NB II: rangadót nyerve a Kisvárda állt az élre, emberhátrányban szerzett pontot a Honvéd, Bódi duplájával fordított a Barcika

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAPEST HONVÉD 1–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, 1460 néző. Vezette: Sipos Tamás (Horváth Zoltán, Szalai Dániel)

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Albert, Csató M. (Szabó B., a szünetben) – Gyenti (Maronyai, 87.), Hodonicki, Pintér N. (Sármány, 65.), Hursán, Mikló – Czékus (Vólent, 87.), Szatmári I. (Zádori, 74.). Vezetőedző: Csató Sándor

BP. HONVÉD FC: Tujvel – Pauljevics, Kulbacsuk, Szabó T. – Benczenleitner, Csilus, Kesztyűs B. (Sigér Á., 67.), Hangya, – Lőrinczy (Pekár, 44.) – Medgyes (Ihrig-Farkas, 83.), Simon B. (Keresztes, 67.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Simon B. (0–1) a 10., Pintér N. (1–1) a 25. percben

Kiállítva: Kulbacsuk (lerántásért) a 40. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Szerettük volna már az elejétől minél többet birtokolni a labdát, támadásokat akartunk vezetni, de az ellenfél nem engedett bennünket kibontakozni. Egy nagy védelmi hibából gólt kaptunk, az első húsz perc után azonban magunkhoz tértünk. A második félidőben szerettük volna a labdákat a szélekig vinni, de kevés értékelhető beadás volt. Nyerni akarunk, de nem sikerült.

Laczkó Zsolt: – Jól kezdtük a mérkőzést, agresszívan letámadtunk. Miután megszereztük a vezetést, további helyzeteink is voltak, de sajnos nem jönnek azok a pluszok, amikkel el tudtuk volna dönteni a mérkőzést. Egyéni hibából hátrányba kerültünk, azután már nehéz volt játszani. A második félidőben tudatosan visszaálltunk, de még így is voltak lehetőségeink. Amikor nem tudsz nyerni, az a legfontosabb, hogy ne kapj ki.

SZENTLŐRINC–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Huszár Balázs, Király Zsolt)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi M., Keresztes B. (Szekszárdi T., 69.), Dinnyés O., Stifter (Papp Cs., 81.) – Kiss-Szemán (Tarcson, 69.), Medgyesi – Hajdú R., Nagy R. (Bíró D., 69.), Vingler – Tóth-Gábor (Ambach, 81.). Vezetőedző: Waltner Róbert

KISVÁRDA: Kovács M. – Széles, Jovicic, Chlumecky, Körmendi (Lippai T., 79.) – Cipetic, Osztrovka (Babják, 90.), Szőr, Bíró B. (Matanovics, 90.) – Mesanovic, Szpaszics (Molnár G., 69.). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Molnár G. (0–1) a 76., Dinnyés O. (öngól, 0–2) a 88., Tarcson (1–2) a 90+4. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – A Kisvárda NB I-es kerettel rendelkezik, ezért büszke vagyok rá, hogy amikor egygólos volt az előnyük, néha időhúzásra kényszerítettük őket. Nekünk is akadtak helyzeteink, amik rendre kimaradtak. A hajrában tudtunk szépíteni egy olyan játékos révén, aki nagyon jól dolgozik az edzéseken. Most talán szerencsénk sem volt, mert öngólt is szereztünk. Ezt majd a sors vissza fogja adni. Optimistán nézek a jövőbe.

