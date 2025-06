ZTE: a jövő héten mutatják be az új vezetőséget

Mint ismeretes, a ZTE FC a hét elején jelentette be, hogy leköszön posztjáról a klub elnöke, Végh Gábor, valamint távozott Sallói István sportigazgató és Moncek Mária ügyvezető is.

A ZTE az új vezetőséget június 20-án, pénteken mutatja be sajtótájékoztató keretében.

„Az esemény kiemelt célja, hogy a klub bemutassa a nemrég kinevezett új vezetőségét – adta hírül a klub a hivatalos honlapján. – A vezetett sajtótájékoztató során a klub új vezetői vázolják a ZTE FC jövőképét, rövid- és középtávú terveiket, valamint hivatalosan is bemutatkoznak a magyar sajtó számára. Az eseményt a szurkolók élőben követhetik a klub hivatalos Youtube-csatornáján. A klubvezetés a szurkolók felé is bemutatkozik: a következő hetekben nyílt edzés keretében szurkolói ankétot szervezünk, ahol a teljes szakmai stáb is bemutatásra kerül.”

Kedden már beszámoltunk róla, hogy a klubhoz dél-amerikai befektető érkezik, amely meghatározza az új vezetőséget. Argentin és spanyol szakember is helyet kaphat a vezetőségben, de az átadás-átvétel folyamatában Végh Alexandra, a ZTE eddigi tulajdonosának a lánya is fontos szerepet játszhat.