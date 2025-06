Diósgyőr: Kovács Zoltán nagy terveket vázolt a DVTK-nál

Különös úgy a DVTK Stadion felé menni, hogy a környéken nincs csúcsforgalom. Sehol a piros mezes ultrák, a régi időket idéző szotyiárusok, és az odavezető úton a vendéglátó egységek előtt sem áll az utcáig a sor. Hétfő délután az aréna emeleti termében tartott sajtótájékoztatót a klub, melyen Kovács Zoltán, a Diósgyőri VTK egykori és mostani sportigazgatója beszélt terveiről, érzéseiről.

„Az ambícióim semmit nem csökkentek, a hajam sem lett több, és ahogy akkor, most sem ismerek lehetetlent, győztes típusú futballistákat szeretnék a keretben látni. Tizenkét éve már, hogy távoztam Diósgyőrből, de hogy akkor mi miért történt a klubnál, engem nem érdekel. Az már a múlt. Akkor szép sikereket értünk el, hogy azt meg tudjuk ismételni, ahhoz rengeteg mindennek össze kellene jönnie. Kupadöntőbe jutni és a bajnokságban ötödikként végezni, az nem egyszerű feladat. Érdekes, hogy az volt az elmúlt időszak legjobb eredménye… Akkor azért mentem el, mert nem éreztem a továbblépés lehetőségét. Legalábbis az igényt arra, hogy legyen előrelépés. Most látom! Sántha Gergely elnök úrral való eddigi beszélgetéseim egyértelműen erről győztek meg. Korábban olyan kluboknál dolgoztam, vagy éppen játszottam, ahol a második helyért is a sarokba kellett állnunk. Komoly célokért szeretnék dolgozni Diósgyőrben is! A DVTK-nak az ország első számú vidéki bázisának kell lennie.”

Ami a vezetőedző személyét illeti, a litván Valdas Dambrauskas már távozott a kispadról, a csapat korábbi edzője, Vladimir Radenkovics azonban még nem tért oda vissza, kérdés, egyáltalán ő lesz-e (ismét) a vezetőedző, vagy más veszi át a csapat irányítását?!

„Pénteken már mérések vannak a játékosok számára, nagyon bízom benne, hogy a héten bejelentjük a vezetőedző személyét – folytatta a sportigazgató. – És itt elmondanám, Valdas Dambrauskas számomra teljesen váratlanul távozott a kispadról. Első dolgom az volt, hogy felhívjam, próbáltam meggyőzni a maradásról, de arra hivatkozott, nem én hoztam ide, jobb lesz mindenkinek, ha a saját emberemet hozom. Sajnálom, hogy itt hagyott bennünket, de az élet nem áll meg. Neveket nem szeretnék mondani, de több jelöltünk is van.”

Kovács Zoltán lapunk kérdésére elmondta, nem kizárt, hogy a csapat korábbi vezetőedzője, Vladimir Radenkovics visszatérj a kispadra.

Ami a keret kialakítását illeti, a sportigazgató elmondta, szeretnének magyar játékosokat is Diósgyőrbe hozni. És abból sem csinált titkot, hogy lesznek olyan futballisták, akiket azért szeretnének leigazolni, hogy felépítsék őket, és később pénzt csináljanak belőlük. Több futballistával is tárgyalásban állnak, reményei szerint a következő napokban lesznek is bejelentések.