Révész Attila: – A boldog állapotunkat a végén egy kissé el tudtuk rontani, mert nem úsztuk meg a mérkőzést gól nélkül. Elkövettünk több olyan fegyelmezetlenséget is, amikre korábban felhívtam játékosaim figyelmét. Nem ez volt az ősz meccse, ahogyan sokan várták, de nagyon meg kellett küzdenünk a győzelmünkért.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 2–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 900 néző. Vezette: Móri Tamás (Bertalan Dávid, Sinkovicz Dániel)

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Ternován (Csatári, 56.), Polgár K., Debreceni Á., Demeter M. – Lucas, Varga J. – Szabó M. (Pintér Á., 72.), Kártik, Bódi Á. – Pethő B. (Katona I., 72.). Vezetőedző: Erős Gábor

SZEGED: Takács J. – Szilágyi Z., Horváth M., Pejovics, Tóth B. – Palincsár (Könczey, 70.), Mohos (Pruska, 70.), Márkvárt, Haris (Biben, 90+1.) – Novák Cs., Borvető (L. Sarr, 70.). Vezetőedző: Michael Boris

Gólszerző: Novák Cs. (0–1) az 52., Bódi Á. (11-esből, 1–1) a 65., Bódi Á. (2–1) a 90+4. percben

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Nagyon nehéz mérkőzés volt rengeteg párharccal. Jól védekezett a Szeged. Próbáltunk felkészülni a pontrúgásokra, de sajnos pont ebből kaptunk gólt. Ezzel szemben elismerésre méltó, hogy egy ilyen erős csapat ellen meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Nagyon örülünk, hogy újra a második helyen vagyunk.

Michael Boris: – A legjobb együttessel játszottunk a bajnokság során. Csalódott vagyok, fájdalmas az utolsó pillanatban veszíteni. Sok helyzetünk volt, amelyeket ki kellett volna használnunk. A második félidőben inkább a pontrúgásaink voltak veszélyesek, de nem voltunk elég pontosak. Tudtuk, nehéz meccs vár ránk és ez be is igazolódott.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 2–2 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 400 néző. Vezette: Lovas László (Vrbovszki Pál, László István)

CSÁKVÁR: Zelizi – Szalai P. (Nahirnij, 71.), Murka, Umathum, Varga B. – Major M. (Juhász L., a szünetben), Farkas A., Dusinszki (Szakály D., 58.) – Haragos (Baracskai, 71.), Nagy Z., Gazdag V. (Dencinger, 79.). Vezetőedző: Tóth Balázs

TATABÁNYA: Lóth – Buna, Harsányi D., Jagodics M., Deutsch B. – Szegleti, Derekas - Csernik, Eördögh, Vida K. (Letenyei, 76.) – Kiprich D. (Jelena, 85.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

Gólszerző: Nagy Z. (1–0) a 7., Harsányi D. (1–1) a 42., Szegleti (1–2) a 45., Nagy Z. (2–2) a 80. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Jól kezdtük a meccset, de ezt követően belementünk a Tatabánya játékába, és ez nem feküdt nekünk. A két kapott gól megfogta csapatunkat, a második játékrészben azonban végre veszélyesek lettek a pontrúgásaink és egy ilyen után egyenlítettünk. Félig tele a pohár…

Gyürki Gergely: – Több volt ebben a meccsben, két pontot itt hagytunk. Meghatározta a mérkőzést, hogy az elején egy játékvezetői hiba után hátrányba kerültünk. A szünet előtt közönségünk támogatásával három perc alatt fordítottunk, ezt követően domináltunk is, de egy pontrúgásból egyenlítettek a hazaiak.



SOROKSÁR SC–FC AJKA 3–1 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Takács Ákos (Márkus Péter, Topálszki Szabin)

SOROKSÁR: Holczer – Nagy O., Króner, Bolla G., Kaján – Vass Á. (Somfalvi, 90.), Tóth A. – Szabó Sz. (Gálfi, 71.), Korozmán (Manner, 71.), Halmai Á. (Kundrák, 71.) – Lovrencsics B. (Dragóner F., 88.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

AJKA: Szabados – Tóth G., Tar, Kenderes, Csemer – Kovács N. (Szarka Á,. 69.), Kopácsi, Sejben (Csizmadia Z., 76.), Borsos F. (Nagy M, 61.) – Zsolnai (Pantovic, 69.), Bobál G. (Doncsecz, 76.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerző: Korozmán (6.), Szabó Sz. (37.), Lovrencsics B. (64.) ill. Csemer (55.)

