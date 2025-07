Kosárlabda: sikeres szereplés és fájó befejezés az U19-es leány-vb-n

Mint arról beszámoltunk, a helyosztón a portugálok elleni vereséggel fejezte be világbajnoki szereplését az U19-es leány kosárlabda-válogatott Brnóban, ahol így Magyar Gergely együttese végül a nyolcadik helyet szerezte meg. A magyar csapat három győzelem mellett négy vereséggel zárta a tornát, és azzal, hogy bejutott a negyeddöntőbe, az előzetesen kitűzött céljukat el is érték a lányok. Ugyanakkor a mieinkben mégiscsak lehet némi hiányérzet, mivel a papíron jóval esélyesebbnek tartott ausztrálok ellen rendkívül közel jártak az elődöntőbe kerüléshez, és végül csak hosszabbításban maradtak alul a későbbi finalistával szemben a negyeddöntőben. Aztán az 5-8. helyért zajló helyosztókra kicsit elfogyott a válogatottunk, és a japánoktól, illetve a portugáloktól is vereséget szenvedett, így be kellett érnie a nyolcadik hellyel.

Érdemes hozzátenni, hogy persze szenzációs eredmény és egyúttal hatalmas meglepetés lett volna a válogatottól, ha bejut az elődöntőbe, és éremért játszhat a világbajnokságon, ugyanakkor így sincs ok a szégyenkezésre, hiszen a csapat megmutatta: a világ legjobbjaival is képes felvenni a versenyt.

„Mivel három egymást követő vereséggel fejeztük be a világbajnoki szereplésünket, így mindenképpen maradt bennünk hiányérzet, érthető módon kicsi csalódottan zártuk az eseményt – kezdte az értékelést Magyar Gergely szövetségi edző az Utánpótlássportnak. –

Ugyanakkor, ha a realitás talaján állunk, akkor azt kell mondjam, nagyjából a helyünkön vagyunk, és a nyolcadik hely jó eredménynek könyvelhető el.

Nyilván, az ausztrálok ellen elveszített negyeddöntő sokáig fájó emlék lesz, hiszen a harmadik negyedben már tíz ponttal is vezettünk, és karnyújtásnyira voltunk a legjobb négy közé kerüléstől. Összességében remekül játszottunk és erőnfelül is teljesítettünk azon a meccsen, majd a végére sajnos kicsit el is fogytunk.

Azonban a lányoknak is azt hangsúlyoztam, és most is fenntartom: a pozitívumokat kell magunkkal vinni arról a mérkőzésről, illetve az egész vébéről egyaránt. Kiemelném, hogy magyar válogatott nagyon ritkán mondhatja magáról, hogy a világ legszűkebb elitjébe tartozó ausztrálokkal ilyen szoros meccset játszik, és gyakorlatilag végig a világbajnoki döntős egyenragú ellenfeleként képes kosárlabdázni.

Nagyon komoly fejtörést tudtunk okozni az ausztráloknak, és a legvégén csak a fizikális előnyüknek köszönhetően tudtak minket felőrölni. A negyeddöntős vereségünkbe aztán kicsit bele is rokkantunk lelkileg és fizikailag egyaránt. A torna elején orrtörést szenvedő Gábor Lili után a helyosztókon sorban dőltek az újabb kulcsembereink Rátkai Eszter és Toman Dóra személyében. A legvégén már arra is kellett törekednünk, hogy további sérülések nélkül megússzuk, és spóroljunk azoknak a játékosoknak az energiáival, akikre majd az augusztusi U20-as Eb-n is számítunk. Végezhettünk volna egy-két helyezéssel előrébb, de sokkal fontosabb, hogy megóvjuk a játékosok egészségét."

Magyar Gergely Forrás: FIBA

A mieink közül Rátkai Eszter (11,3), Toman Dóra (10,1) és Toman Réka (10,3) is nagyszerűen teljesített, és mindhárman tíz pont felett átlagoltak. Emellett Rátkai a meccsenkénti 6 asszisztjával a torna legjobbja lett a teljes mezőnyt tekintve a gólpasszlistán.

„Öröm volt látni, hogy megvannak azok a tehetségeink, akik nemzetközi szinten is meghatározó teljesítményre képesek, akár vezér- vagy kiegészítő szerepben.

Megmutattuk, hogy valóban erős keretünk van, potenciális felnőttválogatott játékosokkal a csapatban.

Emellett a szakmai stábbal és a játékosokkal közösen sikerült egy olyan egységes csapatot megteremteni, amelyben mindenkinek megtaláltuk a helyét, a lányok félretették az egójukat és keményen beleálltak a rájuk szabott szerepbe. A kiemelkedő egyéni teljesítmények és a csapatjáték megfelelő egyensúlyban volt, s ennek köszönhetően magabiztosan jutottunk el a negyeddöntőig. Rögtön az elején ki-ki meccset nyertünk Izraellel szemben, majd az USA ellen is helytálltunk, míg Koreát és Nigériát aztán simán vertük.

A mutatott játékunk alapján jóformán egy pillanatig nem volt kérdés, hogy a mezőny első felébe, tehát a legjobb nyolc közé tartozunk, és bárkivel képesek vagyunk felvenni a versenyt.

Az U19-es válogatottból négyen – Fárbás Eliza, Rátkai Eszter, Toman Dóra és Toman Réka – várhatóan az augusztus másodikán kezdődő, miskolci B-divíziós U20-as Eb-n is ott lesz a magyar csapatban.

A MAGYAR CSAPAT EREDMÉNYEI:

Az 5. helyért

Magyarország–Portugália 58–74



Az 5-8. helyért

Magyarország–Japán 76–78



Negyeddöntő

Magyarország–Ausztrália 76–82 hosszabbítás után



Nyolcaddöntő

Magyarország–Nigéria 77–51



Csoportkör:

Magyarország–Izrael 86–82

Magyarország–Egyesült Államok 49–79

Magyarország–Dél-Korea 81–45

Az U19-es leányválogatott kerete a vb-n:

Rátkai Eszter

Gábor Lili

Toman Dóra

Toman Réka

Albert Szidónia

Tózer-Nemes Boglárka

Fárbás Eliza

Szűcs Gréta

Árvai Noémi

Josepovits Kinga

Czirkos Anna Panka

Szikszai Franciska

(Kiemelt kép forrása: FIBA)