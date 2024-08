Az edzőcserék sem segítettek: négy gólt kapott a Vasas, hármat az immár sereghajtó Honvéd – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–BUDAPEST HONVÉD FC 3–1 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 1000 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Kóbor Péter, Garai Péter)

SOROKSÁR: Holczer – Kaján, Kékesi, Bolla, Dhonata – Németh E., Tóth A. – Szabó Sz. (Dobos Á., 73.), Korozmán (Manner, 90+3.), Halmai Á. (Varga I., 90+3.) – Lovrencsics B. (Dragóner F., 73.) Vezetőedző: Lipcsei Péter

HONVÉD: Gyetván – Pauljevics, Ene, Szabó A., Benczenleitner – Sigér Á., Nyitrai (Lőrinczy, a szünetben) , Keresztes – Kerezsi (Kundrák, 65.), Holman (Ihrig-Farkas, 83.), Medgyes Z. (Simon B., 65.) Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Szabó Sz. (18.), Lovrencsics B. (25.), Halmai Á. (68.) ill. Lőrinczy (87.)

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Maradéktalanul elégedett vagyok a srácokkal, mindent megtettek a győzelemért.

Laczkó Zsolt: – Nem erre készültünk… Nyilvánvalóan sokat kell dolgoznunk.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–VASAS FC 4–2 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, Kozármislenyi Stadion, 800 néző. Vezette: Csonka Bence (Bornemissza Norbert, Szalai Balázs)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Rácz L., 88.), Vajda R., Horváth D., Turi – Major S., Nagy E. (Gajág, 60.), Kiss B. (Barkóczi, 71.) – Cipf (Kócs-Washburn, 71.), Kirchner (Pesti Z., 88.) – Horváth P. Vezetőedző: Pinezits Máté

VASAS: Jova – Bodnár G. (Pintér, 88.), Lehoczky (Iyinbor, 71.), Otigba, Baráth (Ódor, 82.), Pávkovics – Rácz B. (Németh B., 82.), Urblík – Tóth M., Könyves, Radó. Megbízott edző: László András

Gólszerző: Tóth M. (11-esből, 0–1) a 9., Kirchner (1–1) a 45+1., Kirchner (2–1) a 72., Barkóczi (3–1) a 80., Tóth M. (3–2) a 86., Kirchner (4–2) a 87. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Bármennyi is volt az eredmény, úgy érzem, minden pillanatban uraltuk a meccset. Szerencsére ismét közönségszórakoztató játékot tudtunk nyújtani lelkes drukkereinknek.

László András: – Csalódott vagyok az eredmény, meg a mutatott játékunk miatt is. Akadtak helyzeteink, de az összes hibánkat ellenfelünk kíméletlenül kihasználta.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–GYIRMÓT FC GYŐR 2–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 450 néző. Vezette: Takács Ákos (Szécsényi István, Szalai Dániel)

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Polgár K., Debreceni Á., Demeter (Süttő, 79.) – Csatári (Ternován, 61.), Lucas, Varga J. – Herjeczki (Katona I., 61.), Szabó M. (Ádám F., 79.), Bódi Á. – Pethő B. (Pintér Á., 21.). Vezetőedző: Erős Gábor

GYIRMÓT: Hársfalvi – Szegi, Hudák D., Hajdú Á., Helembai – Katona M., Hudák M. (Lányi B., 70.), Madarász M. (Kovács D., 61.) – Horváth R. (Kiss N., 70.), Piscsur (Adamcsek, 83.), Ugrai (Miknyóczki, 70.). Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Madarász M. (11-esből, 0–1) a 29., Varga J. (1–1) a 68., Bódi (11-esből, 2–1) a 90+4. percben

Kiállítva: Katona M. a 66. percben

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Az első félidőben nem igazán működött, amit elterveztünk, és ezért egy hibát követően hátrányba kerültünk. Nagyon látszott a csapaton, hogy bizonyítani akar, és egy kis szerencsével végül megszereztük a győzelmet.

Tamási Zsolt: – Nagy erőket mozgósított a hazai csapat. A kiállítás után már nem tudtunk sokat hozzátenni a játékhoz, de sok ellentámadást vezettünk az egyenlítés előtt, amelyeket nem sikerült kihasználni, ez volt a döntő tényező.

FC AJKA–KISVÁRDA MASTER GOOD 3–2 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 700 néző. Vezette: Berényi Tamás (Georgiou Theodoros, Bertalan Dávid)

AJKA: Szabados – Tóth G., Tar, Kenderes, Csemer (Garai, 87.) – Kopácsi, Csizmadia Z. (Sejben, 72.) – Kovács N. (Pantovics, 72.), Zsolnai, Borsos F. (Doncsecz, 59.) – Szarka Á. (Bobál G., 59.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

KISVÁRDA: Hrabina – Cipetic, Stefan, Jovicic, Körmendi (Szőr, 73.) – Matic (Bíró B., a szünetben), Babják (N. Ponomarenko, 67.) – Molnár G., Szpaszics (Gyurkó, 67.), Camaj (Soltész D., a szünetben) – Mesanovic. Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Borsos F. (1–0) a 14., Csizmadia Z. (2–0) a 26., Tar (3–0) a 68., Szőr L. (3–1) a 89., Molnár G. (3–2) a 90+1. percben

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, gólokat szereztünk, a másodikban átadtuk a területeket, de ekkor is sikerült betalálnunk, minden úgy történt, ahogy elterveztük. A mérkőzés végén viszont két gólt is kaptunk, kevésbé ültek a cserék most, és két perc kihagyás elég volt hozzá, hogy visszahozzuk a meccsbe az ellenfelet.

