kicsun, 79.), Hudák M., Gajdos (Kelemen M., 79.) – Ugrai (Miknyóczky, 76.). Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Zachán (1–0) a 16., Hudák M. (1–1) a 49. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Ilyenkor szokta egy edző azt mondani, hogy itt is volt helyzet, ott is volt helyzet, reális eredmény született. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, rúgtunk egy gólt. A második játékrészt a Gyirmót jobban kezdte, kiegyenlítettek, nálunk volt egy mosolyszünet, mert az ellenfél jobban játszott, de a végén volt két meccslabdánk, amit kihagytunk, így reális a döntetlen.

Tamási Zsolt: – Kettős érzéseim vannak, kicsit úgy tűnik, hogy félig üres a pohár. Jól kezdtük a meccset, az első negyedórában egy száz százalékos ziccert hibáztunk, utána viszont hitehagyottan játszott a csapat, hiányzott a karakter. A második félidő viszont nagyon más volt, helyzeteink voltak, szép támadásaink, elégedett vagyok az itt mutatott teljesítménnyel, amiért egy pont járt nekünk.

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)