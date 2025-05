Cserejátékosok találtak be, ikszelt a Diósgyőr a Zalaegerszeggel

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 1–1 (0–0)

Diósgyőr, DVTK Stadion, 4632 néző. Vezette: Erdős

Gólszerző: Rakonjac (58.), ill. Ipalibo (88.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Csaknem egy hónapja, a Kecskeméti TE ellen nyert legutóbb hazai pályán az OTP Bank Ligában a Diósgyőri VTK, és a helyi közeget ismerve nem kell részletezni, mennyire vágyták az újabb sikert a klub szurkolói. A hazai együttesben a négy védő előtt két védekező, ám támadni is tudó középpályás szerepelt, előttük pedig Skribek Alen, így alakult ki a gyémántalakzat ebben a csapatrészben, míg elöl három csatár rohamozta Gundel-Takács Bence kapuját.

A támadásokkal nem is voltak gondok, az akciók befejezésével már igen. A 15. percben és öt perccel később is sikerrel bontották meg a hazaiak a vendégek bal oldali védekezését, ám hiába mentek középre a pontos passzok, a belül érkezők elügyetlenkedték a helyzeteket. A kiesés ellen küzdő és a közelmúltban edzőcserén áteső ZTE nem állt be védekezni, labdaszerzések után gyors kontrákkal próbálkoztak Csonka Andrásék, elsősorban Yohan Croizet-t keresve a labdával, a csatár pedig oldalra forgatva játszotta meg az akcióhoz felzárkózó fürge társakat, s bizony ezek a támadások veszélyt jelentettek a diósgyőri kapura. Izgalmas, ám a kaput el nem találó lövések híján nem túl magas színvonalú játék alakult ki. A 36. percben harmadszor csinált „bolondot" Elton Acolatse a balhátvéd Csóka Dánielből, ám az érkezők ezúttal is lemaradtak a beadásról.

Meglepetésre az indiszponáltan futballozó védő a szünet után is visszatért apályára, viszont Valdas Dambrauskas, a hazaiak litván mestere lecserélte a kapura csekély veszélyt jelentő Skribek Alent, s a helyére az ízig-vérig csatár Marko Rakonjacot állította. Mégis a vendégek kerültek helyzetbe, s a 46. percben megszületett a találkozó első kaput eltaláló lövése, Bakti Balázs labdája a kapufáról vágódott vissza a mezőnybe. A szünetet követően és főleg Anderson Esiti beállása után hadrendet változtatott a ZTE, a négy védő elé egy védekező középpályás került, elé pedig három támadó szellemű labdarúgó, míg Croizet mellé Bakti zárkózott fel második éknek. Agresszívabban és bátrabban játszott a vendégegyüttes, míg a DVTK teljesen elbizonytalanodott.

(Fotó: Árvai Károly)

Az 57. percben aztán ritkán látható megoldást láthatott a publikum. Csonka András egyedül tört kapura a jobbösszekötő helyén, s már csak a kapussal állt szembe, ám nem találta el a labdát, a hazai tábor hahotázva nyugtázta az ügyetlen mozdulatot. Bánhatja a ZTE játékosa, hiszen egy perccel később az első kaput eltaláló lövésével vezetést szerzett a DVTK, a csereként pályára lépő Rakonjac volt eredményes, ekkor hatalmas ünneplésbe kezdett a hazai B-közép. Mihalecz István, az egerszegiek vezetőedzője hármas cserével próbálta menteni a menthetőt. A ZTE hajtott az egyenlítésért, aki csak tehette, támadott a csapatból, a DVTK pedig foggal-körömmel védte egygólos előnyét, s ha módja nyílt rá, kontrával próbálkozott. A végig nyílt, izgalmas mérkőzés hajrájában aztán egyenlített a ZTE Jack Ipalibo révén, s talán az élvonalban maradáshoz szükséges, fontos ponttal a tarsolyában indulhatott haza a küldöttség.

A diósgyőriek pedig ismét szomorúan hagyhatták el a stadiont: kedvenceik egymás után a második hazai bajnokijukat sem tudták megnyerni. 1–1

