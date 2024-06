NB II: rutinos középpályást igazolt a Honvéd

Jelentős, 253 mérkőzésnyi NB II-es tapasztalattal bíró középpályással bővül a Budapest Honvéd kerete, miután a klub megegyezett az előző idényben Kazincbarcikán szereplő Csilus Tamással, akivel kétéves szerződést kötött.

„Nagy várakozással tekintek a kispesti szereplésem elé, motivált vagyok, és nem is nagyon kellett gondolkodnom a lehetőségen, hamar megegyeztem a Honvéddal. Szimpatikus az a futballfilozófia, amelyet a klub képvisel, szeretnék hasznos tagja lenni a csapatnak. Olyan típusú játékos vagyok, aki nem ismer elveszett labdát, mindent meg akarok tenni, hogy sikeres legyen a klub, és a célom, a célunk, hogy jobban szerepeljünk, mint az előző idényben, mindenképpen szeretnénk előrébb lépni” – hangsúlyozta a jobblábas futballista.

A 29 esztendős játékos a Ferencvárosnál nevelkedett, ott debütált az első osztályban, aztán a Pápa színeiben 21 NB I-es meccsen szerepelt. Játszott Kisvárdán, Soroksáron, Siófokon, Szombathelyen, valamint Kazincbarcikán, a legutóbbi kilenc NB II-es idény során átlagban 27 bajnokin kapott lehetőséget, és védekező középpályásként 16 gólt is szerzett.

„Az előző idény NB II-es tapasztalatait is figyelembe vettük a keret kialakításakor, és többek között azt láttuk, hogy keménységben is fel kell venni a kesztyűt az ellenfelekkel, megfelelve a bajnokság fizikai kihívásainak, ezért olyan játékosokat is kerestünk, akik a küzdőszellemükkel segíthetik a csapatot. Csilus Tamás ilyen labdarúgó, a küzdeni akarása mellett a pályán is bátran és határozottan kommunikáló karakter, ezért is lehet fontos szerepe az együttesben” – mondta Kun Gergely, a kispesti klub ügyvezetője a csapat honlapján.

Továbbí hír a klub háza tájáról, hogy a piros-feketék szerződést hosszabbítottak 20 esztendős védőjükkel, Pekár Istvánnal.

„Boldog vagyok, hogy szerződést hosszabbítottunk, és továbbra a Honvéd játékosa lehetek, remélem, sikeres időszak vár ránk – nyilatkozta az előző idényben 18 bajnokin pályára lépő játékos. – Nagyon örülök, hogy a szezon során be tudtam kerülni a csapatba, és végül stabil kezdőjátékos lettem, ami persze nem tesz elégedetté, még tovább akarok fejlődni és még többet meccset szeretnénk játszani a következő idényben. A vezérszerep nemcsak életkorfüggő, karaktertől is függ, magamat egyelőre nem sorolnám ebbe a csoportba, megvannak az erre megfelelő társak, azonban hosszú távon szeretnék én is odakerülni azok közé, akik játékukkal és személyiségükkel is meghatározóak. A célom, hogy jó teljesítménnyel segítsem a Honvédot abban, hogy előrelépjünk.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Csilus Tamás (Kazincbarcika), Medgyes Zoltán (Gyirmót FC Győr), Branko Pauljevics (szerb, Újpest FC, szabadon igazolhatóként)

Távozott: Futács Márkó (visszavonult), Haragos Viktor (szabadon igazolható), Kovács Nikolász (FC Ajka), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Ivan Lovric (horvát, visszavonult)

Szerződése lejártával távozhat: Adorján Krisztián, Bocskay Bertalan, Bobál Gergely, Holman Dávid