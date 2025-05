Gera Zoltán: A kapott gól egyértelműen „megütötte” a csapatot

Valdas DAMBRAUSKAS, a Diósgyőr vezetőedzője

– Hamar megtalálták a ZTE sebezhető pontját, mégsem született gól az akciókból…

– Arra készültünk, hogy nemcsak a bal, hanem a jobb szélét is megbontjuk a vendégvédelemnek, s ez többnyire sikerült is, főleg az első félidőben. Ám hiába érkeztek középre a beadások, pontatlanság és technikai hibák miatt nem esett gól. Nem tudom, mi az oka, de tény, olyan hibákat követtek el a játékosok, amelyeket korábban az edzéseken nem tapasztaltunk.

– Mi történt a szünetben az öltözőben?

– Elbeszélgettünk a fiúkkal, s úgy tűnt a második félidő elején, ez hatott rájuk. A csereként bevetett Marko Rakonjac nem a megszokott posztján játszott, de ez jó húzásnak bizonyult, ebben az időszakban joggal hittük, hogy meglehet a három pont. Reméltük, hogy az első gól után majd jön a második, s talán a harmadik is, sajnos nem így alakult, az ellenfél ugyanis a folytatásban már lezárta az oldalvonalak melletti területeket. A kapu előtt pedig továbbra is hiányzott a határozottság.

– Noha szereztek egy pontot, a közönség az elégedetlenségének adott hangot. Mi a véleménye erről?

– Nézze, ha a lelátón ültem volna, én sem lettem volna elégedett a látottakkal. Megértem közönségünket, ám azt látni kell, az akarással nincs gond. A következő fordulóban a Nyíregyházával játszunk idegenben, pontosan tudom, mit jelent az a találkozó a diósgyőrieknek. Három forduló van hátra, nem dőlünk hátra, mindent megteszünk azért, hogy minél előkelőbb helyen fejezzük be a bajnokságot.

MIHALECZ István, a Zalaegerszeg vezetőedzője

– Szolgált-e valamilyen tapasztalattal a találkozó?

– Nemcsak tapasztalatot szereztem, hanem tanultam is a csapattól. Mégpedig azt, hogy érdemes elgondolkodni, a kezdőcsapat a legnagyobb nevekből álljon-e, vagy igazi centert szerepeltessünk.

– Értem, mire gondol, hiszen a cserék után lett hatékonyabb csapata játéka. Egyetért?

– Így van, megpróbáltuk tengelyben masszívabbá tenni az együttest csatárposzton és a középpályán, és ez be is vált, a hajrában meg is nyerhettük volna a meccset. A második félidőben már nem tudott mögénk kerülni a DVTK, mi pedig a kapufán kívül több hatalmas helyzetet is kidolgoztunk.

– Két meccs, két pont, ez nem rossz, de vajon elég-e az üdvösséghez?

– A találkozó előtt a vonal alatt voltunk, most pedig fölötte. Három mérkőzés van még hátra, egészen biztos vagyok benne, hogy a háromból legalább egyet megnyerünk, s az már valóban az üdvösséget jelentheti ZTE-nek és nekem is.

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1–1 (0–0)

Diósgyőr, DVTK Stadion, 4632 néző. Vezette: Erdős

Gólszerző: Rakonjac (58.), ill. Ipalibo (80.)

FEHÉRVÁR–PAKS 0–2