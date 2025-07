Sergio Navarro: Azért jöttem, hogy eredménye legyen a munkámnak

– Hogyan lesz bilbaói akadémiai igazgatóból debreceni vezetőedző?

– Amióta abbahagytam a futballt, sok helyen edzősködtem vagy irányítottam fejlesztési folyamatokat, és a debreceni lehetőség elég vonzónak tűnt – válaszolta a Nemzeti Sportnak Sergio Navarro, a DVSC júniusban kinevezett 45 éves spanyol vezetőedzője, aki korábban különféle szerepkörökben dolgozott a Villarrealnál, a Levanténál segédedző volt, a Rubin Kazanynál segédedzői és utánpótlás-vezetői feladatokat látott el, míg a Karpati Lvivnél vezetőedzőként ténykedett. – A klub tervei passzoltak az edzői értékeimhez, kapcsolódtam az új irányvonalhoz, amely a labdarúgók képességeinek fejlesztésére, a vonzóbb játékstílus kialakítására és a fiatalok beépítésére irányul. Szóval ezért vagyok itt, de hoztam magammal néhány stábtagot, akikkel azon vagyunk, hogy átadjuk az elképzeléseinket, amelyek segítségével hatékonyabbak és magabiztosabbak lesznek a játékosok.

FONTOS SZÁMÁRA AZ ÉRTÉKTEREMTÉS

– Első benyomásai alapján mire van szükség ahhoz, hogy ütőképesebb legyen a Loki?

– A filozófiám szerint úgy válhatunk vonzóbb és jobb csapattá, ha a szakmai munkánk eredményeként megtanítjuk a játékosokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre annak érdekében, hogy a lehető legjobb döntést hozzák meg a pályán. Sok tehetséges labdarúgót alkalmaz a klub, nem titkolt célunk, hogy segítsünk nekik megtenni az első lépéseket a felnőttfutball világában, és magasabb szintre emeljük őket. Szép feladat előtt állunk, hiszen azt tűztük ki magunk elé, hogy nézőcsalogató legyen a játékunk, és ezt szeretnénk sok fiatallal megvalósítani.

– Néhány perc beszélgetés után egyértelmű, elhivatott a fiatalok integrálásában. Ez a szívügye?

– Fontos számomra az értékteremtés, hogy legyen nyoma a munkámnak, de ahhoz, hogy valamit felépítsünk, a kollégáimmal meg kell mindenkit ismernünk a klubnál, fel kell mérnünk az összes játékosunk képességét. Ha már pontosan tudjuk, ki mit tud, a folyamat új szakaszába léphetünk, ám előre szólok, ez nem egy nap, egy hét vagy egy hónap alatt megy végbe.

– Az ön által preferált játékstílus megvalósítható a játékosállománnyal, vagy változtatnia kell azon, hogy a csapatra szabja?

– Az életben hangsúlyos az alkalmazkodás, nem lehet semmit sem ráerőltetni egy társaságra, amely teljesen idegen neki. Új városba, új játékosokhoz érkeztem, természetes, hogy valamelyest igazodom hozzájuk, hiszen néhány hónappal ezelőtt még nem velem dolgoztak, másik tréner utasításait követték. A szemléletem szerint a csapat tagjaiként alkalmazkodnunk kell egymáshoz: a srácoknak az edzéseimhez, a módszereimhez, nekem pedig az ő személyiségükhöz. A játékstílusunk nyilván a játékosok képességétől és az adott mérkőzéstől, annak alakulásától függ. Mi akarunk lenni labdával a főszereplők, intenzív futballt remélek a csapattól, amely sokszor jut lövésig, ugyanakkor kevés helyzetet enged az ellenfelének – ez azonban egy vágy, amit egyes mérkőzéseken szinte biztosan csak kergetünk majd, hiszen előfordulhat, hogy nálunk erősebb csapattal játszunk, és az ellenfélnek is lesz elképzelése.

NEM VOLTAK JÓ EDZŐI, Ő MÁSMILYEN AKAR LENNI

– Egy hónapja dolgozik a kerettel – jól haladnak a munkával?

– Elégedett vagyok, mert sok ígéretes, ügyes labdarúgóval dolgozhatok, a társaság vevő az elképzeléseimre. Jól érzem magam a DVSC-nél, gyönyörű városba érkeztem, pompás stadion az otthonunk, az edzőpályáink minősége pedig megfelel a legmagasabb európai színvonalnak. Időre van szükségünk, mire teljesen összeáll a játékunk, de bízom benne, hogy a Zalaegerszeg elleni idényrajton megmutatjuk, milyen úton indultunk el.

