Ismét Bognár Tamás lett az NB I legjobb játékvezetője

Ahogy az előző idényben, a nemrég zárulóban is ön lett a legjobb játékvezető, a RangAdó-díjátadón is győzött – meglepte, hogy a játékvezetést érintő voksolásokon ön nyert?

Nagyon jóleső érzés, hogy első lettem a sportlapnál is – mondta lapunknak a 46 éves Bognár Tamás, a FIFA-keret tagja. – Ami a legfontosabb, hogy kiegyensúlyozott, jó idényem volt. Egy játékvezető esetén lényeges, hogy a háttérben maradjon és csak szükség esetén lépjen elő. Nem nekünk kell a középpontban lennünk, az a feladatunk, hogy a meccset a normális mederben tartsuk, védjük a játékosok testi épségét és a futball ­imázsát. A mérkőzések után a csapatok és a vezetőedzők sem foglalkoztak velem, valamint a sajtóvisszhangok is elkerültek. Egyetlen olyan ítélet volt, amely nagyon megosztotta a futballtársadalmat, de ott is jó döntés született.

Azokat a játékvezetőket vettük figyelembe, akik legalább 12 mérkőzésen fújták a sípot az élvonalban. Ebben az összevetésben pedig – csakúgy, mint az előző idényben – Bognár Tamás végzett az élen. ÁTLAG (mérkőzés) 1. BOGNÁR TAMÁS 8.300 (20) 2. Bogár Gergő 8.190 (21) 3. Pintér Csaba 7.875 (16) 4. Erdős József 7.800 (15) 5. Káprály Mihály 7.777 (18) 6. Derdák Marcell 7.692 (13) 7. Karakó Ferenc 7.666 (12) 8. Berke Balázs 7.631 (19) 9. Rúsz Márton 7.333 (18) Az NB I 2024–2025-ös idényének játékvezetői rangsora

Melyikre gondol?

A Nyíregyháza–Debrecen mérkőzésen a vendégek kapusa az egyik kijövetelnél szabálytalankodott a hazaiak játékosával, VAR-vizsgálat után tizenegyest ítéltem. Nyilván a szurkolók, játékosok, edzők máshogy ítélnek meg egy-egy szituációt, azonban nekünk a szabályokat kell követni – márpedig aszerint büntető volt. A szabálykönyvben vannak kritériumok, azok alapján haladunk és jutunk el a jó döntéshez a pályán és a VAR-kocsiban. Ott nincs helye az érzelmeknek, tények vannak, illetve képi bizonyítékok, és nekünk azok alapján kell döntést hoznunk.

Maximalistának tartja magát? Ahogy hallgatom, azt gyanítom, igen…

Nagyon is az vagyok. Sok-sok éve azt vallom, vagy fejlődsz, vagy véged van. Minden meccsen vannak olyan mozzanatok, amelyekből tanulnunk kell. Húsz esztendeje vezetek az NB I-ben, folyamatosan gyűjtöm a tapasztalatot, s ami beválik, azt megtartom. Értem ezalatt a mentális és fizikai felkészülést, a táplálkozást, a regenerációt vagy éppen sportpszichológus bevonását. Igyekszem olyasmit is beiktatni a felkészülésbe, amely stabilabbá és még jobbá tesz.

Ha már a sportpszichológust említette: ha jól tudom, ettől az idénytől készülnek szakemberrel.

Így van, Kövesdi Eszter személyében ettől az idénytől sportpszichológus is treníroz bennünket. A bajnokság alatt minden szerdán Telkiben találkozunk, edzünk, majd Hanacsek Attilával, a játékvezetői bizottság elnökével elemezzük a hétvége történéseit. Ekkor van lehetőség mindenkinek négyszemközt beszélgetnie a sportpszichológussal, aki havonta egyszer csoportos foglalkozást is tart. Szerintem minden segít, amiben hisz az ember, nyitottnak kell lenni az újdonságokra. A sportban kifejezetten fontos a mentális rész, az embernek nem lehetnek kétségei magával szemben. Szerencsére ezen a téren rendben vagyok.

