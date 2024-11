Dobogón a Vasas, kétgólos hátrányból mentett pontot a Barcika, öt gól és három piros Mislenyben – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

A 17.00-kor kezdődött mérkőzések végeredményei, jegyzőkönyvei:

VASAS FC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1263 néző. Vezette: Rúsz Márton (Máyer Gábor, Ring Kevin)

VASAS: Kiss Á. – Lehoczky, Otigba, Iyinbor, Doktorics – Cseke – Mamusits (Pintér F., 64.), Kapornai (Rácz B., 64.), Urblík J. (Szánthó, 90+1.) – Tóth M. (Hidi M. S., 76.), Radó. Vezetőedző: Pintér Attila

SZEGED: Takács J. – Könczey (Gera N., 64.), Szilágyi Z., Pejovics, Tóth B. – Mohos, Palincsár (Haris, 65.), Márkvárt, Kurdics (Papp Á., a szünetben) – Gajdos (Varga B., 65.) – Novák Cs. (Borvető, 80.). Megbízott vezetőedző: Simon Ádám

Gólszerző: Iyinbor (1–0) a 30. percben

MESTERMÉRLEG

Pintér Attila: – Jól kezdtünk, több lehetőségünk volt, majd uraltuk a játékot az első félidőben. A szünet után kicsit magunkra húztuk a Szegedet, nem a saját játékunkat játszottuk. Ennek ellenére nem éreztem, hogy különösebben veszélyben lett volna a győzelmünk.

Simon Ádám: – Megpróbálok higgadtan nyilatkozni… A Vasas jó csapat, de megint rögzített helyzetből kaptuk a gólt. Sajnos ismét hátrányban kezdtünk el igazán focizni, de most nem sikerült pontot szereznünk, pedig a második félidő alapján azt hiszem, megérdemeltük volna.

Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár 3–1 (Szabó Sz. 5., 56. – a másodikat 11-esből, Kékesi 69., ill. Nagy Z. 90+2.) – Kiállítva: Lovrencsics B. (64., Soroksár) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

FC Ajka–BVSC-Zugló 0–1 (Pekár L. 70.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Opus Tigáz Tatabánya–Szentlőrinc 0–0 – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

A 13.00-kor kezdődött mérkőzések jegyzőkönyvei:

BUDAFOKI MTE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 0–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, BMTE Sporttelep, 200 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Mohos Milán, Márkus Péter)

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis (Kovács D., 61.), Oláh B., Kalmár O. – Sztojka (Kun B., 88.), Szabó Bence (Németh M., a szünetben) – Zuigeber, Merényi (Szűcs P., a szünetben), Rétyi (Szerető, 75.) – Elek B. Vezetőedző: Nikházi Márk

BÉKÉSCSABA: Uram – Gyenti (Komáromi Cs., 75.), Kovács G., Viczián, Fazekas L., Kővári (Szatmári I., 60.) – Kóródi, Szabó Bálint, Hodonicki (Albert I., 89.), Mikló – Zádori (Tóth M., 75.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Gyenti (0–1) az 52. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – A mai napon nem játszottunk magunkhoz képest jól. Ettől függetlenül volt négy-öt ziccerünk a mérkőzésen. Az első félidőben nagy helyzetekben hibáztunk, majd a második elején kaptunk egy szerencsétlen gólt. Ezután ismét voltak ziccereink, de még a gólvonalról sem tudtuk berúgni a labdát. A jövő héten nehéz dolgunk lesz Szegeden, de szeretnénk sikerrel zárni az évet.

Csató Sándor: – Jó érzés azt hallani, hogy nyertünk. Sok olyan fordulón vagyunk túl, amikor hiába voltak meg a helyzeteink, de a győzelem nem sikerült. Elismerem, szerencsénk is volt és Uram is nagyokat védett, de örülök, hogy végre mellénk állt Fortuna. Sokat tettünk ma azért, hogy megszerezzük a három pontot.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Takács Ákos (Szabó Dániel, Nagy Viktor)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Kojnok, Zachán, Bora, Vajda S. – Posztobányi, Zvekanov (Cseri, 83.) – Bartusz (Horváth K., 83.), Krausz (Jova B., 89.), Cibla (Ináncsi, 76.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

