„Én nem a második, hanem az első évemben nyerek” – Keane beszédében a Tottenham edzőjéről emlékezett meg

„Láttam azt a srácot sírni. Ebből is tudom, mennyire sokat jelent nektek a trófea. Nekem is rengeteget jelent. Az ilyen pillanatok és emberek miatt is imádom a futballt” – hallhatóak Robbie Keane szavai az M4 Sport felvételén.

A Ferencváros vezetőedzője ezt követően köszönetet mondott családjának, majd a Tottenham El-győztes vezetőedző, Ange Postecoglou szavaira reagált. „Én nem a második, hanem az első évemben nyerek!”

Mint ismert, Postecoglou 2024 őszén egy vereséget követően mondta, hogy nem első, hanem második idényében nyer trófeát az aktuális csapatával. A tréner betartotta szavát, a Tottenham a Manchester United legyőzésével megnyerte az Európa-ligát ezzel megszakítva a 17 éven át tartó trófeamentes időszakot.