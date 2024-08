Révész Attiláék megváltak a „főkolompos” Matictól

„Magyarországon divattá vált, hogy játékosok turpisságokkal és csalásokkal megbuktatják az edzőket. Nálunk is van olyan futballista, aki alibizik, takarékon játszik, az első félidő derekáig a masszőröm többet futott, mint néhányan a pályán. Nálunk nem a klub bukik meg, hanem a játékos, ezeket az embereket eltávolítjuk innen” – mondta Révész Attila az Ajka elleni 3–2-es vereség után, majd lapunknak részletezte, hogy Feczkó Tamás nem bánt eléggé keményen a játékosokkal, akik visszaéltek a helyzettel, ő viszont kemény edzéseket tartott, de az első győzelmük után a labdarúgók egy része fáradtságra panaszkodva két szabadnapot kért. Révész mellett azonban többen is kiálltak, ő pedig elmondta, tudja, ki a „főkolompos”, őt le is cserélte az Ajka elleni találkozó szünetében – a szakember akkor Driton Camajt és Bernardo Maticot nem küldte pályára a második játékrészre.

Most a Kisvárda hivatalos honlapján tudatta, hogy a 30 éves horvát játékos immár nem az NB II-es, hanem az NB III-as csapat kötelékébe tartozik és szabadon távozhat.

Matic 2024 telén Kazahsztánból igazolt Kisvárdára, ahol az NB I-ben 12 meccsen egy gólig és egy gólpasszig jutott, míg az NB II-ben mind az öt fordulóban kezdő volt, de egyik meccset sem játszotta végig.