– A nyári edzőmérkőzéseknek melyek a legfőbb tanulságai?

– Talán meglepő a válasz: nincsenek nagy megfejtéseim, ezekben nem hiszek. A szemléletem alapján nem az a lényeg, hogy ráerőltessem az akaratomat a játékosokra, hanem hogy rávezessem őket arra, együtt mire képesek.

– Rég nem dolgozott hazánkban olyan magas szinten vezető pozícióban dolgozó szakember, mint ön, vezetőedzőként viszont kevés tapasztalata van. Mivel nyugtatná meg azokat, akik emiatt kételkednek abban, hogy ön a megfelelő ember a DVSC kispadján?

– Széleskörű tapasztalatom van, vezetőedzői is, és minden egyes helyzet segít abban, hogy még jobb edző legyek. Rengeteget képeztem magam, hogy a lehető legmagasabb szintre jussak a szakmában. Igyekszem más megközelítésből segíteni a srácokat ahhoz képest, amilyen edzéseket annak idején nekem vezényeltek profi labdarúgóként – hogy úgy mondjam, nincsenek jó tapasztalataim, a korábbi edzőim nem igazán tudtak segíteni abban, hogy megértsem, miről is szól valójában ez a csodálatos játék. Kiváló szakemberek dolgoznak az oldalamon, mindig számíthatok rájuk, ahogyan a futballisták is ránk, edzőkre, hiszen azért jöttünk, hogy fejlesszük őket. Az eddigi közös munkánk alapján bizakodó vagyok.

TAPASZTALATBÓL KÉTELKEDIK A „MAGYARSZABÁLY” SIKERÉBEN

– Az átigazolási időszak végéig sok új játékos érkezhet?

– A számuk nem rajtam múlik, de azt elmondhatom, hogy olyan tehetségek felkutatásán ügyködünk, akik magasabb szintre emelhetnek minket. Egyelőre nem tudom megmondani, hármat, négyet, netán ötöt szerződtetünk még, mindenesetre szükségünk van a befejezéseknél hatékony támadókra. Szeretnénk azokra a fiataljainkra is támaszkodni, akik korábban nem vagy csak elvétve kaptak lehetőséget: ilyen a felkészülési időszakban két-két gólt szerző David Nwachukwu és Regenyei Gergő. Olyan utánpótláskorúak felbukkanása is várható a keretben, akikről korábban kevesen hallottak.

– A harmincnyolc éves Dzsudzsák Balázs szerepét miként látja?

– Remek kapcsolatot ápolok vele, nagyra tartom, hogy minden erőfeszítésével segíteni akar a klubon. Ilyen korban természetesen érzi, hogy a játékos-pályafutása a vége felé közeledik, ám óriási szenvedéllyel dolgozik a Debrecenért. Sokat segít nekem és a stábnak abban, hogy jobban megértsük a környezetünket, az embereket. Persze a pályán is fontos a jelenléte, úgyhogy kettős szerepet tölt be a csapatban.

– Érdekel a véleménye a Magyar Labdarúgó-szövetség úgynevezett „magyarszabályáról”. Mit gondol arról, hogy egy sportszervezet ilyen eszközhöz nyúl annak érdekében, hogy a klubokat a hazai játékosok szerepeltetésére ösztökélje?

– Nos, új fiú vagyok még Magyarországon, de találkoztam már ilyen szabályozással: Oroszországban is öt helyi futballistát kellett a kezdő tizenegybe jelölni. Régen Spanyolországban is próbálkoztak hasonló szabállyal, mondván, ez segítheti a sajátjaink előrejutását, ám a döntéshozók hamar belátták, tévúton járnak. Remélem, a klubok elfogadják a szabályt, mi állunk elébe – ezzel együtt kicsit kétkedve fogadom, hogy eléri-e célját, azaz előremozdítja-e a magyar labdarúgók fejlődését.

– Kétéves szerződést kötött a DVSC-vel. Mit szeretne elérni a klubnál?

– Azzal a céllal érkeztem, hogy kitöltsem a megállapodásomat és jól látható eredménye legyen a munkámnak. Nagy lelkesedéssel érkeztünk a stábommal, hogy megvalósítsuk a projektet, bízom benne, hogy a debreceniek értékelik majd a srácok erőfeszítéseit – remélem, közösen élvezzük az előttünk álló, kihívásokkal teli időszakot.

Az interjú elkészítésében Alana Chávez segített a Nemzeti Sportnak.