Révész Attila: – Megérdemelték a győzelmet a hazaiak, az első félidő miatt főleg. Érthetetlen volta számomra tizenöt perc. Az utóbbi időben Magyarországon divattá vált, hogy játékosok megbuktatják a turpisságukkal és csalásukkal az edzőket, és nálunk is van olyan futballista, aki alibizik és takarékon játszik, az első félidő derekáig a masszőröm többet futott, mint néhányan a pályán. Itt nálunk nem a klub fog bukni, hanem a játékos, ezeket az embereket el kell távolítani. A második félidő már jobban nézett ki, ha van még vissza egy kis idő, akkor meg is fordíthattuk volna a mérkőzést. Nehéz bajnokság elé nézünk, nem mehetünk senki ellen biztosra.

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–BUDAFOKI MTE 1–2 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 1500 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Aradi József, Ország Péter)

Tatabánya: Lóth – Jagodics M., Kiprich D., Buna – Varga D., Szegleti, Bertus (Árvai, 59.), Vida K. (Letenyei, 68.) – Jelena (Soltész B., 60.), Eördögh (Vass P., 68.), Csernik (Kocsis G., 76.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

Budafok: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Németh M. (Szabó B., 72.) – Sztojka, Szűcs P. (Horváth O., 80.), Kalmár O. – Kun B. (Rétyi, 72.), Vasvári (Elek B., 86.), Merényi (Zuigeber, 72.). Megbízott vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Merényi (0–1) a 22., Varga D. (1–1) a 31., Németh M. (1–2) a 35. percben

MESTERMÉRLEG

Gyürki Gergely: – Jól kezdtünk, az első tizenöt percben jobbak voltunk, aztán a Budafok fokozatosan átvette az irányítást, és fordított. A második félidőben küzdöttünk, erőlködtünk, de a támadójátékunkban nem volt minőség. A sors a végén adott egy esélyt, de ezzel nem tudtunk élni. Megérdemelten nyert a Budafok.

Nikházi Márk: – Jó iramú mérkőzést játszottunk, melynek a kilencven százalékában az történt, amit szerettünk volna. Agresszíven, a játék minden szegmensében élvezettel futballoztunk, amit kértem is a csapattól. A találkozó végén a szerencse is mellénk állt, de megdolgoztunk érte. Nagybetűs köszönet jár a csapatnak és az egész stábnak!

BVSC-ZUGLÓ–SZENTLŐRINC 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, III. kerületi TVE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Máyer Gábor, Dobos Dávid)

BVSC: Erdélyi B. – Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz, Király Á. – Májer G. (Kovács D., 66.), Szilágyi M. (Kocsis B., a szünetben), Hidi P. – Nwachukwu (Bacsa P., 66.), Zamostny (Batai T., 66.), Pekár L. (Nemes M., 78.). Vezetőedző: Csábi József

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi T., Szekszárdi M., Dinnyés O., Papp Cs. – Kesztyűs M., Rab (Kiss-Szemán, 89.) – Hajdú R. (Bíró D., 61.), Medgyesi M. (Bőle, 61.), Nagy R. – Tóth-Gábor (Novák Zs., 61.). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Szekszárdi T. (0–1) a 13., Vinícius (1–1) a 49. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Az első félidőt sajnos átadtuk ellenfelünknek, de a második játékrész már jól nézett ki. Igazságos döntetlen született.

Waltner Róbert: – Nyerhettünk is volna, hiszen a kilencvenedik percben is volt helyzetünk, de a gól nem jött össze, viszont ellenfelünk találatát téves bírói ítélet előzte meg.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Topálszki Szabin)

CSÁKVÁR: Zelizi – Murka, Umathum, Karacs, Varga B. – Dusinszki (Szalai P., 78.), Dencinger (Farkas A., 61.), Szakály D. (Haragos, 61.) – Szabó B. (Jablonszkij, 86.), Nagy Z. (Baracskai, 78.), Gazdag V. Vezetőedző: Tóth Balázs

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma (Gyenti, 68.), Kovács G., Viczián, Mikló – Hodonicki, Tóth M. – Kővári (Hursán, 68.), Vólent (Zádori, 76.), Pintér N. (Szatmári I., 68.) – Kóródi (Maronyai, 76.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Nagy Z. (1–0) az 58. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Az első félidőben kis túlzással több helyzetünk volt, mint az előző négy meccsünkön összesen. A szünet után bátrabbá vált a Békéscsaba, helyzetei is voltak, de mi találtunk a kapuba. Előnyünket magabiztosan megőriztük, úgy érzem, megérdemelten nyertünk.

Csató Sándor: – Változatos meccs volt. Az első félidő a hazaiaké volt, a második részben nekünk voltak nagyobb helyzeteink, s pont akkor kaptuk a gólt, amikor fölénybe kerültünk. Bosszús vagyok!

Augusztus 26., hétfő

20.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (Tv: M4 Sport)