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Jól kezdtünk, gyorsan gólt is szereztünk. Maximálisan elégedett voltam a játékkal és azzal, hogy kettő nullával mentünk szünetre. Csemer Gyula káprázatos lövésével szorosabbá vált a mérkőzés, de jött a harmadik gólunk, amellyel lezártuk a találkozót.

Schindler Szabolcs: – Az első félidő nagyon rosszul sikerült, nem azt kaptuk, amit vártunk, egyszóval értékelhetetlen volt. A második félidőre jól jöttünk ki, jó periódusban lőttük a gólunkat, viszont gyorsan megkaptuk a harmadikat, amivel eldőlt a mérkőzés.

BVSC-ZUGLÓ–BUDAFOKI MTE 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 202 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Máyer Gábor)

BVSC: Megyeri G. – Ureche (Kocsis B., 88.), Benkő-Bíró, Hesz, Király Á. – Mucsányi Miron (Nemes, 74.), Tóth K. (Hidi P., 74.) – Székely K., Nwachukwu (Szilágyi M., 88.), Pekár L. – Batai (Zamostny, 64.). Másodedző: Kincses Ádám

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka D., Németh M. – Zuigeber (Rétyi, 84.), Merényi (Kovács D., 67.), Szűcs P. – Elek B. (Vasvári, 80.). Vezetőedző: Nikházi Márk

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – Minden pont értékes, így ez is. Küzdelmes mérkőzést játszottunk, győzelemre készültünk, de nem lehetünk elégedetlenek. Voltak helyzetek itt is, ott is, összességében igazságos a döntetlen.

Nikházi Márk: – Reálisnak érzem a döntetlent. Mindkét csapatnak volt lehetősége a gólszerzésre, nekünk talán több helyzetünk volt, de a lényeg, hogy nem kaptunk gólt. Nagyon meg kell becsülnünk ezt a pontot.



Szombaton játszották:

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 450 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Ring Kevin, Dobos Dávid)

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Kállai K., Bora, Varjas, Vajda S. – Zachán, Zvekanov (Bányai, a szünetben) – Bartusz (Harsányi, 84.), Cibla, Horváth Kevin (Posztobányi, a szünetben) – Szalai J. (Krausz R., 60.) Vezetőedző: Csertői Aurél

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter, Vajda R., Gajág (Lépő, 85.), Turi T. – Horváth D., Major S. – Koszovcsuk (Cipf, a szünetben), Kirchner, Kiss B. (Kócs-Washburn, 76.) – Horváth P. (Debreceni, 72.) Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Kirchner (15.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Tisztában voltunk azzal, hogy a Kozármisleny hosszú indítások után fog helyzeteket kialakítani, ezeket sajnos végig rosszul reagáltuk le. Az első félidőben játékban is gyengék voltunk, bátortalanul futballoztunk, a támadójátékunkból hiányzott a minőség. A szünet után szerkezetet váltottunk, nyomás alá helyeztük az ellenfelet, de a kontráik életveszélyesek voltak, nálunk pedig továbbra is hiányoztak a villanások. Azért azt hozzá kell tennem, hogy ennyi rögzített játékhelyzet után végül illett volna egy döntetlent kihoznunk ebből a mérkőzésből.

Pinezits Máté: – Az első huszonöt percben megvalósítottuk, amit terveztünk, szenzációs gólt szereztünk, majd utána elkezdődött egy „sakkjátszma” – először magunkkal, majd a szünet után az ellenféllel, akik ritmust váltottak. Többen lázas betegséggel küzdöttek a héten, így vállalták a játékot, emiatt a hajrában úgy nézett ki, mintha emberhátrányban lennénk. Nagyon büszke vagyok a csapatra, remekül vizsgázott mindenki!

Hétfőn rendezik:

20.00: Gyirmót FC Győr–Vasas FC (Tv: M4 Sport)