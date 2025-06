NS-infó: az FTC-vel nem is tárgyalt, Domingues a Sevilla vagy az Espanyol játékosa lehet

A haon-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy Brandon Domingues jó eséllyel a Sevilla játékosa lesz, de a lapunkhoz eljutott információk alapján az sem kizárt, hogy a francia futballista egy másik spanyol élvonalbeli csapatban, az Espanyolban köt ki.

A sevillai folytatás mellett szól, hogy az andalúziai klub sportigazgatói posztját június elejétől Antonio Cordón tölti be, az a spanyol szakember, aki a Five Eleven Capital futballholding szakmai vezetőjeként az elmúlt hónapokban többször járt Magyarországon, hogy megismerje a Lokit – és ebben a minőségében a jelek szerint meggyőződött arról, hogy Domingues akár a spanyol élvonalban is megállná a helyét.

Mint ismert, a Five Eleven Capital tavasszal kisebbségi részesedést (10 százalékot) szerzett a DVSC-ben, és a szakmai együttműködés elmélyítésének egyik felelőse Cordón volt.

Domingues 2022 őszén érkezett Magyarországra, a Bp. Honvédnál töltött egy idény után 2023 nyarán került a Lokiba, amelyhez 2026. június 30-ig köti szerződés. Úgy tudjuk azonban, hogy elbúcsúzott debreceni csapattársaitól, és a hétvégét – noha korábban egy lengyel együttes is élénken érdeklődött iránta – már Spanyolországban tölti.

Mint korábban megírtuk, a hazai sajtóban szárnyra kapott pletyka – miszerint Domingues az FTC játékosa is lehet – nem megalapozott, a Nemzeti Sport információi szerint a felek nem is tárgyaltak egymással az átigazolásról.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Katona Levente (Kecskeméti TE), Ivan Saponjics (szerb, Fehérvár)

Távozók: Ferenczi János (szabadon igazolható, érdeklődik iránta: FK Csíkszereda – Románia), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Henrik Castegren (svéd), Brandon Domingues (francia, Sevilla, Espanyol – Spanyolország), Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Jorgo Pëllumbi (albán)