Az NB I-en kívül ismét vezetett nemzetközi mérkőzéseket az Európa-ligában és a Konferencialigában, valamint a Nemzetek Ligájában is.

Nem lehet panaszom, a nemzetközi szövetség játékvezetőként és videóbíróként is rendszeresen foglalkoztatott. A külföldi találkozókra ugyanúgy készülök, mint a hazai mérkőzésekre. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy bepakolom a táskám és elindulok a mérkőzésre. Mi ugyanúgy készülünk a csapatokból, a kulcsjátékosokból, a taktikából, a stílusokból, illetve a szabad- és szögletrúgásokból, mint a csapatok. Megnézem, melyik játékos fegyelmezetlenebb, mennyire vehemensek a kispadon ülő stábtagok. A játékvezetés egyik fontos alappillére a helyezkedés. A helyes döntés meghozatalához ideális távolság és megfelelő látószög szükséges, emellett arra is kell figyelni, mi lesz a játékos következő lépése. Mostanság sok szabálytalanság történik távol a labdától vagy mielőtt még a passz megvalósulna, erre fel kell készülni.

Európán kívül is kapott feladatot: hat bajnokin vezetett a szaúdi élvonalban.

A nemzetközi mérkőzésekre játékvezetői csapattal járunk: Buzás Balázs és Kóbor Péter asszisztensként, Vad II István videóbíróként segíti a munkám. Úgy gondolom, és a visszajelzés is ez, hogy az elmúlt évek alatt nyújtott teljesítményünkkel és a pályán kívül mutatott profi hozzáállásunkkal vívtuk ki, hogy új feladatokat is kapunk.

Mi a helyzet a játékvezető-utánpótlással?

Több játékvezetőre lenne szükség, főleg az alacsonyabb osztályokban jelent ez nagy problémát hétről hétre, de ami az NB I-et illeti, vannak tehetséges fiatalok, jön a következő generáció. Csonka Bence, Káprály Mihály és Rúsz Márton személyében van három újnak mondható nemzetközi játékvezetőnk is, illetve Derdák Marcell és Kovács Imre nevével is hétről hétre lehet találkozni az első osztályban.

Továbbra is kimagasló az erőnléti állapota. Hogyan készül a mindennapokban?

Az országos keretben szereplő játékvezetők fizikai felkészülését két kiváló szakember, Balogh Botond és Simon Alex segíti. Ők heti rendszerességgel az óránk adatai alapján értékelik az edzéseinket, a mérkőzéseken nyújtott teljesítményünket, illetve idényenként többször erőnléti tesztet is kell teljesítenünk. Megfelelő mennyiségű és minőségű futás is van benne, emellett erősítenünk is szükséges. Én évek óta Horváth Erik személyi edzővel készülök, aki intenzív foglakozásokat tart nekem. Egy-egy meccsen tíz-tizenkét kilométert kell futni és két-háromszáz döntést hozni, azaz fizikailag és mentálisan is muszáj topon lenni. Adott esetben száznyolcvanas pulzussal kell jó döntést hozni a kiélezett szituációkban.

A nyáron lesz ideje pihenésre?

Mozgalmas évem volt nekem és a családomnak is. Két lányom van, az idősebb ebben az idényben már az NB III-ban vezetett meccset, nagy lépés ez a karrierjében. A kisebbik kosárlabdázik, a közelmúltban Tapolcáról a Soproni Darazsakhoz igazolt, neki is óriási lépés volt ez az álmai felé. A feleségem pedig próbálja a háttérben biztosítani nekünk a nyugalmat. A múlt héten még végig edzettem, e hét szerdától vasárnapig szurkolóként Pécsen az országos leány serdülő nyolcas döntőn szurkolok a Darazsaknak. Ezt követően Kulcsár Katalin játékvezetővel és Vad Anita asszisztenssel utazom Svájcba a női Eb-re, amelyen VAR-feladatokban segítek. Aztán kezdődik az NB I-es idény, s továbbra is stabil teljesítményt szeretnék nyújtani.