KAZINCBARCIKA: Dojcsák – Bacsa B. (Ternován, a szünetben), Polgár K., Debreceni Á., Demeter M. – Varga J., Lucas – Herjeczki (Pintér Á., 68.), Kártik, Bódi Á. – Szabó M. (Katona I., 84.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Bartusz (1–0) az 5., Szalai J. (2–1) a 16., Kártik (2–1) a 61., Lucas (2–2) a 76. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Nagyon ritkán látni ilyen meccset, hiszen négyszer álltuk a kapussal szemben úgy, hogy nem tudtunk egy újabb gólt lőni. Kétgólos előnyünknél három-négy meccslabdánk is volt. Az első játékrészben az ellenfelünk nyomott, de nekünk voltak helyzeteink, amelyekből két gólt szereztünk. A második félidőben is volt olyan lehetőségünk, amit ha értékesítünk, véget érhetett volna a meccs, ám két pontrúgásból két gólt kaptunk, pedig tudtuk, hogy ezekből veszélyes az ellenfél. Ennyi tiszta helyzet után van bennem hiányérzet.

Erős Gábor: – Kettős érzések vannak bennem. Az első félidőben a mezőkövesdiek ki is végezhetett volna bennünket, sok hibánkból kettőt kihasználtak, pedig készültünk arra, hogy a labdaszerzések utáni átmeneteket jól csinálják. A második játékrészben mindent egy lapra feltéve támadtunk, aminek meg is lett az eredménye, kiegyenlítettünk, azok után, hogy egy tizenegyest elhibáztunk.

KOZÁRMISLENY–GYIRMÓT FC GYŐR 3–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

KOZÁRMISLENY, 500 néző. Vezette: Berényi Tamás (Baghy Csaba, Sinkovicz Dániel)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Beke P., 83.), Vajda R., Gajág, Turi – Horváth D., Major S. (Rácz L., 90+5.) – Debreceni Z. (Cipf, a szünetben), Kirchner (Koszovcsuk, 83.) – Kócs-Washburn, Pesti (Horváth P., 74.). Vezetőedző: Pinezits Máté

GYIRMÓT: Rusák – Lányi, Hudák D., Csörgő V., Hajdú Á. (Helembai, 13.) – Katona M., Horváth R. (Madarász M., 73.), Kovács D. (Miknyóczki, 63.), Kiss N. (Hudák M., 79.), Ugrai (Adamcsek, 63.) – Piscsur. Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Ugrai (0–1) a 10., Major (1–1) az 59., Pesti (2–1) a 66., Kirchner (11-esből, 3–1) a 73., Katona M. (3–2) a 81. percben

Kiállítva: Kócs-Washburn a 45+1., Piscsur az 56., Helembai a 71. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Fordulatos, izgalmas csata volt, az első kiállítás után új meccs kezdődött.

Tamási Zsolt: – Még nyolc mezőnyjátékossal is akadt gólszerzési lehetőségünk.

Hétfőn rendezik:

20.00: Kisvárda Master Good–Budapest Honvéd FC (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kazincbarcika 14 8 3 3 32–15 +17 27 2. Kozármisleny 14 7 5 2 24–16 +8 26 3. Vasas FC 14 8 1 5 25–20 +5 25 4. Kisvárda 13 8 – 5 25–22 +3 24 5. Szentlőrinc SE 14 6 4 4 18–15 +3 22 6. BVSC-Zugló 14 5 6 3 12–11 +1 21 7. Soroksár SC 14 6 2 6 21–18 +3 20 8. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 14 4 7 3 15–13 +2 19 9. Gyirmót FC Győr 14 5 3 6 23–24 –1 18 10. Budafoki MTE 14 4 6 4 20–24 –4 18 11. Mezőkövesd 14 4 4 6 19–20 –1 16 12. Csákvár 14 4 4 6 19–23 –4 16 13. FC Ajka 14 3 6 5 17–22 –5 15 14. Tatabánya 14 4 2 8 14–26 –12 14 15. Békéscsaba 14 3 4 7 12–16 –4 13 16. Budapest Honvéd 13 2 3 8 12–23 –11 9