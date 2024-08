NB II: Révész Attila szerint Magyarországon divattá vált az edzőbuktatás

„Megérdemelték a győzelmet a hazaiak, az első félidő miatt főleg. Érthetetlen volt számomra tizenöt perc. Az utóbbi időben Magyarországon divattá vált, hogy játékosok turpisságukkal és csalásukkal megbuktatják az edzőket, és nálunk is van olyan futballista, aki alibizik, takarékon játszik, az első félidő derekáig a masszőröm többet futott, mint néhányan a pályán. – fogalmazott a lefújás után a szabolcsiakat megbízott vezetőedzőként irányító sportigazgató, Révész Attila. – Itt, nálunk nem a klub fog bukni, hanem a játékos, ezeket az embereket el kell távolítani innen. A második félidő már jobban nézett ki, ha van még vissza egy kis idő, akkor meg is fordíthattuk volna a mérkőzést. Nehéz bajnokság elé nézünk, nem mehetünk senki ellen sem biztosra.”

„Az első félidőben nagyon jól játszottunk, gólokat szereztünk, a másodikban átadtuk a területeket, de ekkor is sikerült betalálnunk, minden úgy történt, ahogy elterveztük. – így a hazaiak mestere, Schindler Szabolcs. – A mérkőzés végén viszont két gólt is kaptunk, kevésbé ültek a cserék most, és két perc kihagyás elég volt hozzá, hogy visszahozzuk a meccsbe az ellenfelet.”

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

FC AJKA–KISVÁRDA MASTER GOOD 3–2 (2–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 700 néző. Vezette: Berényi Tamás (Georgiou Theodoros, Bertalan Dávid)

AJKA: Szabados – Tóth G., Tar, Kenderes, Csemer (Garai, 87.) – Kopácsi, Csizmadia Z. (Sejben, 72.) – Kovács N. (Pantovics, 72.), Zsolnai, Borsos F. (Doncsecz, 59.) – Szarka Á. (Bobál G., 59.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

KISVÁRDA: Hrabina – Cipetic, Stefan, Jovicic, Körmendi (Szőr, 73.) – Matic (Bíró B., a szünetben), Babják (N. Ponomarenko, 67.) – Molnár G., Szpaszics (Gyurkó, 67.), Camaj (Soltész D., a szünetben) – Mesanovic. Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Borsos F. (14.), Csizmadia Z. (26.), Tar (68.), ill. Szőr (89.), Molnár G. (90+1.)