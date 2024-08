A cipészettel ismerkedő Waltner Róberttel szárnyal a Szentlőrinc

Három meccs, három győzelem. Nagyszerűen szerepel a Merkantil Bank Ligában az újonc Szentlőrinc Waltner Róbert vezetőedzővel, az Ajkát (1–0), a Soroksárt (3–1) és a Mezőkövesdet (3–1) is megverve első a tabellán. A 46 éves szakember a nyáron vette át az NB III-ból feljutó csapat irányítását, előzőleg a Paksi FC-nél dolgozott, onnan tavaly februárban távozott.

„Hosszú idő telt el edzősködés nélkül, de nem bántam, mert végre feltöltődtem, jól éreztem magam, szükségem volt rá – mondta lapunknak Waltner Róbert. – Persze az idő előrehaladtával azért éreztem, jó lenne újra dolgozni, de elfoglaltam magam: autodidakta módon elkezdtem cipőket »restaurálni«. Semmilyen tapasztalatot sem szereztem korábban erről, egyszerűen csak érdekelt, különböző videókat néztem, majd még inkább beleástam magam a témába, és cipészekkel kezdtem el ismerkedni. A futball mellett tökéletes hobbit találtam. Először beszereztem néhány olcsó, ezerforintos cipőt, ezeken gyakoroltam, festettem, szépítgettem. Odáig jutottam, hogy már varrógépet is vettem… Imádom csinálni! Olyan is előfordult, hogy valaki kérte, újítsam fel az ő cipőjét is. Folyamatosan koncentrálni kell: ha festem a cipőt, nem mehetek át a feketéből a fehérbe, mert akkor odavész a munkám. Ezért kedvelem a pingpongot is: egy másodpercig sem szusszanhatsz, folyamatosan jön a labda. Kaposváron lakunk a családdal, megkerestem a helyi asztaliteniszklub elnökét, hadd járjak le ütögetni. Örömmel vette, s mint kiderült, korábban egymás ellen fociztunk…”

Előtte, utána – Waltner Róbert nem csupán a csapatára, hanem a kézügyességére is büszke lehet

Waltner Róbert örült az NB II-es klub megkeresésének, már csak azért is, mert ingázhat Kaposvár és Szentlőrinc között, nem kellett magára hagynia két gyermekét és feleségét.

„Először visszamondtam a lehetőséget, de végül a feleségemmel egyeztetve elvállaltam. Jól tettem, s ezt nem az eredmények mondatják velem, ezt válaszoltam volna a felkészülés idején is. Szuper közösségbe kerültem, kitűnő kollégákkal dolgozhatok, a városban barátságosak, befogadók az emberek. A keret jó része távozott a nyáron, teljesen új csapatot kellett kialakítanom: az első szempontom a kiválasztásnál az volt, milyen ember az illető, a második a mentalitása és csak a harmadik, hogy milyen futballista. Úgy tűnik, bevált ez a módszer. Nagyszerű a hangulat az öltözőben, egy irányba húz mindenki, éhesek a sikerre. A kilenc szerzett pont persze nem azt jelenti, hogy szabad engedni a munkából, sőt! A célunk nem lehet más, mint a biztos bennmaradás, ez nem lesz egyszerű feladat, hiszen már csak tizenhat csapatos az NB II, erősödött a liga.”

A másodosztály góllövőlistáját négy találattal Tóth-Gábor Kristóf vezeti. A futballista 22 éves, ennek ellenére a Szentlőrinc már a hatodik (!) klubja.

„A listám első három helyén az ő neve is szerepelt, akit meg akartunk szerezni. Korábban dolgoztam vele Siófokon, s miután Pécsen nem számoltak vele, a csapatomban akartam tudni. Két idénnyel korábban tizenhárom gólig jutott a PMFC-ben az NB II-ben, az előző idényben azonban egyszer sem volt eredményes. Korábbi csatárként tudom, milyen, amikor a játékos elveszíti az önbizalmát. Segítettem neki, hogyan kell kezelni ezt a valóban frusztráló szituációt. Jó úton jár, fejlődőképes, de még csiszolni kell. Remélem, nem ragad meg az NB II-ben, feljebb lép, amiből ő és a klub is profitálhat. Ami engem illet, nyilván mindenki az NB I-ben szeretne dolgozni, de engem csak a csapatom foglalkoztat: nagyon jól érzem magam a bőrömben, a Szentlőrinccel akarok emlékezeteset alkotni.”