NB II: újabb igazolást jelentett be a Honvéd – hivatalos

Csilus Tamás után újabb középpályással erősített a Budapest Honvéd a 2024–2025-ös idényre, a Kazincbarcikáról érkező labdarúgót követően Sigér Ákos is elkötelezte magát a Honvéd mellett, így Medgyes Zoltán, Branko Pauljevic és Csilus Tamás után a Nyíregyházával bajnoki címet szerző labdarúgó is piros-feketébe öltözik – erről a Honvéd hivatalos honlapja számolt be szombaton.

„Mindenképpen szerettük volna a középpályánkat megerősíteni, növelni a keretmélységet és célunk, hogy az akadémistáink számára is versenyhelyzetet teremtsünk, miközben olyan labdarúgókat igazolunk, akik ismerik az NB II-es bajnokságot, megvan a szükséges tapasztalatuk és megfelelő mennyiségű játékpercük. Sigér Ákos olyan középpályás, aki az előre játékban is erős, stabilitást adhat, miközben támadásukat is tudja segíteni“ – idézte a klub hivatalos honlapja Kun Gergelyt, a Budapest Honvéd ügyvezetőjét.

Sigér Ákos Tégláson, illetve Debrecenben kezdte pályafutását, az NB III-ban a Hajdúböszörménnyel, míg az NB II-ben a Balmazújvárossal debütált, a legutóbbi nyolc idényben 155 NB II-es találkozón lépett pályára. Három évet töltött Nyíregyházán, tagja volt az előző idényben bajnoki címet szerző Spartacusnak.

„Örülök, amikor megkeresett a Honvéd, hogy számítana rám az előttünk álló időszakban. Nagyon komoly infrastruktúrával rendelkező klubhoz igazolhattam, amely népes szurkolótáborral bír, akik mindig remek futballhangulatot teremtenek a meccseken, így nem is kellett sokáig győzködni, hogy itt folytassam a pályafutásomat – mondta Sigér Ákos. – Nagy célokkal érkeztem, szeretnék minél többet segíteni a csapatnak, a pályán és a pályán kívül egyaránt. Olyan típus vagyok, aki nem tud veszíteni, fáradhatatlanul küzdök a sikerért, vallom, hogy ha esetleg nem is megy jól a játék, akaratban akkor sem kerekedhet fölénk az ellenfél. Az NB II-es bajnokság fizikailag is nagy kihívást jelent, ebben is helyt kell állni. Küzdöttem kiesés ellen, küzdöttem feljutó csapatban is, gyűjtöttem bőséggel tapasztalatot, ami a klubnak is nekem is segíthet a jövőben. Érdekesség, az előző idényben a Nyíregyházával csak egy csapatot nem tudtunk legyőzni, az pedig a Honvéd volt. Ahogy azt is megtapasztaltuk, hogy nagycsapatok mellett a kisebbek ellen is fel kell szívni magunkat, hiszen azokon a találkozókon is fontos pontokat gyűjthetünk.“