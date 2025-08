Triatlon: „A felnőtt Eb-bronz a hab volt a tortán” – Kovács Gyula

Hétéves korában kezdte el a triatlonozást a szülővárosában, Hajdúböszörményben, egy nyári táborban a 2004-es születésű Kovács Gyula, aki rögtön beleszeretett a sportágba. Úszással kezdett, emellé pedig így a kerékpározás és a futás is hamar megérkezett, az elmondása szerint pedig már az elején kimondottan élvezte, játéknak fogta fel, hogy változatosak az edzések. Az eredmények hajszolása ekkoriban még meg sem fordult a fejében, az első érmére viszont a mai napig emlékszik.

„Kezdetben minden nap játéknak tűnt, egyáltalán nem volt sok a három sportág. Talán ez az érzés valamilyen szinten a mai napig tart, mert most is ugyanúgy imádom ezt csinálni – mondja Kovács az Utánpótlássportnak. – Már gyerekkoromban is indultam versenyeken, de nem vettem annyira komolyan. Tiszaújvárosban az egyik Tisza Triatlonon nyertem az első érmemet, harmadik lettem, borzasztóan örültem. Ekkor

elgondolkodtam, hogy akár több ilyen is lehetne, az viszont nem fordult meg a fejemben, hogy a jelenlegi szintre is eljuthatok.

Ifiként aztán a hozzáállásom sokat változott, elkezdtem korosztályos Európa-kupákra járni, nemzetközi mezőnyben versenyezni, és jöttek a jó eredmények; ekkor kezdett kirajzolódni a fejemben, hogy ezzel lehet, érdemes még komolyabban foglalkozni.”

Balról: Kropkó Márton, Kropkó Márta, Szalai Fanni és Kovács Gyula Forrás: MTSZ

A fiatal 2022-ben szerzett először érmet junior Európa-kupán (Yenisehirben zárt harmadikként), ugyanabban az évben pedig már első helyet is ünnepelhetett Rigában; az utóbbi sikert a pályafutása eddigi egyik legemlékezetesebb pillanatának tartja. Egy esztendővel később Európa-bajnokságon a junior mixváltóval ezüstérmesként zárt, egyéniben pedig hetedik lett, 2024-ben pedig jött az első U23-as évad, ami minden versenyzőnek óriási kihívás.

„Elsősorban az úszásnál érzem a nagy különbséget, a kezdőszámban juniorként a jobbak közé tartoztam, a felnőttek között viszont könnyedén el lehet kavarodni a vízben… Abban az évben kerestem a helyemet, voltak hullámvölgyek, de sok tapasztalatot szereztem.

Ez az év mintha megváltás lenne,

jóval magabiztosabban teljesítek, az olimpiai távot ráadásul jobban érzem, mint a sprintet.”

A Spanyolországhoz tartozó (de Marokkó partján található) Melillában idén júliusban megrendezett felnőtt és korosztályos Európa-bajnokságon az elitmezőnyben Kovács egyéniben 23. lett, ami az U23-asok között a 14. helyet jelentette, másnap pedig a kizárólag utánpótláskorú indulók alkotta magyar mixváltóval (Kropkó Márta, Kropkó Márton és Szalai Fanni oldalán) harmadikként zárt.

„Már az egyéni eredménynek is hihetetlenül örültem, a váltó már csak a hab volt a tortán, ráadásul nagyon régen volt utoljára érmes felnőtt Eb-n magyar mixváltó. Remek volt a többiekkel együtt megélni ezt, mindenki tökéleteset ment.”

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője a felnőtt Eb-aranyérmes, olimpikon Lehmann Csongorral és az U23-as vb-ezüst és -bronzérmes Kiss Gergellyel együtt készül a folytatásra, egyebek mellett az októberi korosztályos világbajnokságra, amelyen jó eséllyel indulhat majd.

„Természetesen

a legfőbb álmom az olimpiai indulás,

de fokozatosan tervezek előrelépkedni, ha ott leszek a vébén, akkor a top tízes, tizenötös eredménynek már örülnék. Sokat jelent, hogy Csongorékkal készülhetek, ebből minden nap igyekszem erőt meríteni.”

(Kiemelt képünkön: Kovács Gyula a 2024-es korosztályos vb-n Forrás: World Triathlon)