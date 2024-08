Bp. Honvéd: Leisztinger Tamás veszi át a klubot, bejelentés csütörtökön – NS-infó

A Honvéd jelenlegi tulajdonosa, Bozó Zoltán először április 3-án nyilatkozott arról a Nemzeti Sportnak, hogy magyar és külföldi befektetővel is tárgyal a klub eladásáról. Neveket nem említett, de már akkor úgy értesültünk, hogy a korábban tíz évig a DVTK működtetésében is szerepet vállaló Leisztinger Tamás lehet a magyar érdeklődő. Később arról is beszámoltunk, hogy a magyar befektetőjelölt részéről a klub átvilágítása is megtörtént. Írtunk arról is, hogy a felek között a megállapodás is megszületett, hivatalos bejelentés azonban mindeddig nem történt.

A Nemzeti Sport legfrissebb értesülése szerint azonban a Budapest Honvéd csütörtök délelőtt hivatalosan is bejelenti a tulajdonosváltást és azt, hogy Leisztinger Tamás veszi át a nagy múltú fővárosi klub irányítását.