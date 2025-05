Böde és Ötvös lecsapott, a Paks kevés energiabefektetéssel is nyert a Fehérvár otthonában

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

Fehérvár FC–Paksi FC 0–2 (0–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2867 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Böde (44.), Ötvös (81.)

Ha zsúfolásig nem is telt meg a lelátó, a hangulatra nem lehetett panasz. Egy órával a mérkőzés előtt a környékbeli utcákban komótosan pakolásztak a Vidi-logós sálakat, zászlókat kínáló mozgóárusok. Apró, kinyitható kempingszékekre pakolták ki portékáikat, és ha nem is gazdagodtak meg a vasárnap esti bevételből, néhány árujuk azért gazdára talált. A bejáratok felé sétáló hat-hét éves kisfiúnak a bokájáig ért a nyakába akasztott sál, a cukisági versenyt biztosan ő nyerte meg.

Tímár Krisztián vezetőedző azonban alighanem rémeket látott az első félidő hajrájában. Hiába alakított ki addig több és nagyobb helyzetet a Fehérvár, a szünetre hátrányban vonulhatott az egyébként is nehéz helyzetben lévő csapat. A lefújás előtti pillanatokban Alekszandre Kalandadze felelőtlenül adta el a labdát saját kapuja előterében, a paksiak pedig megköszönték, és az önzetlen Mezei Szabolcs passza után Böde Dániel találatával megszerezték a vezetést. A paksiak rutinos csatára ezúttal is jókor volt jó helyen, és ha nehéz dolga nem is volt, a labdát kíméletlenül vágta a hazaiak kapujába, idénybeli 14. góljával egyben az NB I góllövőlistájának élére lőtte magát!

A fehérváriak bánhatták az első 45 percet (a paksi kapuban Szappanos Péternek kétszer-háromszor is nagy lendülettel kellett megindulnia kapujából), mélységi indításokkal próbáltak meg zavart kelteni a paksi védelemben. Holender Filipnek, Katona Mátyásnak és Simeon Petrovnak is akadt helyzete, a kapu mögött helyet foglaló fehérvári kemény magban néhányan dacoltak a vasárnap estére hűvösre forduló időjárással, a 17 Celsius-fok ellenére félmeztelenre vetkőzve daloltak és ugráltak megállás nélkül.

A játékosok addig sem fáztak, a fordulást követően azonban leszakadt az ég. A futballisták alighanem alsónadrágig áztak, a csúszóssá váló talaj pedig a paksiaknak kedvezett, a biztos védekezésből kiindulva lódulhattak meg gyors ellentámadással. Az idő előrehaladtával egyre inkább sürgette az idő a fehérváriakat, Tímár Krisztián cserékkel (is) próbált belenyúlni a mérkőzésbe, a pályára vezényelt Pető Milán akár nyerőember lehetett volna. A fiatal támadó előbb a jobb alsó sarkot vette célba – lövése alig kerülte el a kaput –, később pedig fejesből szerezhetett volna gólt. A hazai helyzetek kimaradtak, a paksiaké azonban nem, a csereként beálló Ádám Martin szépen ugratta ki Ötvös Bencét, aki higgadt lövéssel duplázta meg az előnyt, eldöntve a három pont sorsát.

A Fehérvár vasárnap esti vereségével nehéz helyzetbe hozta magát, a következő két fordulóban ugyanis a kirobbanó formában lévő Győr és a bajnoki címért küzdő Ferencváros otthonába látogat, nem elképzelhetetlen, hogy a bennmaradása sorsa az utolsó fordulóban, a Debrecen ellen dől el hazai pályán. A Paks vasárnap esti pontszerzésével viszont biztossá vált, hogy az OTP Bank Ligában a negyedik helyen végző csapat is indulhat az európai kupaporondon. Jelen állás szerint az újonc győriek örülhetnek a paksi győzelemnek. 0–2

