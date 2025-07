Szakály Péter lett a DVTK vezető játékosmegfigyelője

A korábbi labdarúgó ezt megelőzően 2024 és 2025 májusa között az Újpestnél töltött be hasonló pozíciót.

„Újpesten egy évig együtt dolgoztunk, ezalatt láttam, hogy mennyire elkötelezett és milyen jó munkamorállal rendelkezik. Számomra ez egy bizalmi állás, tudás és természetesen lojalitás is kell hozzá. Szakály Péter már most is sokat hozzá tud tenni a rendszerünk továbbfejlesztéséhez. A jövőben szorosan együtt dolgozik majd velem, a felnőtt csapat szakmai stábjával, és nem mellékesen az akadémiánk scouting felépítése is hozzá tartozik majd” – nyilatkozta a klubhonlapnak a döntésről a DVTK sportigazgatója, Kovács Zoltán.

„A sportszakmával szorosan együttműködve fogok, fogunk dolgozni – így a frissen kinevezett Szakály Péter. – Korábbi munkám révén volt rálátásom a DVTK-ra, de most már mélyebben is megismerhettem Vladimir Radenković hitvallását, elképzelését a labdarúgásról. Azt is tudom, hogy milyen profilú játékosokat keres a jövőben, ami természetesen a saját munkámat is megkönnyíti. A játékosmegfigyelőnek olyan döntés-előkészítő anyagokat kell prezentálni, ami minimalizálja azt a hibafaktort, hogy valaki nem illeszkedik bele az adott rendszerbe. Ilyen stratégia mentén fogok tevékenykedni. Kovács Zoltán sportigazgatóval remek összhang van köztünk, örülök, hogy ismét együtt dolgozhatunk egy olyan helyen, ahol imádják a labdarúgást. Biztos vagyok benne, hogy a közös gondolkodás megfelelő munkamorállal is párosul majd, ez pedig sikereket hozhat a DVTK-nak.”